Druhýkrát v histórii na nepopulárnej pozícii. Opäť má na tom zásluhu Fínsko

Slovenskí hokejisti sa druhýkrát v histórii umiestnili na 4. mieste olympijského turnaja. Nepopulárnu pozíciu za medailovými priečkami obsadili aj pred 16 rokmi na ZOH vo Vancouveri, na ktorých takisto štartovali hráči z NHL.
Vtedy, rovnako ako v sobotu v Miláne, podľahli v súboji o bronz Fínsku.
Olympijským maximom slovenskej hokejovej reprezentácie ostáva bronz zo ZOH v Pekingu 2022.
Prehľad umiestnení Slovenska na ZOH v ére samostatnosti:
Lillehammer 1994 - 6. miesto (tréner Július Šupler)
Nagano 1998 - 10. miesto* (Ján Šterbák)
Salt Lake City 2002 - 13. miesto* (Ján Filc)
Turín 2006 - 5. miesto (František Hossa)
Vancouver 2010 - 4. miesto (Ján Filc)
Soči 2014 - 11. miesto (Vladimír Vůjtek)
Pjongčang 2018 - 11. miesto (Craig Ramsay)
Peking 2022 - 3. miesto (Craig Ramsay)
Miláno 2026 - 4. miesto (Vladimír Országh)
*-Slováci nepostúpili na hlavný turnaj ZOH, konečné poradie bolo určené na základe výsledkov kvalifikačného turnaja.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
