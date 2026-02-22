    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie
    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Chlieb lacnejší nebude, ale hokej spravil Slovensku dobré meno vo svete
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Momentka zo zápasu na ZOH 2026.
    Fehérváry neskrýva po prehre s Fínmi sklamanie. Je to najťažšia prehre v kariére, vraví
    Fehérváry neskrýva po prehre s Fínmi sklamanie. Je to najťažšia prehre v kariére, vraví

    Momentka zo zápasu na ZOH 2026.
    Fotogaléria (200)
    Momentka zo zápasu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. feb 2026 o 09:19
    Slovenská výprava tak nezískala ani jeden cenný kov.

    Slovenská výprava nezískala na XXV. ZOH v Miláne ani jeden kov. Stalo sa to po prvý raz od olympiády v Salt Lake City v roku 2002.

    Najbližšie k nemu mali hokejisti, no v zápase o bronz podľahli Fínom 1:6. Obranca Martin Fehérváry to vníma ako najťažšiu prehru v kariére.

    Napriek tomu viacerí hráči docenia účasť v zápase o bronz neskôr. Slovákom nedávali odborníci šance, keďže na turnaji po 12 rokoch štartovali hráči z NHL a tých mal výber Vladimíra Országha na súpiske len sedem.

    „Je to pre mňa najťažšia hokejová prehra. Bohužiaľ sa už s tým nedá nič urobiť. Je to veľká škoda, že sme na takomto turnaji proti takýmto hráčom boli tak blízko, a že sme to nedotiahli až do nejakého víťazného konca,“ uviedol 26-ročný obranca.

    Pritom proti Fínsku sa Slováci držali dve tretiny. Hoci prehrávali o dva góly, súpera nenechali odskočiť do vyššieho náskoku a boli blízko k vyrovnaniu. Ale v polovici tretej tretiny inkasovali tretí gól v oslabení a to napokon zlomilo celý zápas.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Sebastian Aho (20) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Oliver Kapanen pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Mikael Granlund pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Bránkar Juuse Saros (74) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    200 fotografií
    Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dalibor Dvorsky (15) a Peter Ceresnak (14) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a fínski hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred zápasom o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti pred zápasom o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Slovakia's Peter Ceresnak (14) is challenged by Finland's Roope Hintz (24) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) is challenged by Slovakia's Martin Gernat (28) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges with Slovakia's Martin Fehervary (42) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Marincin grimaces during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) sprays water before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) sprays water before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj prepares for a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players get ready for a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates with teammates after scoring his sides opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka and Finland's Mikael Granlund fight for the puck, during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)Finland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) and Slovakia's Peter Cehlarik (34) compete for the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz (24) and Slovakia's Juraj Slafkovsky (20) compete during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's goalkeeper Juuse Saros (74) blocks a shot from Slovakia's Matus Sukel (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) blocks a shot by Finland's Eetu Luostarinen (27) during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadNa snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti kapitán Tomáš Tatar (90), hlavný tréner Vladimír Országh, Adam Ružička (21), Matúš Sukeľ (91) a Juraj Slafkovský v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke hokejista Fínska Sebastian Aho (20) sa teší so spoluhráčmi z úvodného gólu v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj, ktorého prekonáva hráč Fínska Sebastian Aho (vpravo) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke Matúš Sukeľ (1), fínsky hokejový brankár Juuse Saros (74) a hokejista Fínska Erik Haula (56) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42), brankár Samuel Hlavaj (31) a hráč Fínska Kakko Kaapo (84) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42) a hráč Fínska Erik Haula počas potýčky v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42) a hráč Fínska Erik Haula počas potýčky v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Finland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia players during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka (21) competes for control of the puck against Finland's Niko Mikkola (77) as Anton Lundell (15) and Kaapo Kakko (84) look on during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj blocks a shot against Finland during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Sebastian Aho (20) is congratulated after scoring a goal against Slovakia during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Patrik Koch (64) challenges with Finland's Artturi Lehkonen (62) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Eeli Tolvanen (28) challenges with Slovakia's Martin Gernat (28) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Gernat (28) is challenged by Finland's Kaapo Kakko (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Liska (23) collides with Finland's Miro Heiskanen (41) as they compete for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenský hokejista Adam Liška (23) a hráč Fínska Miro Heiskanen (41) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) a hráč Fínska Esa Lindell bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Finland's Erik Haula (56) celebrates with Joel Armia (40) after Haula scored a goal against Slovakia during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Erik Haula (56), not seen, scores his side's second goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56), not seen, scores his side's second goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) celebrates with Joel Armia (40) after Haula scored a goal against Slovakia during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) and Slovakia's Adam Ruzicka, second from left, attempt to control an airborne puck as Finland's Anton Lundell (15) and Slovakia's Martin Gernat (28) look on during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) is challenged by Finland's Anton Lundell (15) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) is challenged by Finland's Anton Lundell (15) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges with Slovakia's Pavol Regenda (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Miro Heiskanen (41) challenges with Slovakia's Adam Ruzicka (21) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesWater sprayed out of his bottle falls back onto Slovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj sprays fluid out of his bottle during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Esa Lindell (23) challenges with Slovakia's Pavol Regenda (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia head coach Vladimir Orszagh looks up at the scoreboard during the first period of the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62), Slovakia's Tomas Tatar (90) and Slovakia's Patrik Koch (64) challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia players during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62), Slovakia's Tomas Tatar (90) and Slovakia's Patrik Koch (64) challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Esa Lindell (23) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) lands on Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) and is penalized for goalkeeper interference during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) blocks a shot during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Lukas Cingel (6) and Slovakia's Milos Kelemen (11) compete against Finland's Teuvo Teravainen (86) for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) challenges with Finland's Kaapo Kakko (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) looks back after Finland's Erik Haula, not pictured, scored as Finland's Eeli Tolvanen (28) skates past during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenskí hokejisti reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar reaguje po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke zľava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistenti Todd Woodcroft a Peter Frühauf reagujú po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovensko prehralo 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Oliver Okuliar (8), Miloš Kelemen (11) a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.Na snímke slovenskí hokejisti odchádzajú z ľadu po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú fanúšikom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú fanúšikom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke puk končí v slovenskej bráne počas hry bez brankára v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (uprostred), hráči Fínska Sebastian Aho (20), brankár Juuse Saros (74) a Miro Heiskanen (41) bojujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) a brankár Fínska Juuse Saros (74) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) reaguje v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Adam Ružička (21) a hlavný tréner Vladimír Országh v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj, ktorého prekonáva hráč Fínska Roope Hintz (24), prizerá sa hokejista Slovenska Martin Fehérváry (42) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke hokejisti Fínska zľava Henri Jokiharju, Kaapo Kakko a Mikael Grandlund sa tešia z gólu v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Lukáš Cingel (6) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán Tomáš Tatar (Slovensko) sa teší z gólu na 1:2 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 1:2, zľava jeho spoluhráči Pavol Regenda (84) a Juraj Slafkovský (20) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán Tomáš Tatar (Slovensko) sa teší z gólu na 1:2 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán Tomáš Tatar (Slovensko) strieľa gól na 1:2 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Peter Čerešnák (14) a hráč Fínska bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Miloš Kelemen (11), Adam Liška (23), hlavný tréner Vladimír Országh (hore vľavo) a jeho asistent Ján Pardavý (hore vpravo) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj a Artturi Lehkonen (Fínsko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól, vľavo sa teší hráč Fínska Eeli Tolvanen v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti Teuvo Teräväinen (86), Eeli Tolvanen (28), tréner Antii Pennanen a Joel Armia (40) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenské hokejové fanúšičky povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Erik Černák (81), asistent trénera Peter Frühauf a Martin Gernát (28) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj (31), jeho spoluhráč Adam Ružička (21) a hráč Fínska Anton Lundell (15) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen (55) bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Miloš Kelemen (11), Lukáš Cingel (6) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Finland players are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland players are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland players are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland goalkeeper Juuse Saros takes a selfie with his teammates after they were presented their medals after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Finland's Erik Haula (56) and Finland's Artturi Lehkonen (62) are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen is decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Kaapo Kakko celebrates with Mikael Granlund (64) after Kakko scored a goal against Slovakia during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadThe Finland team skate onto the ice after their win in a men's ice hockey bronze medal game againast Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Finland team pose for photos with their medals after a men's ice hockey bronze medal game against Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland players celebrate after defeating Slovakia 6-1 to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland players and coaches celebrate after defeating Slovakia 6-1 to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFans cheer Slovakia players as they leave the ice following Finland's win in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadPlayers challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland head coach Antti Pennanen, top right, gets a hug after Finland beat Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadPlayers congratulate after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Libor Hudacek (79) comforts Slovakia's Samuel Hlavaj (31) after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players are dejected after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) comforts Slovakia's Samuel Hlavaj (31) after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) comforts Slovakia's Samuel Hlavaj (31) after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Slovakia team stand on the ice after losing a men's ice hockey bronze medal game against Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Finland team celebrate their win in a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula scores an empty-net goal for his second goal of the game during the third period of Finland's win over Slovakia in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia players are dejected at the end of a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players are dejected at the end of a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players are dejected at the end of a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz celebrates after scoring a goal against Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Samuel Hlavaj (31) makes a save during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) and Finland's Kaapo Kakko (84) look at the flying puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Kaapo Kakko celebrates with Mikael Granlund (64) after Kakko scored a goal against Slovakia during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Patrik Koch (64) and Finland's Joel Armia (40) compete for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz celebrates after scoring a goal against Slovakia during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Roope Hintz (24) watches as his deflection hits the back of the net for a goal against Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Samuel Hlavaj (31) reacts after Finland's Kaapo Kakko scored his side's fourth goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Kaapo Kakko (84) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges Slovakia's Lukas Cingel (6) for the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka (21) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia head coach Vladimir Orszagh, top left, directs his team during the second period of the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Pavol Regenda (84) slaps the stick away from Finland's Niko Mikkola (77) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) reaches past Finland's Artturi Lehkonen (62) to glove the puck during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Miro Heiskanen (41) reacts after Slovakia's Tomas Tatar scored his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar, not seen, scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) slams Slovakia's Peter Ceresnak, left, against the boards during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) makes a save in front of Finland's Artturi Lehkonen (62) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Juuse Saros (74) makes a save during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Esa Lindell (23) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) reaches for a shot as Erik Cernak (81) and Finland's Artturi Lehkonen (62) battle for position during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj adjust his helmet during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj (31), jeho spoluhráč Adam Ružička (21) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Tomáš Tatar v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) reaguje v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke v popredí slovenský hokejista Juraj Slavkovský (20) reaguje po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti si preberajú bronzové medaily po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti zľava Artturi Lehkonen a kapitán Mikael Granlund pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti si preberajú bronzové medaily po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Fans do the wave during the third period of the men's ice hockey bronze medal game between Finland and Slovakia at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFans cheer Team Finland players as they leave the ice after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFans cheer Team Finland players as they leave the ice after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadTeam Finland players wait for the presentation of their medals after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland goalkeeper Juuse Saros takes a selfie with his teammates after they were presented their medals after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland players are presented their awards after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland head coach Antti Pennanen, right, hugs Mikko Lehtonen (4) after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Anton Lundell (15), Slovakia's Samuel Hlavaj (31), Martin Gernat (28), Oliver Okuliar (08) and Finland's Eetu Luostarinen (27) fight for the puck during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) - HorizontalTeam Finland players and staff pose with their medals after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Eeli Tolvanen (28) celebrates after his team's second goal next to Slovakia's Samuel Hlavaj (31) and Slovakia's Simon Nemec (17) during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)Finland's Juuse Saros (74) fights for the puck with Finland's Sebastian Aho (20 ) and Esa Lindell (23) during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) - HorizontalFinland's Anton Lundell (15) fights for the puck with Slovakia's Adam Ruzicka (21) and Samuel Hlavaj (31) during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) - HorizontalFinland goalkeepers Joonas Korpisalo (70) and Juuse Saros (74) talk as players are presented their medals after Finland defeated Slovakia 6-1 to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadTeam Finland players are presented with their medals after defeating Slovakia in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadTeam Finland players are presented with their medals after defeating Slovakia in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV Olympiad

    „Odohrali sme celkovo dobrý zápas. Na konci sme to už otvorili, bohužiaľ sme nemali na výber. Ale po dvoch tretinách to bola otázka jedného puku. Žiaľ nepadlo nepadlo nám to tam, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon,“ dodal Fehérváry.

    Do zápasu sa slovenskí hokejisti dostali po góle Tomáša Tatara, ten padol na konci druhej tretiny. „Povedali sme si po ňom, že musíme pokračovať v tej hre. Druhú tretinu sme mali dobrú a mali sme šance, ale potom sme sa znova nechali zbytočne vylúčiť a bohužiaľ Fíni premenili presilovky a potom sa už z toho ťažko dostávalo.“

    Fínov zdolali Slováci 4:1 v otváracom zápase na turnaji, ale v tom najdôležitejšom sa karta obrátila. „Majú top hráčov z NHL a boli teraz lepší,“ vyhlásil Fehérváry.

    Pod piatimi kruhmi mal slovenský výber mladé mužstvo, no nechýbali v ňom ani skúsenejší hráči. Má však perspektívu a o štyri roky na ZOH vo Francúzsku môže zabojovať o svoje tretie semifinále po sebe.

    „Mali sme aj starších chalanov, ale gro tímu bude naozaj dobré a myslím si, že sa môžeme tešiť, ako to bude vyzerať o pár rokov," povedal obranca, ktorý sa už tešil na návrat za rodinou, keďže ho doma čakala priateľka s nedávno narodenou dcérkou Aničkou.

    „Najbližšie dni sa asi veľmi nevyspím, keďže veľa cestujeme. Na druhej strane idem za rodinou, teším sa po takom dlhom čase a spríjemní mi to tieto chvíle.“

