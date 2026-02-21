    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner Vladimír Országh a slovenskí hráči.
    Suomi zvládli pozíciu favorita a majú bronz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku
    Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Slovakia players warm up before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Mikko Rantanen (96) v zápase proti Kanade.
    Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráč
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Prehľad zápasuKde sledovať?ZostavaOnline prenosSumárSúvisiace

    FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s Fínskom

    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Fotogaléria (83)
    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
    Sportnet|21. feb 2026 o 23:00
    ShareTweet0

    Pozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Slovenská hokejová reprezentácia prehrala v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 1:6.

    Slováci tak nenadviazali na úvodnú výhru na turnaji, keď zdolali Fínsko v skupine B 4:1.

    Pozrite si najlepšie momenty zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 vo fotogalérii.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Sebastian Aho (20) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Oliver Kapanen pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Mikael Granlund pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Bránkar Juuse Saros (74) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    83 fotografií
    Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dalibor Dvorsky (15) a Peter Ceresnak (14) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a fínski hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred zápasom o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti pred zápasom o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Slovakia's Peter Ceresnak (14) is challenged by Finland's Roope Hintz (24) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) is challenged by Slovakia's Martin Gernat (28) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges with Slovakia's Martin Fehervary (42) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Marincin grimaces during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) sprays water before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) sprays water before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj prepares for a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players get ready for a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates with teammates after scoring his sides opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka and Finland's Mikael Granlund fight for the puck, during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)Finland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) and Slovakia's Peter Cehlarik (34) compete for the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz (24) and Slovakia's Juraj Slafkovsky (20) compete during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's goalkeeper Juuse Saros (74) blocks a shot from Slovakia's Matus Sukel (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) blocks a shot by Finland's Eetu Luostarinen (27) during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadNa snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti kapitán Tomáš Tatar (90), hlavný tréner Vladimír Országh, Adam Ružička (21), Matúš Sukeľ (91) a Juraj Slafkovský v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke hokejista Fínska Sebastian Aho (20) sa teší so spoluhráčmi z úvodného gólu v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj, ktorého prekonáva hráč Fínska Sebastian Aho (vpravo) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke Matúš Sukeľ (1), fínsky hokejový brankár Juuse Saros (74) a hokejista Fínska Erik Haula (56) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42), brankár Samuel Hlavaj (31) a hráč Fínska Kakko Kaapo (84) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42) a hráč Fínska Erik Haula počas potýčky v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42) a hráč Fínska Erik Haula počas potýčky v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Finland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia players during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka (21) competes for control of the puck against Finland's Niko Mikkola (77) as Anton Lundell (15) and Kaapo Kakko (84) look on during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj blocks a shot against Finland during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Sebastian Aho (20) is congratulated after scoring a goal against Slovakia during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Patrik Koch (64) challenges with Finland's Artturi Lehkonen (62) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Eeli Tolvanen (28) challenges with Slovakia's Martin Gernat (28) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Gernat (28) is challenged by Finland's Kaapo Kakko (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Liska (23) collides with Finland's Miro Heiskanen (41) as they compete for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenský hokejista Adam Liška (23) a hráč Fínska Miro Heiskanen (41) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) a hráč Fínska Esa Lindell bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Finland's Erik Haula (56) celebrates with Joel Armia (40) after Haula scored a goal against Slovakia during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Erik Haula (56), not seen, scores his side's second goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56), not seen, scores his side's second goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) celebrates with Joel Armia (40) after Haula scored a goal against Slovakia during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) and Slovakia's Adam Ruzicka, second from left, attempt to control an airborne puck as Finland's Anton Lundell (15) and Slovakia's Martin Gernat (28) look on during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) is challenged by Finland's Anton Lundell (15) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) is challenged by Finland's Anton Lundell (15) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges with Slovakia's Pavol Regenda (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Miro Heiskanen (41) challenges with Slovakia's Adam Ruzicka (21) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesWater sprayed out of his bottle falls back onto Slovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj sprays fluid out of his bottle during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Esa Lindell (23) challenges with Slovakia's Pavol Regenda (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia head coach Vladimir Orszagh looks up at the scoreboard during the first period of the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62), Slovakia's Tomas Tatar (90) and Slovakia's Patrik Koch (64) challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia players during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62), Slovakia's Tomas Tatar (90) and Slovakia's Patrik Koch (64) challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Esa Lindell (23) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) lands on Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) and is penalized for goalkeeper interference during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) blocks a shot during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Lukas Cingel (6) and Slovakia's Milos Kelemen (11) compete against Finland's Teuvo Teravainen (86) for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) challenges with Finland's Kaapo Kakko (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) looks back after Finland's Erik Haula, not pictured, scored as Finland's Eeli Tolvanen (28) skates past during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil Černák
    dnes 23:17
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Samuel Gregadnes 12:00
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme"Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú," píše fínsky novinár.
    Samuel Grega|dnes 12:00
    Juraj Slafkovský.
    Pavol Spáldnes 17:12|5
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailuO mesiac si na to nikto nespomenie, tvrdil hrdina.
    Pavol Spál|dnes 17:12|5
    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    dnes 23:00
    FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s FínskomPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    dnes 23:00
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil Černák
    dnes 23:17
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s Fínskom