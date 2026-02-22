Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko

Prvý veľký turnaj mu nevyšiel podľa predstáv. Na MS v hokeji 2025 vo Švédsku nedokázal Slovensko priviesť k cieľu - postupu do štvrťfinále.
Druhá skúška VLADIMÍRA ORSZÁGHA na lavičke hokejovej reprezentácie dopadla nad očakávania, hoci po poslednom zápase prevláda sklamanie.
Slovensko na olympijskom turnaji v Miláne prehralo súboj o bronz proti Fínsku 1:6 a obsadilo konečné 4. miesto.
„Teraz to síce bolí, lebo sme mali šancu niečo uhrať, hrali sme o bronzové medaily, ale keď sa spätne pozrieme na celý turnaj, určite ho budeme hodnotiť pozitívne," hovoril Országh pre prítomné médiá.
Po góle Tomáša Tatara na 1:2 sa zdalo, že ste získali hernú prevahu, no vyrovnávajúci gól neprišiel. Ako by ste zhodnotili zápas proti Fínsku?
Ešte v tretej tretine sme boli stále v zápase, ale prišiel zbytočný faul, hneď na to gól, potom ďalšia chyba, dvaja hráči spadli a viac-menej bolo vymaľované.
Bolo vidno, že nám dochádzajú sily, že už trošku ťaháme nohy. Za stavu 1:4 sme šli do risku, odvolali sme brankára. V tom momente je jedno, o koľko prehráte, stále sa chcete priblížiť.
Keď sa dostanete do zápasu o bronz, chcete byť úspešní. Boli sme blízko, ale na druhej strane aj strašne ďaleko.
Za stavu 1:2 bol vylúčený útočník Adam Ružička a Fíni v následnej presilovke strelili tretí gól. Štvrtý pridali o pol minútu neskôr. Rozhodli tieto momenty o výsledku zápasu?
Ja hráčov v novinách nikdy nekritizujem. Vyhrávame aj prehrávame ako tím. Mali sme mladé mužstvo, najmladšie na turnaji. Urobili sme veľa dobrých vecí, ale v niektorých ešte musíme dospieť.
Čo sa týka dvojminútových trestov, boli sme najviac vylučované mužstvo a to nás stálo veľmi veľa síl. Zápasy sa hrali v rýchlom slede, tri za štyri dni, bolo to NHL tempo. V závere bolo vidno, že nám chýbajú sily.
Na druhej strane musíme byť na chalanov hrdí za to, čo dokázali. Teraz to síce bolí, lebo sme mali šancu niečo uhrať, hrali sme o bronzové medaily, ale keď sa spätne pozrieme na celý turnaj, určite ho budeme hodnotiť pozitívne.
Počas zápasu ste zmenili zloženie útočných formácií. Nerozmýšľali ste nad tým, že k Jurajovi Slafkovskému pridáte Dalibora Dvorského?
Nie, Daliborovi dnes nešli nohy. Chalani už toho mali dosť. Dali sme tam silovejšieho hráča (Regendu). Napriek tomu sme sa nedokázali presadiť tak, ako sme potrebovali.
Na olympijský turnaj ste priviedli najmladšie mužstvo. Je štvrté miesto dobrá vizitka do budúcnosti?
Dúfame. Na druhej strane treba povedať, že štvrté miesto asi nie je odrazom slovenského hokeja v absolútnej špičke. Veľa vecí nám sadlo, zišiel sa správny čas a moment.
Chalani vytvorili neuveriteľnú partiu a to štvrté miesto si absolútne zaslúžia, lebo si ho vybojovali.
Ale aj dnešný zápas bol dôkazom, že také kvalitné mužstvo, ako je Fínsko, ťažko porazíte dvakrát po sebe. Fíni sa zlepšovali od zápasu k zápasu a potom si to už postrážili.
Máme na čom stavať. V niektorým rozhodnutiach ešte musíme dorásť. Dúfam, že sa v čo najväčšom počte zídeme aj na ďalších veľkých turnajoch. Teraz to bolí, ale chalani si zaslúžia absolútny rešpekt.
Ukázalo sa, že s nízkym počtom hráčov z NHL je ťažké získať medailu na takomto turnaji?
Keď sa na to pozrieme reálne, verili sme, že sa dostaneme do štvrťfinále a tam niekoho potrápime. Nakoniec sme skončili v semifinále, kde sme narazili na svoj strop, mužstvá už boli lepšie.
Hrali sme proti špičkovým tímom a hráčom zvyknutým na NHL tempo, ktorí hrávajú 15 až 22 minút každý zápas.
Naši chalani s nimi držali tempo, hoci dnes sme už fyzicky odišli v polovici zápasu, ale klobúk dole. Títo chalani si zaslúžia rešpekt - od nás aj fanúšikov doma.
Pre vás bola olympiáda druhý veľký turnaj v úlohe hlavného trénera. Čo ste sa počas nej naučili?
Dala mi to isté ako hráčom, rástol som spolu s mužstvom. Aj pre mňa to boli veľmi ťažké a dôležité zápasy. Sme radi, že tie kľúčové sme zvládli a dostali sa do semifinále. Tréner rastie a padá s mužstvom.
Obranca Erik Černák pri hodnotení povedal, že tím fungoval ako rodina. Tvorí sa nová „zlatá" generácia?
Ťažko povedať, či sa tvorí nová generácia, ale boli by sme radi. Máme aj ďalších mladých chalanov. Mali sme to najlepšie, čo má Slovensko momentálne k dispozícii.
Keď nám však viacerí z tohto tímu vypadnú, druhá vlna, ktorá by ich mala nahradiť, nie je až taká kvalitná.
Keď si zoberieme svetový hokej, Kanada a USA sú odskočené. Potom je silná štvorka: Česko, Švédsko, Fínsko a Švajčiarsko. Až potom sme my, Lotyši, Nemci a Dáni.
Vidím budúcnosť pre toto mužstvo, ale nemôžeme si myslieť, že keď sme dnes skončili štvrtí, bude to tak na každých majstrovstvách alebo olympiáde. Do týchto výsledkov ešte musíme dorásť.
Potrebuje tréner viac hráčov v NHL, aby mal väčší výber kvality?
Viac hráčov z NHL určite pomôže, ale ukázali sme, že máme kvalitných hráčov aj v Európe. Potrebujeme, aby hrali v kvalitných ligách – či už vo Švédsku alebo v Česku, kde liga neskutočne išla hore. Veď aj Česi mali polovicu tímu z extraligy, keď v minulosti vyhrali veľký turnaj.
Potrebujeme, aby hráči dostávali šancu aj v domácej extralige a mali sme sa od čoho odraziť. Dúfam, že budúcnosť bude lepšia, ale je to o každodennej práci, najmä s mládežou.
Tréneri robia výbornú robotu, aj keď veľa hráčov odchádza v juniorskom či dorasteneckom veku do zahraničia. My sme s kádrom, ktorý sme mali, hrali proti svetovým hviezdam o medailu. Ešte raz, klobúk dole pred tým, čo chalani dokázali.
Spomenuli ste mládežníckych trénerov. Nedávno sa hovorilo, že sú len „animátori“. Aký máte na to názor?
Nemám detailný prehľad o práci pri najmenších deťoch, ale trénerom treba dať veľký kredit, majú často najťažšiu robotu. My v áčku už dostávame hotový produkt.
Mládežnícki tréneri odvádzajú fantastickú prácu. Možno niektorí hráči odídu v 15 či 16 rokoch do zahraničia, ale niekto ich musel vychovať, aby boli dostatočne dobrí. A to urobili naši slovenskí tréneri.
Stále sme malá krajina, ale produkujeme slušný počet hráčov schopných hrať na vrcholovej úrovni, či už v Amerike alebo v Európe.
Je niečo konkrétne, čo by ste chceli zlepšiť v slovenskom hokeji do ďalšej olympiády?
Ťažko povedať konkrétnu vec. Slovenská liga je limitovaná financiami, lepší hráči odchádzajú. To je na inú debatu.
Sme radi, že máme na čom stavať, že sú tu mladí chalani s perspektívou, ktorých by sme chceli vidieť v reprezentácii v ďalších rokoch.
Mali sme najmladšie mužstvo na turnaji, sedem hráčov z NHL a skončili sme v prvej štvorke. Mali by sme to hodnotiť pozitívne, aj keď nás dnes mrzí výsledok.
Všetko sa bude odvíjať od play-off NHL, ale veríte, že základ tímu sa objaví aj na majstrovstvách sveta?
Dúfam v to. Chalanom som povedal, že by som bol rád, keby sme sa stretli v čo najväčšom počte.
Olympijská sezóna ale býva extrémne náročná, zápasy sú nahustené, potom príde prestávka a znovu sa hrá.
Oni sami vedia, kedy je vhodná chvíľa prísť. Telo ich živí a vedia, kedy si potrebujú oddýchnuť. Budeme sa s nimi rozprávať, ale to je ešte ďaleko. Teraz sa vracajú do klubov a čaká ich najťažšia časť sezóny – play-off.
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
