Slafkovský figuruje pred finále medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

Juraj Slafkovský je pred finálovým zápasom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne stále na štvrtom mieste kanadského bodovania.
Slovenský útočník strelil na šampionáte štyri góly a pridal rovnaký počet asistencií.
Na čele poradia je Kanaďan Connor McDavid, ktorý má na konte dva góly a jedenásť asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+5.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Connor McDavid
Kanada
5
2
11
13
2.
Macklin Celebrini
Kanada
5
5
5
10
3.
Lucas Raymond
Švédsko
5
1
8
9
4.
Juraj Slafkovský
Slovensko
6
4
4
8
5.
Martin Nečas
Česko
5
3
5
8
6.
Joel Armia
Fínsko
6
3
5
8
7.
Nathan MacKinnon
Kanada
5
4
3
7
8.
Timo Meier
Švajčiarsko
5
3
4
7
9.
Leon Draisaitl
Nemecko
5
2
5
7
10.
Quinn Hughes
USA
5
1
6
7
