    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie
    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Chlieb lacnejší nebude, ale hokej spravil Slovensku dobré meno vo svete
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026.
    Do výberu sa dostal na poslednú chvíľu, no svoju úlohu si zastal. Mrzí ma výsledok, vraví Cingel
    Slafkovský bol najproduktívnejší, prekonal bodový zápis z Pekingu. Čerešňák s piatimi pluskami

    Juraj Slafkovský počas ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský počas ZOH 2026.
    TASR|22. feb 2026 o 08:54
    Najvyťaženejší hráč slovenského tímu v Miláne bol obranca Šimon Nemec.

    Juraj Slafkovský bol s ôsmimi kanadskými bodmi najproduktívnejší slovenský hokejista na ZOH v Miláne. V šiestich stretnutiach strelil štyri góly, ku ktorým pridal štyri asistencie.

    Aj na svojich druhých ZOH získal najviac kanadských bodov z tímu, pred štyrmi rokmi mal v Pekingu bilanciu 7+0 v siedmich zápasoch. Najvyťaženejší hráč slovenského tímu v Miláne bol obranca Šimon Nemec, ktorý odohral v priemere 22:23 min.

    Zverenci Vladimíra Országha odohrali šesť zápasov, v ktorých dosiahli bilanciu 3 víťazstvá, 3 prehry a negatívne skóre 19:22, ktoré si zhoršili najmä v záverečných dvoch dueloch proti USA (2:6) a Fínsku (1:6).

    Napriek tomu bolo v tíme viacero hráčov s pozitívnou bilanciou +/- bodov. V tejto štatistike bol najlepší obranca Peter Čerešňák s piatimi „pluskami.“ Najlepším strelcom slovenského tímu bol so štyrmi gólmi Slafkovský, ktorý tým nadviazal na ZOH 2022 a s 27 strelami bol zároveň aj najaktívnejší.

    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby
    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby

    Vo veku 21 rokov má po dvoch účastiach pod olympijskými kruhmi 15 kanadských bodov za 11 gólov a 4 asistencie v 13 zápasoch.

    Do kanadského bodovania sa na ZOH v Miláne zapísalo 18 z 22 korčuliarov, ktorí zasiahli do hry. Nebodovali iba Michal Ivan, Peter Cehlárik, Samuel Takáč a Martin Marinčin.

    Brankárskou jednotkou slovenského tímu bol Samuel Hlavaj, ktorý začal šesť zo siedmich zápasov. Nedochytal iba stretnutie proti USA, počas ktorého ho vystriedal Stanislav Škorvánek. Ten odchytal celý duel proti Taliansku.

    Na Hlavaja smerovalo celkovo 174 striel, z ktorých inkasoval 16 gólov. Dosiahol 90,60-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,56 inkasovaného gólu na zápas.

    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné

    Škorvánek inkasoval 4 góly z 38 striel a mal 89,47-percentuálnu úspešnosť zásahov s priemerom 2,74 inkasovaného gólu na zápas. Tretí brankár Adam Gajan sa ani v jednom zápase nedostal do zostavy.

    Momentka zo zápasu na ZOH 2026.
    Fehérváry neskrýva po prehre s Fínmi sklamanie. Je to najťažšia prehre v kariére, vravíSlovenská výprava tak nezískala ani jeden cenný kov.
    Niko Mikkola v zápase so Slovenskom na ZOH 2026.
    Sklamanie po zápase o bronz neskrývajú ani Fíni. Prišli sme sem vyhrať zlato, vraví obrancaFíni mali semifinále s Kanadou výborne rozohrané.
    Slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj (31), jeho spoluhráč Adam Ružička (21) počas ZOH 2026.
    Najlepšie hodnotenie dostali ťahúni z NHL a Hlavaj. Najnižšia známka patrí RužičkoviPozrite si výsledky hlasovania po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský počas ZOH 2026.
    Slafkovský bol najproduktívnejší, prekonal bodový zápis z Pekingu. Čerešňák s piatimi pluskami Najvyťaženejší hráč slovenského tímu v Miláne bol obranca Šimon Nemec.
    Fínski hokejisti si preberajú bronzové medaily po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Bezmocné Slovensko, nádrž bola už prázdna, píšu Fíni. Slovákov rozdrvili, tvrdia vo ŠvédskuPrečítajte si ohlasy zahraničných médií na prehru Slovenska.
    dnes 09:05
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľbyPozrite si štatistiky hráčov po zápase o bronz v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    Tréner Vladimír Országh a slovenskí hráči.
    Suomi zvládli pozíciu favorita a majú bronz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti FínskuSlovensko v zápase o bronz na olympijskom hokejovom turnaji prehralo s Fínskom.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Gáborík ďakoval za asistenciu plexisklu. Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodnéBývalý útočník pochválil aj realizačný tím.
    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil ČernákPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Fínsko po zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s FínskomPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Druhýkrát v histórii na nepopulárnej pozícii. Opäť má na tom zásluhu FínskoOlympijským maximom slovenskej hokejovej reprezentácie ostáva bronz zo ZOH v Pekingu 2022.
    Juraj Slafkovsky (20) oslavuje gól.
    Slafkovský figuruje pred finále medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
    Slovakia players warm up before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Mikko Rantanen (96) v zápase proti Kanade.
    Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráčSlováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1.
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps Slovensko bude v zápase o bronz čeliť Fínsku, rovnako ako pred 16 rokmi.
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    so 11:38
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronzV Číne zdolali Slováci v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0.
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme"Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú," píše fínsky novinár.
    Juraj Slafkovský.
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailuO mesiac si na to nikto nespomenie, tvrdil hrdina.
    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27).
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s HlavajomSlováci hrajú v boji o bronz na ZOH 2026 proti Fínsku.
    Adam Rúžička sa teší z gólu proti Fínsku.
    Slováci sa pokúsia rehablitovať v súboji o bronz. Kde sledovať Slovensko - Fínsko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na ZOH v hokeji 2026.
