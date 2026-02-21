    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner Vladimír Országh a slovenskí hráči.
    Suomi zvládli pozíciu favorita a majú bronz. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Fínsku
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Gáborík ďakoval za asistenciu plexisklu. Patriť medzi najlepšie štyri tímy je obdivuhodné
    Erik Černák po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil Černák
    Na snímke slovenský hokejový brankár Samuel Hlavaj v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    FOTO: Suomi mali celý zápas pod palcom stredné pásmo. Ako Slovensko prehralo s Fínskom
    Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Marinčin a brankár Samuel Hlavaj reagujú po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Druhýkrát v histórii na nepopulárnej pozícii. Opäť má na tom zásluhu Fínsko
    Slafkovský figuruje pred finále medzi najlepšími. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Juraj Slafkovsky (20) oslavuje gól.
    Sportnet|21. feb 2026 o 23:26
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský je pred finálovým zápasom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne stále na štvrtom mieste kanadského bodovania.

    Slovenský útočník strelil na šampionáte štyri góly a pridal rovnaký počet asistencií.

    Na čele poradia je Kanaďan Connor McDavid, ktorý má na konte dva góly a jedenásť asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+5.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Zápasy

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Connor McDavid

    Kanada

    5

    2

    11

    13

    2.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    5

    5

    5

    10

    3.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    5

    1

    8

    9

    4.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    6

    4

    4

    8

    5.

    Martin Nečas

    Česko

    5

    3

    5

    8

    6.

    Joel Armia

    Fínsko

    6

    3

    5

    8

    7.

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    5

    4

    3

    7

    8.

    Timo Meier

    Švajčiarsko

    5

    3

    4

    7

    9.

    Leon Draisaitl

    Nemecko

    5

    2

    5

    7

    10.

    Quinn Hughes

    USA

    5

    1

    6

    7

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Boris Vanya|teraz
    Juraj Slafkovsky (20) oslavuje gól.
    so 23:26|1
    Slovakia players warm up before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Mikko Rantanen (96) v zápase proti Kanade.
    Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráčSlováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1.
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps Slovensko bude v zápase o bronz čeliť Fínsku, rovnako ako pred 16 rokmi.
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronzV Číne zdolali Slováci v súboji o bronz Švédsko jednoznačne 4:0.
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme"Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú," píše fínsky novinár.
    Juraj Slafkovský.
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailuO mesiac si na to nikto nespomenie, tvrdil hrdina.
    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27).
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s HlavajomSlováci hrajú v boji o bronz na ZOH 2026 proti Fínsku.
    Adam Rúžička sa teší z gólu proti Fínsku.
    Slováci sa pokúsia rehablitovať v súboji o bronz. Kde sledovať Slovensko - Fínsko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na ZOH v hokeji 2026.
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Boris Vanya|teraz
