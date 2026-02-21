Slováci: Tento výkon by nestačil na nikoho. Trénera Američanov zaskočila otázka na Trumpa

Táto prekážka bola vysoká ako mrakodrapy na Manhattane a preskočiť ju bolo nad sily slovenských hokejistov.
V semifinále olympijského turnaja prehrali po mdlom výkone s Američanmi 2:6. Finále bude podľa zámorského želaného scenára, USA nastúpia proti Kanade.
Slovensko sa v zápase o bronz stretne v sobotu o 20.40 proti Fínsku. Rovnaké obsadenie mali zápasy o medaily na ZOH 2010 vo Vancouvri. Zlato brala vtedy Kanada, Slováci prehrali so Severanmi 3:5.
Sekanie po hokejkách, provokácie, osobné súboje na hrane. Američania rozpútali od začiatku hru nervov, v ktorej padali tvrdé slová a občas aj prilby z hláv. Bol to ich zámer.
Vyletieť na súpera, zastrašiť ho. Vyťažili z úvodu vedúci gól a potom sa stiahli.
Slováci mohli odpovedať v dvoch presilovkách, ale nevymysleli v nich nič. Keď dostal početnú výhodu súper, stačilo mu 16 sekúnd...
„Úvod sme zvládli, ale potom sme inkasovali prvý gól po chybe v našom striedaní. Američania sú skúsení. V oslabení sa výborne bránili, nemali sme v nich ani šancu, presilovky zahrali skvelo, nevypracovali sme ani šancu.
V sobotu máme možnosť na reparát, ale nie s takýmto výkonom. Spravili sme veľa chýb, viac ako za celý turnaj. To by nestačilo na nikoho. Proti Fínom musí vyjsť na ľad iný tím,“ hodnotil zápas útočník Miloš Kelemen.
Brankár Hlavaj vydržal v zápase 33 minút, po štvrtom góle prepustil miesto Stanislavovi Škorvánkovi. „Bol to z našej strany zlý zápas, asi sme sa niečoho zľakli, nebolo to dobré,“ súkal zo seba slová.
Slováci sa za štyridsať minút dostali do jedinej veľkej šance. Aj v tej sa ocitol, na svoje prekvapenie, obranca Martin Marinčin, no sám pred americkým brankárom nedal.
„Keď chceme poraziť top mužstvo, musíme hrať dobre presilovky, oslabenia, byť disciplinovaní. Zápas sa rozhodol v prvých dvoch tretinách, tam nám ušiel.
Američania ho už potom kontrolovali. V presilovkách sme sa vôbec nepresadili. Naša lajna mala problém sa vôbec dostať do pásma a druhá to zasa možno hrala komplikovane.
Ale fakt je, že Američania zahrali oslabenia veľmi dobre. Stále máme o čo hrať. Tento zápas hodíme za hlavu, lebo s výkonom, aký sme podali, neuspejeme,“ vravel obranca Peter Čerešňák.
Kapitán Tomáš Tatar sa už pozeral dopredu, na sobotňajší súboj proti Fínom. „Prehra nás bolí, ale keby nám pred turnajom niekto povedal, že budeme hrať o bronz, brali by sme to všetkými desiatimi,“ dodal.
Od Američanov zaznelo po zápase zopár zdvorilostných komplimentov na adresu slovenského tímu, ale ich pozornosť sa už sústredí na finále proti Kanaďanom.
Tréner amerického tímu Mike Sullivan dostal po zápase otázku, či vie o možnom príchode prezidenta Donalda Trumpa a či to zvýši motiváciu tímu.
„Nemám o tom ani potuchy, ale táto partia má určite motiváciu vyhrať zlato. Sme hrdí že reprezentujeme Spojené štáty,“ reagoval zaskočený kouč.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara