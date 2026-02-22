Sklamanie po zápase o bronz neskrývajú ani Fíni. Prišli sme sem vyhrať zlato, vraví obranca

V sobotu neskoro večer sa v útrobách milánskej arény Santa Giulia striedali smutné a sklamané tváre slovenských hokejistov, no nielen ich. Ani viacerí Fíni, ktorí práve vyhrali olympijský bronz, nesršali nadšením a pár ich vyzeralo ešte nešťastnejšie ako ich súperi.
Jedným z nich bol obranca Floridy Panthers Niko Mikkola. Síce s bronzom na krku, no bez radosti. „Prišli sme sem vyhrať zlato,“ odvetil sucho na otázku novinárov.
Fíni mali semifinále s Kanadou výborne rozohrané, do záveru druhej tretiny viedli 2:0, no nakoniec prehrali 2:3 presilovkovým gólom Nathana MacKinnona 36 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.
„Včera to bola naozaj ťažká prehra. Museli sme sa cez ňu dostať a dnes máme aspoň niečo, čo si odtiaľto môžeme odniesť domov,“ povedal o bronze.
Fíni ho získali po vysokom víťazstve nad Slovenskom 6:1, o ktorom rozhodli v poslednej tretine a po veľkých individuálnych chybách svojich súperov.
„Som rád, že sme turnaji ukončili víťazstvom, vždy je to lepšie. Po zápase s Kanadou sme mali malý míting a rozprávali sme sa o tom všetkom. Že to má význam, že hráte na olympijských hrách, čo sa vám podarí možno raz, možno dvakrát za život. Takže chcete niečo, čo vám to pripomenie. Preto sme chceli vyhrať a vyhrali sme,“ dodal.
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
