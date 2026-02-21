    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    2. tretina
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    1 - 0
    1:0, 0:0, 0:0
    LIVE
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Slovakia players warm up before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Mikko Rantanen (96) v zápase proti Kanade.
    Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráč
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026

    Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|21. feb 2026 o 21:23
    Pozrite si góly zo zápasu Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska prehrávajú v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s tímom Fínska 0:1.

    Otvárací gól duelu strelil v prvej tretine Fín Sebastian Aho.

    Pozrite si góly zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji na ZOH 2026.

    VIDEO: Gól Sebastiana Aha na 0:1

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    1 - 0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    0

    Zimná olympiáda Miláno 2026

