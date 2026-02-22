Fehérváry neskrýva po prehre s Fínmi sklamanie. Je to najťažšia prehre v kariére, vraví

Slovenská výprava nezískala na XXV. ZOH v Miláne ani jeden kov. Stalo sa to po prvý raz od olympiády v Salt Lake City v roku 2002.
Najbližšie k nemu mali hokejisti, no v zápase o bronz podľahli Fínom 1:6. Obranca Martin Fehérváry to vníma ako najťažšiu prehru v kariére.
Napriek tomu viacerí hráči docenia účasť v zápase o bronz neskôr. Slovákom nedávali odborníci šance, keďže na turnaji po 12 rokoch štartovali hráči z NHL a tých mal výber Vladimíra Országha na súpiske len sedem.
„Je to pre mňa najťažšia hokejová prehra. Bohužiaľ sa už s tým nedá nič urobiť. Je to veľká škoda, že sme na takomto turnaji proti takýmto hráčom boli tak blízko, a že sme to nedotiahli až do nejakého víťazného konca,“ uviedol 26-ročný obranca.
Pritom proti Fínsku sa Slováci držali dve tretiny. Hoci prehrávali o dva góly, súpera nenechali odskočiť do vyššieho náskoku a boli blízko k vyrovnaniu. Ale v polovici tretej tretiny inkasovali tretí gól v oslabení a to napokon zlomilo celý zápas.
„Odohrali sme celkovo dobrý zápas. Na konci sme to už otvorili, bohužiaľ sme nemali na výber. Ale po dvoch tretinách to bola otázka jedného puku. Žiaľ nepadlo nepadlo nám to tam, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon,“ dodal Fehérváry.
Do zápasu sa slovenskí hokejisti dostali po góle Tomáša Tatara, ten padol na konci druhej tretiny. „Povedali sme si po ňom, že musíme pokračovať v tej hre. Druhú tretinu sme mali dobrú a mali sme šance, ale potom sme sa znova nechali zbytočne vylúčiť a bohužiaľ Fíni premenili presilovky a potom sa už z toho ťažko dostávalo.“
Fínov zdolali Slováci 4:1 v otváracom zápase na turnaji, ale v tom najdôležitejšom sa karta obrátila. „Majú top hráčov z NHL a boli teraz lepší,“ vyhlásil Fehérváry.
Pod piatimi kruhmi mal slovenský výber mladé mužstvo, no nechýbali v ňom ani skúsenejší hráči. Má však perspektívu a o štyri roky na ZOH vo Francúzsku môže zabojovať o svoje tretie semifinále po sebe.
„Mali sme aj starších chalanov, ale gro tímu bude naozaj dobré a myslím si, že sa môžeme tešiť, ako to bude vyzerať o pár rokov," povedal obranca, ktorý sa už tešil na návrat za rodinou, keďže ho doma čakala priateľka s nedávno narodenou dcérkou Aničkou.
„Najbližšie dni sa asi veľmi nevyspím, keďže veľa cestujeme. Na druhej strane idem za rodinou, teším sa po takom dlhom čase a spríjemní mi to tieto chvíle.“
