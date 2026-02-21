    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie
    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Fíni boli lepší, ale musíme oceniť štvrté miesto. Na finále treba popcorn a pivo
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Tréner Vladimír Országh a slovenskí hráči.
    Suomi zvládli pozíciu favorita a majú bronz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Gáborík ďakoval za asistenciu plexisklu. Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodné
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné

    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|22. feb 2026 o 00:56
    Erik Černák vidí v tíme silný potenciál.

    Slovenskí hokejisti zostali na ZOH 2026 v Miláne a Cortine pod medailovým vrcholom.

    Najskôr ich na ceste za cenným kovom zmietla americká lavína a v sobotu večer pri druhom pokuse uviazli v hustom fínskom gólovom snežení.

    Štvrté miesto na turnaji s účasťou hráčov NHL je však vysoko nad plán. Tak ďaleko sa dostali Slováci na veľkom podujatí s najlepšími hráčmi sveta druhý raz.

    Predtým vo Vancouvri 2010. Aj tam prehrali v súboji o bronz s Fínmi.

    Namiesto vyrovnania prišli fauly

    Kým fínskych hokejistov na ľade olympijskej arény dekorovali medailami, slovenskí sa pomaly trúsili do šatne.

    Nahnevaný Oliver Okuliar od zlosti šľahol hokejkou po bariére oddeľujúcej koridor, kapitán Tomáš Tatar plakal a útočníkovi Jurajovi Slafkovskému v mixzóne od smútku a zlosti zvieralo hrdlo.

    Slováci ľutovali najmä úsek hry na začiatku tretiny. Keď Tomáš Tatar na konci tej druhej znížil 1:2, cítili šancu na obrat v skóre.

    Namiesto toho však po faule Adama Ružičku v presilovke Fíni pridali tretí gól. 

    "Mali sme to dobre rozohrané. Vedeli sme, že chceme na nich v tretej tretine vyvinúť tlak, my sme mali určovať tempo. Ale spravili sme dva fauly a skúsení Fíni si to už postrážili," vravel obranca Erik Černák.

    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Súvisiaci článok
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    "Štart do tretej tretiny sme mali dobrý. Mal som pocit, že Fíni už aj trochu odpadávali, ale zasa sme im ponúkli šancu našou hlúposťou. Je to naozaj škoda.

    Keď je človek tak blízko, chce priniesť medailu domov, potešiť fanúšikov. Neviete, či sa to ešte niekedy zopakuje. Je to pre aj také ponaučenie do hokejovej kariéry, aj do života, že veci niekedy nejdú tak, ako by sme chceli," hodnotil útočník Miloš Kelemen.

    Slafkovský: Verím, že už nebudeme smutní

    Juraj Slafkovský odohral ďalší skvelý olympijský turnaj. K štyrom gólom pridal štyri asistencie, no na rozdiel Pekingu 2022 neoslavoval zisk medaily. 

    "Možno s odstupom času docením, čo sme dosiahli, ale teraz som nahnevaný. Štvrté miesto je rovnaké ako posledné. Verím, že sa ešte zlepšíme, máme toho veľa pred sebou a v budúcnosti už nebudeme takí smutní a nahnevaní," súkal zo seba slová.

    Černák vidí potenciál

    Druhý veľký turnaj v reprezentačnom drese odohral Dalibor Dvorský. Na rozdiel od minuloročných majstrovstiev sveta vo Švédsku patril k ofenzívnym ťahúňom tímu.

    "Veľa som sa tu naučil. Zápasy proti top tímom boli ešte rýchlejšie ako v NHL. Ukázali sme sebe, aj ľuďom doma, že vieme hrať proti najsilnejším tímom, hoci posledné dva výsledky vyzerajú hrozivo.

    Som hrdý na tento tím, hoci za štvrté miesto sa nedáva medaila. Odohrali sme dobrý turnaj, ale štvrté miesto se.ie," hovoril emotívne 20-ročný útočník St. Louis Blues.

    Erik Černák vyzdvihol potenciál tímu do ďalších rokov. "Mali sme tu naozaj dobrú partiu, boli sme ako rodina. Dúfam, že budeme mať niekedy takúto šancu.

    Máme v NHL zopár hráčov v dobrom veku, čiže nikam neodchádzame, o týchto chlapcov sa nebojím a verím, že nás bude v NHL každý rok viac a viac."

