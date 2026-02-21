    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    1 - 0
    1:0, 0:0, 0:0
    LIVE
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Audio komentár prináša dr.witt0:00
    Slovakia players warm up before a men's ice hockey bronze medal game between Slovakia and Finland at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Saturday, Feb. 21, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Fínsko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (o bronz)
    Fíni proti Slovákom bez svojej najväčšej hviezdy. Nahradí ho Slafkovského spoluhráč
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme
    Juraj Slafkovský.
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailu
    Sportnet|21. feb 2026 o 20:42
    Slováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1.

    Fínska hokejová reprezentácia nemôže v zápae o bronz na ZOH 2026 počítať so svojou hviezdou Mikkom Rantanenom.

    Podľa dostupných informácií má byť dôvodom absencie zranenie v dolnej časti tela.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia druhýkrát počas turnaja v hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.

    Zápas sa začína v sobotu o 20.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Slováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1. V súťažnom stretnutí uspeli nad Fínmi po takmer 22 rokoch.

    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s Hlavajom
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s Hlavajom

    „Suomi“ pred štyrmi rokmi v Pekingu vyhrali v základnej skupine 6:2 a aj v semifinále 2:0. Slovenským hokejistom sa môže podariť to isté v Miláne, ale majú pred sebou ťazkú úlohu.

    Do bránky sa postaví tradične Juuse Saros. Zraneného Rantanena naahradí v prvej útočnej formácii Oliver Kapanen, ktorý je spoluhráčom Juraja Slafkovského v Montreale.

    Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu s audiokomentárom.

    Zostava Fínska proti Slovensku

    Fínsko: Saros - Ristolainen, Mikkola, Heiskanen, Lindell, Jokiharju, Määttä, Matinpalo - Kakko, Lundell, Luostarinen - Granlund, Hintz, Teräväinen - Kapanen, Aho, Lehkonen - Tolvanen, Haula, Armia - Kiviranta

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Program Fínska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    4 - 1
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    11 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    3 PP - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    20.02. 16:40
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    3 - 2
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    1 - 0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    0

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

