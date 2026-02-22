Najlepšie hodnotenie dostali ťahúni z NHL a Hlavaj. Najnižšia známka patrí Ružičkovi

Hokejisti Slovenska prehrali v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 1:6..
Slováci tak neobhájili bronz spred štyroch rokov z čínskeho Pekingu, keď zdolali reprezentáciu Švédska.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najvyššie hodnotenie ste dali brankárovi Samuelovi Hlavajovi (6,5), ktorý predviedol niekoľko výborných zákrokov. Vysoké hodnotenie dostal aj Martin Fehérváry, Tomáš Tatar, Erik Černák či Juraj Slafkovský.
Naopak, najhoršiu známku dostal suverénne Adam Ružička, ktorého výkon ste ohodnotili známkou len 3,8.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Semifinále
Finále
O 3. miesto
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
| Skupina B
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Skupina B
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
| Skupina B
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
20.02. 21:10
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Semifinále
21.02. 20:40
USA
6 - 2
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | O 3. miesto
Fínsko
6 - 1
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
