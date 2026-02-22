Bezmocné Slovensko, nádrž bola už prázdna, píšu Fíni. Slovákov rozdrvili, tvrdia vo Švédsku

Yle (Fín.): „Slovensko bezmocné proti Fínsku. Dlhé obdobie sucha sa skončilo. Po štvorročnej prestávke sa fínska hokejová reprezentácia dočkala medaily z vrcholného podujatia, keď v Miláne zdolala v dueli o bronz Slovensko 6:1.“
Helsingin Sanomat (Fín.): „Zápas o bronz rozhodol zrelý výkon Fínov, ktorí potvrdili rozdiel v hráčskom kádri. Slovenská nádrž už bola prázdna. Olympijský turnaj bol pre fínsky tím úspechom. Turnaj sa pre nás začal zle, ale skončil sa ziskom medaily.“
isport.cz (ČR): „Slováci svoju bronzovú jazdu z prechádzajúcej olympiády nenapodobnili. Na turnaji v Miláne vykročili veľmi dobre, v posledných dvoch stretnutiach však narazili. Na oslavy tak Slovensko nemalo dôvod.“
aktualne.cz (ČR): „Slovenská rozprávka sa končí bez medaily a s debaklom. Bronz berú hokejisti Fínska.“
idnes.cz (ČR): „Obhajoba bronzu nevyšla, susedia sa lúčia debaklom. V Pekingu brali bronz, v Miláne na úspech už nenadviazali. Hokejisti Slovenska sa tentoraz lúčia s olympiádou s prázdnymi rukami, duel o tretie miesto nezvládli. Fíni v ňom mali jasnú prevahu a štyrmi gólmi v tretej tretine definitívne rozhodli.“
AFP (Fr.): „Fínsko zmiernilo žiaľ po semifinálovej prehre víťazstvom v zápase o bronz nad Slovenskom 6:1. Gól Tomáša Tatara tesne na konci druhej tretiny predznamenal napínavú záverečnú dvadsaťminútovku, no Fíni dali v tretej tretine štyri góly a ukončili svoju kampaň na stupňoch víťazov.“
eishockeynews.de (Nem.): „Štyri roky po triumfe v Pekingu si fínsky mužský hokejový tím zabezpečil ďalšiu medailu na ZOH. Fíni v zápase o bronz proti Slovensku, ktoré už nebolo vo svojej optimálnej forme, pohodlne zvíťazili.“
SVT (Švéd.): „Fínsko získalo olympijský bronz – v zápase o bronz rozdrvilo Slovensko. Slováci nedotiahli svoju cestu k senzačnej medaile.“
iihf.com: „Fínsko sa v tretej tretine solídnym a odhodlaným výkonom odpútalo od súpera a vyhralo 6:1. Slováci nedokázali zopakovať svoj historický úspech s bronzovou medailou z olympiády v roku 2022.“
The Athletic (USA): „Slovensko čelí sklamaniu. Nemá medailu a v uliciach Bratislavy sa žiadna oslava nekoná. Víťazstvo Fínska 6:1 v dueli o bronz však bolo tesnejšie, ako naznačuje konečný výsledok. Slovenskí hráči boli v piatok večer optimistickí, o 24 hodín neskôr skľúčení. Vzhľadom na to, že Slovensko tu malo iba sedem hráčov z NHL a vzhľadom na to, že bolo najmladším tímom na turnaji, je štvrté miesto stále úspech.“
Zimná olympiáda Miláno 2026
