Gáborík ďakoval za asistenciu plexisklu. Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodné

Slovenskí hokejisti prehrali s Fínskom v zápase o bronz na ZOH 2026 1:6. Medailu z Pekingu tak neobhájili.
Slováci vstupovali do tretej tretiny s jednogólovým mankom, ale hráči Suomi strhli priebeh stretnutia na svoju stranu v priebehu presilovej hry. V závere bez brankára už slovenskí reprezentanti kontrovať nedokázali.
"Bez ohľadu na to, ako si my myslíme a vieme, že nás to mrzí, týchto chalanov to mrzí ešte viac," povedal spolukomentátor STVR Boris Valábik.
"Na konci dňa, štvrté miesto je oveľa viac, ako si ktokoľvek trúfal odhadovať pred olympijskými hrami. Ťažko sa to teraz hneď po zápase cíti a racionalizuje, ale môžeme byť na našich chalanov hrdí. Chceli sme, aby každý odviedol sto percent a nemôžeme od nich chcieť viac ako maximum."
Všade o krok neskôr
Druhý duel týchto dvoch súperov na turnaji začalo lepšie Fínsko. Ako prvý sa presadil Sebastian Aho, ktorý dorazil puk do brány.
"Chyby sa kopili a skončilo to v našej bráne," hovoril Marián Gáborík.
"Mal to ľahké a to je presne ten problém," nadviazal Valábik. "Súper to nemôže mať také ľahké pred našou bránou."
V ďalších minútach bola hra oboch tímov ofenzívna a do šancí sa dostali aj Slováci.
"Hráme reaktívny hokej, stále reagujeme na to, čo spravia Fíni," hovoril Valábik. "Potom sme logicky všade o krok neskôr."
Po prvej tretine viedli Fíni 1:0 a Ondrej Rusnák v štúdiu STVR povedal, že Slováci mohli byť radi, že rozdiel bol len takýto.
Ako naštartovať prvý útok?
Najaktívnejšia formácia Slovenska v prvej tretine bola tá štvrtá.
Otázkou prvej prestávky bolo, ako naštartovať prvý útok, ktorý sa nevedel presadiť. Recept na zmenu hľadal aj Gáborík:
"V prvej päťke by sa malo niečo zmeniť. Buď hrať Juraja Slafkovského častejšie, alebo tam dať jedného z dvojice Liška, Sukeľ."
Jeho spolukomentátorský kolega zdôraznil, že slovenský tím potrebuje väčšiu rýchlosť. Tá prišla v druhej časti hry. Slovákov naštartovala dobre rozohraná presilová hra.
Tréneri následne začali meniť formácie. Zatiaľ čo diváci začínali skúmať, kto s kým nastupuje, Fíni vošli do pásma a po Haulovej dobrej strele zvýšili na 2:0.
Stalo sa to vo chvíli, keď prišlo ofenzívne precitnutie slovenského tímu.
Príležitosti na zníženie však prichádzali aj naďalej. Z ďalšej presilovky mal Gáborík veľkú radosť:
"Teraz je ten čas. Tešíme sa na túto presilovku, určite aj vy pri televíznych obrazovkách. Chlapci, poďme do toho!"
Do najväčšej šance sa dostal Gernát. "Dobré veci sa dejú, ak dostávame puk akýmkoľvek spôsobom do predbránkového priestoru," komentoval šancu Valábik.
Slováci síce neskórovali, ale vytvorili si dobrý ofenzívny tlak.
"Koniec presilovky bol naozaj výborný," chválil zlepšenú hru Gáborík. "Potom sme pokračovali v tlaku a bolo to zatiaľ naše najlepšie striedanie v zápase."
Gáborík volal po šťastí a ono prišlo
Medzi najlepších hráčov s pukom na hokejke patril aj v tomto zápase Juraj Slafkovský. Chýbala mu však potrebná podpora.
"Juro nemal nikoho v predbránkovom priestore. Ani odstúpeného, ani pripraveného dorážať," hovoril po jednej zo šancí Valábik.
"Potrebujeme aj trochu šťastíčka, ale treba aj o to šťastie bojovať," hľadal recept na úspech Gáborík.
Trocha potrebného šťastia sa predsa len priklonila aj na slovenskú stranu a gólom znížil kapitán Tomáš Tatar. Presadil sa po šťastnom odraze puku od mantinelu. Cez Sarosa sa presadil po peknej kľučke.
"Toto som rozprával o tom šťastíčku!" tešil sa Gáborík. "Veľmi dobre, že to dostal Tomáš Tatar na hokejku, on sa v takýchto prípadoch nemýli. Stále to má v sebe."
"Ďakujeme zadnému plexisklu za asistenciu," dodal bývalý kanonier.
Cítili šancu a náhle sa vzdialila
Slováci stále prehrávali, ale výkon bol oveľa lepší ako v prvej tretine.
"Z chalanov cítiť, že tam chcú nájsť to šťastie, ale treba o to bojovať," rekapituloval Gáborík.
"Takýto gól pomôže, pre sebavedomie je veľmi dôležitý. Fíni sú hrateľní."
V tretej tretine sa do viacerých šancí dostal prvý útok, ktorý mal niekoľko dobrých striedaní.
Potom sa však Ružička nechal vylúčiť a Fíni opäť udreli. Hintz tečoval nahodenú strelu Heiskanena a Hlavaj vôbec nestihol zareagovať.
Už o 42 sekúnd neskôr Fíni zvýšili už na 4:1. Okuliarove a Gernátove pošmyknutie využil nekompromisnou strelou Kakko.
"Toto je obrovská škoda, pretože tú šancu sme necítili len my, ale aj chalani na ľade. Teraz sa nám veľmi vzdialila," komentoval situáciu sklamaný Valábik. "Toto veľmi zamrzí."
Táto minúta výrazne eliminovala slovenské nádeje a umlčala priaznivcov mužstva.
Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodné
Fíni pridali aj piaty gól do prázdnej brány. Za stavu 1:5 si Slováci vytvorili veľký tlak a mnoho streleckých príležitostí. Brankár Juuse Saros však všetko likvidoval.
Na záverečných 6:1 z pohľadu Suomi zvýšili Severania ďalším zásahom do odkrytej brány.
Fíni získali bronz, Slováci skončili na štvrtom mieste.
"Klobúk dole pred chalanmi a takisto pred realizačným tímom, ako mužstvo vyskladali," chválil po záverečnej siréne reprezentáciu Gáborík.
"Partia na ľade, ale aj mimo neho bola fantastická. Patriť medzi štyri najlepšie tímy sveta v takomto nabitom zložení je obdivuhodné."
Slováci na konci korčuľovali okolo ľadu a so zdvihnutými hokejkami ďakovali fanúšikom, ktorí ich počas celého turnaja neúnavne podporovali.
"Chalani odviedli sto percent a to je to jediné, čo sme od nich mohli chcieť," hodnotil Valábik. "Tešiť nás môže to, že vidíme posun našich mladých hráčov."
