Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráč

Fínska hokejová reprezentácia nemôže v zápae o bronz na ZOH 2026 počítať so svojou hviezdou Mikkom Rantanenom.
Podľa dostupných informácií má byť dôvodom absencie zranenie v dolnej časti tela.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia druhýkrát počas turnaja v hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.
Zápas sa začína v sobotu o 20.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Slováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1. V súťažnom stretnutí uspeli nad Fínmi po takmer 22 rokoch.
„Suomi“ pred štyrmi rokmi v Pekingu vyhrali v základnej skupine 6:2 a aj v semifinále 2:0. Slovenským hokejistom sa môže podariť to isté v Miláne, ale majú pred sebou ťazkú úlohu.
Do bránky sa postaví tradične Juuse Saros. Zraneného Rantanena naahradí v prvej útočnej formácii Oliver Kapanen, ktorý je spoluhráčom Juraja Slafkovského v Montreale.
Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu s audiokomentárom.
Zostava Fínska proti Slovensku
Fínsko: Saros - Ristolainen, Mikkola, Heiskanen, Lindell, Jokiharju, Määttä, Matinpalo - Kakko, Lundell, Luostarinen - Granlund, Hintz, Teräväinen - Kapanen, Aho, Lehkonen - Tolvanen, Haula, Armia - Kiviranta
Program Fínska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
