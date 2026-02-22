Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie

„Bolí to." Toto boli prvé slová kapitána Tomáša Tatara po príchode do mixzóny po prehre v zápase o bronz na olympijskom turnaji.
Slováci mali na turnaji desaťročia šancu získať medailu, no neuspeli. S Fínskom prehrali 1:6. V Miláne obsadia smolné štvrté miesto.
„Turnaj budeme hodnotiť ako úspešný, aj keď mňa osobne to veľmi bolí. Mali sme na dosah niečo výnimočné, ale ušlo nám to," hodnotil sklamaný Tatar.
„Mali sme šancu urobiť niečo, čo by sa zapísalo do histórie."
Po záverečnom klaksóne ďakoval spoluhráčom aj fanúšikom. Na ľade plakal a slzy zadržiaval aj počas rozhovoru v útrobách štadióna.
„Táto skupina hráčov mala k sebe veľmi blízko, mali sme sa skutočne radi. Myslím si, že aj preto sme dosiahli tento výsledok," hovoril.
Výsledok zápasu proti Fínsku je podľa neho krutý a v konečnom dôsledku neodráža dianie na ľade.
Tatar v poslednom zápase na turnaji skóroval po šťastnom odraze od zadného mantinelu na priebežných 1:2. Slováci získali prevahu na ľade, no nevedeli ju pretaviť vo vyrovnávajúci gól.
„Po druhej tretine som veril, že na to máme a že nám tam padne nejaký gól. Cítili sme šancu a zapli sme," konštatoval.
VIDEO: Gól Tomáša Tatara na 1:2
Rozhodujúci moment prišiel v 48. minúte, keď na trestnú lavicu smeroval Adam Ružička a Fíni jeho vylúčenie okamžite potrestali. O pol minútu neskôr sa radovali znova.
„Taký je hokej," ťažko hľadal slová Tatar.
Na otázku, či to je najväčšia prehra v kariére, nevedel odpovedať. „Každá prehra bolí. Bolelo ma to aj v 2012, keď sme získali striebro, a bolí aj toto. Hokej je o emóciách a tie sú po prehre ako na hojdačke."
Slovensko malo v Miláne najmladší tím, Tatar bol jedným z dvoch najstarších hráčov v kabíne.
Na turnaji ťahali mužstvo mladíci - Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský či brankár Samuel Hlavaj.
Podľa Tatara chýbali aj potrebné skúsenosti.
„Niektorí hráči boli prvýkrát v takejto situácii a stále sa majú čo učiť. Ale možno práve takéto momenty im pomôžu v budúcnosti, keď budú znova hrať podobný zápas," hodnotil.
Mladý tím podľa neho musí ešte dozrieť, no v najbližších rokoch môže ešte pomýšľať na podobné výsledky.
Slovensko sa súhrou dobrých výsledkov v základnej skupine dostalo do výhodnej pozície, ale v play-off narazilo na svoj strop. V semifinále ukázali pravahu hráči USA, v dueli o medailu zase Fíni.
„Určite treba uznať kvalitu ostatných tímov. Títo hráči, proti ktorým sme nastupovali, sú hviezdy v NHL," dodal Tatar. A Slovensko ich v zámorí zatiaľ nemá veľa.
„Je dobré, keď budeme mať v NHL čo najviac hráčov. Práve tam sa porovnávate s najlepšími a každým dňom rastiete. Špeciálne v mladom veku. Čím máme viac hráčov v NHL, tým je úspech bližšie," zamyslel sa Tatar.
Zápas proti Fínsku bol zrejme jeho posledným na olympijských hrách.
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
