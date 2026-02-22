Slafkovský bol najproduktívnejší, prekonal bodový zápis z Pekingu. Čerešňák s piatimi pluskami

Juraj Slafkovský bol s ôsmimi kanadskými bodmi najproduktívnejší slovenský hokejista na ZOH v Miláne. V šiestich stretnutiach strelil štyri góly, ku ktorým pridal štyri asistencie.
Aj na svojich druhých ZOH získal najviac kanadských bodov z tímu, pred štyrmi rokmi mal v Pekingu bilanciu 7+0 v siedmich zápasoch. Najvyťaženejší hráč slovenského tímu v Miláne bol obranca Šimon Nemec, ktorý odohral v priemere 22:23 min.
Zverenci Vladimíra Országha odohrali šesť zápasov, v ktorých dosiahli bilanciu 3 víťazstvá, 3 prehry a negatívne skóre 19:22, ktoré si zhoršili najmä v záverečných dvoch dueloch proti USA (2:6) a Fínsku (1:6).
Napriek tomu bolo v tíme viacero hráčov s pozitívnou bilanciou +/- bodov. V tejto štatistike bol najlepší obranca Peter Čerešňák s piatimi „pluskami.“ Najlepším strelcom slovenského tímu bol so štyrmi gólmi Slafkovský, ktorý tým nadviazal na ZOH 2022 a s 27 strelami bol zároveň aj najaktívnejší.
Vo veku 21 rokov má po dvoch účastiach pod olympijskými kruhmi 15 kanadských bodov za 11 gólov a 4 asistencie v 13 zápasoch.
Do kanadského bodovania sa na ZOH v Miláne zapísalo 18 z 22 korčuliarov, ktorí zasiahli do hry. Nebodovali iba Michal Ivan, Peter Cehlárik, Samuel Takáč a Martin Marinčin.
Brankárskou jednotkou slovenského tímu bol Samuel Hlavaj, ktorý začal šesť zo siedmich zápasov. Nedochytal iba stretnutie proti USA, počas ktorého ho vystriedal Stanislav Škorvánek. Ten odchytal celý duel proti Taliansku.
Na Hlavaja smerovalo celkovo 174 striel, z ktorých inkasoval 16 gólov. Dosiahol 90,60-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 3,56 inkasovaného gólu na zápas.
Škorvánek inkasoval 4 góly z 38 striel a mal 89,47-percentuálnu úspešnosť zásahov s priemerom 2,74 inkasovaného gólu na zápas. Tretí brankár Adam Gajan sa ani v jednom zápase nedostal do zostavy.
