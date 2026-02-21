    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner Vladimír Országh a slovenskí hráči.
    Suomi zvládli pozíciu favorita a majú bronz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Gáborík ďakoval za asistenciu plexisklu. Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodné
    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil Černák
    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s Fínskom
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Druhýkrát v histórii na nepopulárnej pozícii. Opäť má na tom zásluhu Fínsko
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)
    TASR|22. feb 2026 o 00:04
    Olympijským maximom slovenskej hokejovej reprezentácie ostáva bronz zo ZOH v Pekingu 2022.

    Slovenskí hokejisti sa druhýkrát v histórii umiestnili na 4. mieste olympijského turnaja. Nepopulárnu pozíciu za medailovými priečkami obsadili aj pred 16 rokmi na ZOH vo Vancouveri, na ktorých takisto štartovali hráči z NHL.

    Vtedy, rovnako ako v sobotu v Miláne, podľahli v súboji o bronz Fínsku.

    Prehľad umiestnení Slovenska na ZOH v ére samostatnosti:

    Lillehammer 1994 - 6. miesto (tréner Július Šupler)

    Nagano 1998 - 10. miesto* (Ján Šterbák)

    Salt Lake City 2002 - 13. miesto* (Ján Filc)

    Turín 2006 - 5. miesto (František Hossa)

    Vancouver 2010 - 4. miesto (Ján Filc)

    Soči 2014 - 11. miesto (Vladimír Vůjtek)

    Pjongčang 2018 - 11. miesto (Craig Ramsay)

    Peking 2022 - 3. miesto (Craig Ramsay)

    Miláno 2026 - 4. miesto (Vladimír Országh)

    *-Slováci nepostúpili na hlavný turnaj ZOH, konečné poradie bolo určené na základe výsledkov kvalifikačného turnaja.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

