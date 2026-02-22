    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie
    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Chlieb lacnejší nebude, ale hokej spravil Slovensku dobré meno vo svete
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby
    Prehľad zápasuOnline prenosSumárGólySúvisiace

    Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Fotogaléria (200)
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)
    Martin Turčin|22. feb 2026 o 06:55
    ShareTweet8

    Tréner Vladimír Országh hodnotí účinkovanie slovenských hokejistov na ZOH 2026.

    Prvý veľký turnaj mu nevyšiel podľa predstáv. Na MS v hokeji 2025 vo Švédsku nedokázal Slovensko priviesť k cieľu - postupu do štvrťfinále. 

    Druhá skúška VLADIMÍRA ORSZÁGHA na lavičke hokejovej reprezentácie dopadla nad očakávania, hoci po poslednom zápase prevláda sklamanie. 

    Slovensko na olympijskom turnaji v Miláne prehralo súboj o bronz proti Fínsku 1:6 a obsadilo konečné 4. miesto. 

    „Teraz to síce bolí, lebo sme mali šancu niečo uhrať, hrali sme o bronzové medaily, ale keď sa spätne pozrieme na celý turnaj, určite ho budeme hodnotiť pozitívne," hovoril Országh pre prítomné médiá. 

    Po góle Tomáša Tatara na 1:2 sa zdalo, že ste získali hernú prevahu, no vyrovnávajúci gól neprišiel. Ako by ste zhodnotili zápas proti Fínsku? 

    Ešte v tretej tretine sme boli stále v zápase, ale prišiel zbytočný faul, hneď na to gól, potom ďalšia chyba, dvaja hráči spadli a viac-menej bolo vymaľované. 

    Bolo vidno, že nám dochádzajú sily, že už trošku ťaháme nohy. Za stavu 1:4 sme šli do risku, odvolali sme brankára. V tom momente je jedno, o koľko prehráte, stále sa chcete priblížiť. 

    Keď sa dostanete do zápasu o bronz, chcete byť úspešní. Boli sme blízko, ale na druhej strane aj strašne ďaleko.

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    Za stavu 1:2 bol vylúčený útočník Adam Ružička a Fíni v následnej presilovke strelili tretí gól. Štvrtý pridali o pol minútu neskôr. Rozhodli tieto momenty o výsledku zápasu? 

    Ja hráčov v novinách nikdy nekritizujem. Vyhrávame aj prehrávame ako tím. Mali sme mladé mužstvo, najmladšie na turnaji. Urobili sme veľa dobrých vecí, ale v niektorých ešte musíme dospieť. 

    Čo sa týka dvojminútových trestov, boli sme najviac vylučované mužstvo a to nás stálo veľmi veľa síl. Zápasy sa hrali v rýchlom slede, tri za štyri dni, bolo to NHL tempo. V závere bolo vidno, že nám chýbajú sily. 

    Na druhej strane musíme byť na chalanov hrdí za to, čo dokázali. Teraz to síce bolí, lebo sme mali šancu niečo uhrať, hrali sme o bronzové medaily, ale keď sa spätne pozrieme na celý turnaj, určite ho budeme hodnotiť pozitívne.

    Počas zápasu ste zmenili zloženie útočných formácií. Nerozmýšľali ste nad tým, že k Jurajovi Slafkovskému pridáte Dalibora Dvorského? 

    Nie, Daliborovi dnes nešli nohy. Chalani už toho mali dosť. Dali sme tam silovejšieho hráča (Regendu). Napriek tomu sme sa nedokázali presadiť tak, ako sme potrebovali.

    Na olympijský turnaj ste priviedli najmladšie mužstvo. Je štvrté miesto dobrá vizitka do budúcnosti?

    Dúfame. Na druhej strane treba povedať, že štvrté miesto asi nie je odrazom slovenského hokeja v absolútnej špičke. Veľa vecí nám sadlo, zišiel sa správny čas a moment. 

    Chalani vytvorili neuveriteľnú partiu a to štvrté miesto si absolútne zaslúžia, lebo si ho vybojovali.

    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné

    Ale aj dnešný zápas bol dôkazom, že také kvalitné mužstvo, ako je Fínsko, ťažko porazíte dvakrát po sebe. Fíni sa zlepšovali od zápasu k zápasu a potom si to už postrážili. 

    Máme na čom stavať. V niektorým rozhodnutiach ešte musíme dorásť. Dúfam, že sa v čo najväčšom počte zídeme aj na ďalších veľkých turnajoch. Teraz to bolí, ale chalani si zaslúžia absolútny rešpekt.

    Ukázalo sa, že s nízkym počtom hráčov z NHL je ťažké získať medailu na takomto turnaji?

    Keď sa na to pozrieme reálne, verili sme, že sa dostaneme do štvrťfinále a tam niekoho potrápime. Nakoniec sme skončili v semifinále, kde sme narazili na svoj strop, mužstvá už boli lepšie. 

    Hrali sme proti špičkovým tímom a hráčom zvyknutým na NHL tempo, ktorí hrávajú 15 až 22 minút každý zápas. 

    Naši chalani s nimi držali tempo, hoci dnes sme už fyzicky odišli v polovici zápasu, ale klobúk dole. Títo chalani si zaslúžia rešpekt - od nás aj fanúšikov doma.

    Pre vás bola olympiáda druhý veľký turnaj v úlohe hlavného trénera. Čo ste sa počas nej naučili? 

    Dala mi to isté ako hráčom, rástol som spolu s mužstvom. Aj pre mňa to boli veľmi ťažké a dôležité zápasy. Sme radi, že tie kľúčové sme zvládli a dostali sa do semifinále. Tréner rastie a padá s mužstvom.

    Obranca Erik Černák pri hodnotení povedal, že tím fungoval ako rodina. Tvorí sa nová „zlatá" generácia?

    Ťažko povedať, či sa tvorí nová generácia, ale boli by sme radi. Máme aj ďalších mladých chalanov. Mali sme to najlepšie, čo má Slovensko momentálne k dispozícii.

    Keď nám však viacerí z tohto tímu vypadnú, druhá vlna, ktorá by ich mala nahradiť, nie je až taká kvalitná. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Sebastian Aho (20) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Oliver Kapanen pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Mikael Granlund pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Bránkar Juuse Saros (74) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    200 fotografií
    Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dalibor Dvorsky (15) a Peter Ceresnak (14) pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Slovenskí hokejisti pred zápasom Slovensko - Fínsko v súboji o bronz na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a fínski hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred zápasom o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti pred zápasom o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Slovakia's Peter Ceresnak (14) is challenged by Finland's Roope Hintz (24) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) is challenged by Slovakia's Martin Gernat (28) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges with Slovakia's Martin Fehervary (42) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Marincin grimaces during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) sprays water before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) sprays water before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj prepares for a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players get ready for a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates with teammates after scoring his sides opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka and Finland's Mikael Granlund fight for the puck, during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)Finland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) and Slovakia's Peter Cehlarik (34) compete for the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz (24) and Slovakia's Juraj Slafkovsky (20) compete during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's goalkeeper Juuse Saros (74) blocks a shot from Slovakia's Matus Sukel (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) blocks a shot by Finland's Eetu Luostarinen (27) during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadNa snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti kapitán Tomáš Tatar (90), hlavný tréner Vladimír Országh, Adam Ružička (21), Matúš Sukeľ (91) a Juraj Slafkovský v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke hokejista Fínska Sebastian Aho (20) sa teší so spoluhráčmi z úvodného gólu v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj, ktorého prekonáva hráč Fínska Sebastian Aho (vpravo) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke Matúš Sukeľ (1), fínsky hokejový brankár Juuse Saros (74) a hokejista Fínska Erik Haula (56) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42), brankár Samuel Hlavaj (31) a hráč Fínska Kakko Kaapo (84) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42) a hráč Fínska Erik Haula počas potýčky v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Šimon Nemec (17), Martin Fehérváry (42) a hráč Fínska Erik Haula počas potýčky v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Finland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia players during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka (21) competes for control of the puck against Finland's Niko Mikkola (77) as Anton Lundell (15) and Kaapo Kakko (84) look on during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj blocks a shot against Finland during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Sebastian Aho (20) is congratulated after scoring a goal against Slovakia during the first period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Patrik Koch (64) challenges with Finland's Artturi Lehkonen (62) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Eeli Tolvanen (28) challenges with Slovakia's Martin Gernat (28) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia's Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges with Finland's Oliver Kapanen (91) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Gernat (28) is challenged by Finland's Kaapo Kakko (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Liska (23) collides with Finland's Miro Heiskanen (41) as they compete for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenský hokejista Adam Liška (23) a hráč Fínska Miro Heiskanen (41) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) a hráč Fínska Esa Lindell bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026.Finland's Erik Haula (56) celebrates with Joel Armia (40) after Haula scored a goal against Slovakia during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Erik Haula (56), not seen, scores his side's second goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56), not seen, scores his side's second goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) celebrates with Joel Armia (40) after Haula scored a goal against Slovakia during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) and Slovakia's Adam Ruzicka, second from left, attempt to control an airborne puck as Finland's Anton Lundell (15) and Slovakia's Martin Gernat (28) look on during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) is challenged by Finland's Anton Lundell (15) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) is challenged by Finland's Anton Lundell (15) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges with Slovakia's Pavol Regenda (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Miro Heiskanen (41) challenges with Slovakia's Adam Ruzicka (21) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesWater sprayed out of his bottle falls back onto Slovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj sprays fluid out of his bottle during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Esa Lindell (23) challenges with Slovakia's Pavol Regenda (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia head coach Vladimir Orszagh looks up at the scoreboard during the first period of the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Sebastian Aho (20) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62), Slovakia's Tomas Tatar (90) and Slovakia's Patrik Koch (64) challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) challenges with Slovakia players during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62), Slovakia's Tomas Tatar (90) and Slovakia's Patrik Koch (64) challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Esa Lindell (23) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen (62) lands on Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) and is penalized for goalkeeper interference during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) blocks a shot during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Lukas Cingel (6) and Slovakia's Milos Kelemen (11) compete against Finland's Teuvo Teravainen (86) for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) challenges with Finland's Kaapo Kakko (84) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) looks back after Finland's Erik Haula, not pictured, scored as Finland's Eeli Tolvanen (28) skates past during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenskí hokejisti reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar reaguje po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke zľava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistenti Todd Woodcroft a Peter Frühauf reagujú po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovensko prehralo 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Oliver Okuliar (8), Miloš Kelemen (11) a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.Na snímke slovenskí hokejisti odchádzajú z ľadu po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú fanúšikom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti ďakujú fanúšikom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke puk končí v slovenskej bráne počas hry bez brankára v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (uprostred), hráči Fínska Sebastian Aho (20), brankár Juuse Saros (74) a Miro Heiskanen (41) bojujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) a brankár Fínska Juuse Saros (74) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) reaguje v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Adam Ružička (21) a hlavný tréner Vladimír Országh v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj, ktorého prekonáva hráč Fínska Roope Hintz (24), prizerá sa hokejista Slovenska Martin Fehérváry (42) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke hokejisti Fínska zľava Henri Jokiharju, Kaapo Kakko a Mikael Grandlund sa tešia z gólu v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Lukáš Cingel (6) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán Tomáš Tatar (Slovensko) sa teší z gólu na 1:2 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 1:2, zľava jeho spoluhráči Pavol Regenda (84) a Juraj Slafkovský (20) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán Tomáš Tatar (Slovensko) sa teší z gólu na 1:2 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke kapitán Tomáš Tatar (Slovensko) strieľa gól na 1:2 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Peter Čerešnák (14) a hráč Fínska bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Dalibor Dvorský (15), Miloš Kelemen (11), Adam Liška (23), hlavný tréner Vladimír Országh (hore vľavo) a jeho asistent Ján Pardavý (hore vpravo) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj a Artturi Lehkonen (Fínsko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj inkasuje gól, vľavo sa teší hráč Fínska Eeli Tolvanen v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti Teuvo Teräväinen (86), Eeli Tolvanen (28), tréner Antii Pennanen a Joel Armia (40) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenské hokejové fanúšičky povzbudzujú v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Erik Černák (81), asistent trénera Peter Frühauf a Martin Gernát (28) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj (31), jeho spoluhráč Adam Ružička (21) a hráč Fínska Anton Lundell (15) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) a hráč Fínska Rasmus Ristolainen (55) bojujú o puk v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti Miloš Kelemen (11), Lukáš Cingel (6) a hráč Fínska Eetu Luostarinen (27) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Finland players are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland players are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland players are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland goalkeeper Juuse Saros takes a selfie with his teammates after they were presented their medals after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Finland's Erik Haula (56) and Finland's Artturi Lehkonen (62) are decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Artturi Lehkonen is decorated with bronze medal during victory ceremony after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Kaapo Kakko celebrates with Mikael Granlund (64) after Kakko scored a goal against Slovakia during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadThe Finland team skate onto the ice after their win in a men's ice hockey bronze medal game againast Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Finland team pose for photos with their medals after a men's ice hockey bronze medal game against Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland players celebrate after defeating Slovakia 6-1 to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland players and coaches celebrate after defeating Slovakia 6-1 to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFans cheer Slovakia players as they leave the ice following Finland's win in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadPlayers challenge during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (David W Cerny/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland head coach Antti Pennanen, top right, gets a hug after Finland beat Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadPlayers congratulate after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Libor Hudacek (79) comforts Slovakia's Samuel Hlavaj (31) after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players are dejected after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) comforts Slovakia's Samuel Hlavaj (31) after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Patrik Koch (64) comforts Slovakia's Samuel Hlavaj (31) after a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Slovakia team stand on the ice after losing a men's ice hockey bronze medal game against Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesThe Finland team celebrate their win in a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula scores an empty-net goal for his second goal of the game during the third period of Finland's win over Slovakia in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia players are dejected at the end of a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players are dejected at the end of a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia players are dejected at the end of a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz celebrates after scoring a goal against Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Samuel Hlavaj (31) makes a save during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj (31) and Finland's Kaapo Kakko (84) look at the flying puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Kaapo Kakko celebrates with Mikael Granlund (64) after Kakko scored a goal against Slovakia during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Patrik Koch (64) and Finland's Joel Armia (40) compete for control of the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Roope Hintz celebrates after scoring a goal against Slovakia during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Roope Hintz (24) watches as his deflection hits the back of the net for a goal against Slovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) during the third period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Samuel Hlavaj (31) reacts after Finland's Kaapo Kakko scored his side's fourth goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Kaapo Kakko (84) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Rasmus Ristolainen (55) challenges Slovakia's Lukas Cingel (6) for the puck during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Adam Ruzicka (21) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia head coach Vladimir Orszagh, top left, directs his team during the second period of the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Pavol Regenda (84) slaps the stick away from Finland's Niko Mikkola (77) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) reaches past Finland's Artturi Lehkonen (62) to glove the puck during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Miro Heiskanen (41) reacts after Slovakia's Tomas Tatar scored his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar, not seen, scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Erik Haula (56) slams Slovakia's Peter Ceresnak, left, against the boards during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) celebrates after scoring his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Tomas Tatar (90) scores his side's opening goal during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj (31) makes a save in front of Finland's Artturi Lehkonen (62) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesFinland's Juuse Saros (74) makes a save during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Esa Lindell (23) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) reaches for a shot as Erik Cernak (81) and Finland's Artturi Lehkonen (62) battle for position during the second period of the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's goalkeeper Samuel Hlavaj adjust his helmet during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) challenges with Finland's Juuse Saros (74) during a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj (31), jeho spoluhráč Adam Ružička (21) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Tomáš Tatar v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) reaguje v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke v popredí slovenský hokejista Juraj Slavkovský (20) reaguje po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. FOTO TASR - Martin Baumann - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti si preberajú bronzové medaily po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti zľava Artturi Lehkonen a kapitán Mikael Granlund pózujú s bronzovými medailami po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Na snímke fínski hokejisti si preberajú bronzové medaily po zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v sobotu 21. februára 2026. Slovenskí hokejisti neobhájili na ZOH 2026 bronzové medaily spred štyroch rokov z Pekingu. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Miláne prehrali s Fínskom hladko 1:6. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - Slovensko - Fínsko - bronz - miesto - 3.Fans do the wave during the third period of the men's ice hockey bronze medal game between Finland and Slovakia at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFans cheer Team Finland players as they leave the ice after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFans cheer Team Finland players as they leave the ice after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadTeam Finland players wait for the presentation of their medals after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland goalkeeper Juuse Saros takes a selfie with his teammates after they were presented their medals after beating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland players are presented their awards after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland head coach Antti Pennanen, right, hugs Mikko Lehtonen (4) after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Anton Lundell (15), Slovakia's Samuel Hlavaj (31), Martin Gernat (28), Oliver Okuliar (08) and Finland's Eetu Luostarinen (27) fight for the puck during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) - HorizontalTeam Finland players and staff pose with their medals after defeating Slovakia to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadFinland's Eeli Tolvanen (28) celebrates after his team's second goal next to Slovakia's Samuel Hlavaj (31) and Slovakia's Simon Nemec (17) during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)Finland's Juuse Saros (74) fights for the puck with Finland's Sebastian Aho (20 ) and Esa Lindell (23) during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) - HorizontalFinland's Anton Lundell (15) fights for the puck with Slovakia's Adam Ruzicka (21) and Samuel Hlavaj (31) during the men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (Alexander Nemenov/Pool Photo via AP) - HorizontalFinland goalkeepers Joonas Korpisalo (70) and Juuse Saros (74) talk as players are presented their medals after Finland defeated Slovakia 6-1 to win the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadTeam Finland players are presented with their medals after defeating Slovakia in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadTeam Finland players are presented with their medals after defeating Slovakia in the men's ice hockey bronze medal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV Olympiad

    Keď si zoberieme svetový hokej, Kanada a USA sú odskočené. Potom je silná štvorka: Česko, Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko. Až potom sme my, Lotyši, Nemci a Dáni. 

    Vidím budúcnosť pre toto mužstvo, ale nemôžeme si myslieť, že keď sme dnes skončili štvrtí, bude to tak na každých majstrovstvách alebo olympiáde. Do týchto výsledkov ešte musíme dorásť.

    Potrebuje tréner viac hráčov v NHL, aby mal väčší výber kvality?

    Viac hráčov z NHL určite pomôže, ale ukázali sme, že máme kvalitných hráčov aj v Európe. Potrebujeme, aby hrali v kvalitných ligách – či už vo Švédsku alebo v Česku, kde liga neskutočne išla hore. Veď aj Česi mali polovicu tímu z extraligy, keď v minulosti vyhrali veľký turnaj. 

    Potrebujeme, aby hráči dostávali šancu aj v domácej extralige a mali sme sa od čoho odraziť. Dúfam, že budúcnosť bude lepšia, ale je to o každodennej práci, najmä s mládežou. 

    Tréneri robia výbornú robotu, aj keď veľa hráčov odchádza v juniorskom či dorasteneckom veku do zahraničia. My sme s kádrom, ktorý sme mali, hrali proti svetovým hviezdam o medailu. Ešte raz, klobúk dole pred tým, čo chalani dokázali.

    Spomenuli ste mládežníckych trénerov. Nedávno sa hovorilo, že sú len „animátori“. Aký máte na to názor?

    Nemám detailný prehľad o práci pri najmenších deťoch, ale trénerom treba dať veľký kredit, majú často najťažšiu robotu. My v áčku už dostávame hotový produkt. 

    Mládežnícki tréneri odvádzajú fantastickú prácu. Možno niektorí hráči odídu v 15 či 16 rokoch do zahraničia, ale niekto ich musel vychovať, aby boli dostatočne dobrí. A to urobili naši slovenskí tréneri. 

    Stále sme malá krajina, ale produkujeme slušný počet hráčov schopných hrať na vrcholovej úrovni, či už v Amerike alebo v Európe.

    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie
    Súvisiaci článok
    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie

    Je niečo konkrétne, čo by ste chceli zlepšiť v slovenskom hokeji do ďalšej olympiády?

    Ťažko povedať konkrétnu vec. Slovenská liga je limitovaná financiami, lepší hráči odchádzajú. To je na inú debatu. 

    Sme radi, že máme na čom stavať, že sú tu mladí chalani s perspektívou, ktorých by sme chceli vidieť v reprezentácii v ďalších rokoch. 

    Mali sme najmladšie mužstvo na turnaji, sedem hráčov z NHL a skončili sme v prvej štvorke. Mali by sme to hodnotiť pozitívne, aj keď nás dnes mrzí výsledok. 

    Všetko sa bude odvíjať od play-off NHL, ale veríte, že základ tímu sa objaví aj na majstrovstvách sveta?

    Dúfam v to. Chalanom som povedal, že by som bol rád, keby sme sa stretli v čo najväčšom počte. 

    Olympijská sezóna ale býva extrémne náročná, zápasy sú nahustené, potom príde prestávka a znovu sa hrá. 

    Oni sami vedia, kedy je vhodná chvíľa prísť. Telo ich živí a vedia, kedy si potrebujú oddýchnuť. Budeme sa s nimi rozprávať, ale to je ešte ďaleko. Teraz sa vracajú do klubov a čaká ich najťažšia časť sezóny – play-off.

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby
    dnes 07:29
    Tréner Vladimír Országh a slovenskí hráči.
    so 22:56|6
    Suomi zvládli pozíciu favorita a majú bronz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti FínskuSlovensko v zápase o bronz na olympijskom hokejovom turnaji prehralo s Fínskom.
    so 22:56|6
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Samuel Gregaso 23:34|1
    Gáborík ďakoval za asistenciu plexisklu. Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodnéBývalý útočník pochválil aj realizačný tím.
    Samuel Grega|so 23:34|1
    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    so 23:17|2
    Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil ČernákPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Fínsko po zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    so 23:17|2
    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    so 23:00
    FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s FínskomPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    so 23:00
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    dnes 00:04
    Druhýkrát v histórii na nepopulárnej pozícii. Opäť má na tom zásluhu FínskoOlympijským maximom slovenskej hokejovej reprezentácie ostáva bronz zo ZOH v Pekingu 2022.
    dnes 00:04
    Juraj Slafkovsky (20) oslavuje gól.
    so 23:26|1
    Slafkovský figuruje pred finále medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
    so 23:26|1
    Slovakia players warm up before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    so 20:42
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    so 20:42
    Mikko Rantanen (96) v zápase proti Kanade.
    so 20:42
    Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráčSlováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1.
    so 20:42
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Martin Turčinso 10:25|51
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps Slovensko bude v zápase o bronz čeliť Fínsku, rovnako ako pred 16 rokmi.
    Martin Turčin|so 10:25|51
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    so 11:38
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronzV Číne zdolali Slováci v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0.
    so 11:38
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Samuel Gregaso 12:00
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme"Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú," píše fínsky novinár.
    Samuel Grega|so 12:00
    Juraj Slafkovský.
    Pavol Spálso 17:12|5
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailuO mesiac si na to nikto nespomenie, tvrdil hrdina.
    Pavol Spál|so 17:12|5
    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27).
    so 19:47
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s HlavajomSlováci hrajú v boji o bronz na ZOH 2026 proti Fínsku.
    so 19:47
    Adam Rúžička sa teší z gólu proti Fínsku.
    so 07:05|4
    Slováci sa pokúsia rehablitovať v súboji o bronz. Kde sledovať Slovensko - Fínsko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na ZOH v hokeji 2026.
    so 07:05|4
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby
    dnes 07:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko