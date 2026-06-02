Patrila do najužšej elity. Dvojnásobná medailistka zo ZOH ukončila kariéru

Rakúska reprezentantka v alpskom lyžovaní Mirjam Puchnerová ukončila kariéru vo veku 34 rokov. Strieborná olympijská medailistka uviedla, že sa chce sústrediť na novú kapitolu v živote.
Špecialistka na rýchlostné disciplíny získala počas svojej kariéry dve strieborné medaily na významných podujatiach.
V super-G na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu a v zjazde na majstrovstvách sveta 2025 v Saalbachu.
Slávila aj dve víťazstvá vo Svetovom pohári v zjazde, celkovo deväťkrát sa umiestnila na stupňoch víťazov.
„Po mnohých intenzívnych rokoch v Svetovom pohári v lyžovaní nastal pre mňa moment, aby som začala novú kapitolu,“ citovala Puchnerovú agentúra APA.
„Aby ste mohli súťažiť na samom vrchole SP, musíte byť pripravení podstúpiť absolútne maximálne riziko.“
Dodala, že minulú zimu cítila, že sa v nej niečo zmenilo. „Nevyhnutné maximálne nasadenie a bezpodmienečná ochota riskovať už neboli také výrazné ako v predchádzajúcich rokoch. Keď vám hlava a srdce signalizujú, že je čas urobiť krok späť, mali by ste tento pocit počúvať.“
Christian Mitter z Rakúskej lyžiarskej federácie (ÖSV) zablahoželal Puchnerovej k mimoriadnej kariére a povedal, že tento krok bol konzistentný a úplne pochopiteľný.
„S Mirjam Puchnerovou stráca Svetový pohár v alpskom lyžovaní nielen vynikajúcu športovkyňu, ale aj silnú osobnosť.“
Rakúšanka povedala, že jej kariéra mala dobrý scenár, no nevyhla sa počas nej zraneniam. Počas tréningu na zjazd na MS 2017 v St. Moritzi utrpela zlomeninu holennej a lýtkovej kosti pravej nohy. Vrátila sa však späť.
„S vďačnosťou sa obzerám späť na cestu, ktorá ma veľmi formovala. Teraz sa teším na všetko, čo príde.“