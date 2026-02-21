Ťažko strelíme gól, keď sme v oslabení. Bola to jedinečná možnosť získať bronz, zhodnotil Černák

Hokejisti Slovenska prehrali v zápase o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Fínskom 1:6.
Hokej na ZOH 2026 - zápas o bronz
Pozrite si prvé reakcie hráčov a realizačného tímu po zápase.
Vladimír Országh, tréner SR: „V zápase sme boli ešte aj v tretej tretine, ale prišiel zbytočný faul a hneď aj gól. Potom ďalšia chyba, padli nám tam dvaja hráči a v podstate bolo vymaľované. Bolo vidno, že nám došli sily, trochu sme ťahali nohy. Za stavu 1:4 už idete do risku, dvakrát sme odvolali brankára. Boli sme blízko, ale na druhej strane sme boli veľmi ďaleko.“
Šimon Nemec, obranca SR: „Do tretej tretiny sme vstúpil dobre, no škoda toho vylúčenia. Proti takému tímu sa už 1:3 otáča ťažko. Nebol to ich prvý ťažký zápas, vedeli si to postrážiť, nič nevymýšľali.“
Erik Černák, obranca SR: "Mali sme to veľmi dobre rozohraté. Fíni mali po dvoch tretinách náskok iba o jeden gól a to sa dalo zvrátiť. Urobili sme však zbytočné fauly, ktorými sme ich posadili na koňa. Nemôže sa stať, aby sme to za stavu 1:2 takto pustili. Bola to jedinečná možnosť získať bronz na turnaji s hráčmi s NHL, no nevyšlo to. Od prvého zápasu, keď sme Fínov zdolali (4:1, pozn.), sme vedeli ako na nich. Po 2. tretine to vyzeralo veľmi dobre. Museli sme na nich vybehnúť a dať ten jeden gól, aby sme to dotiahli. Ťažko však strelíme gól, keď sme v oslabení. Boli sme úžasná partia na ľade aj mimo neho. Veril som, že niečo dokážeme, no nevyšlo nám to."
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Tretia tretina nám nevyšla tak, ako sme chceli. Začali sme ju oslabeniami a potom je to ťažké. S Fínmi sa dalo hrať, veď po 2. tretine to bolo tesné 1:2. Bolo to vyrovnané a mohol to pre seba vyhrať ktokoľvek. Keď sme už došli tak ďaleko, tak to mrzí. Ja som sa na turnaji cítil dobre, no radšej by som to vymenil za medailu.“
Tomáš Tatar, kapitán a útočník SR: „Je to sklamanie. Boli sme tak blízko k veľkému úspechu, no ušlo to. Stále máme mladé mužstvo a takéto zápasy mu pridali skúsenosti, ktoré chýbajú. Bolo vidieť nervozitu, ktorú sme mali. Dnes je výsledok veľmi krutý. Ten jeden strelený gól nás nakopol a po ňom som veril, že môžeme spraviť drámu. Máme mladé mužstvo s hráčmi, ktorí ho budú ťahať v nasledujúcich rokoch. Môžu sa pripraviť na to, že v podobnej situácii ešte môžu byť a využiť tam tieto skúsenosti. Štvrté miesto nám nikto netipoval. Moje emócie sú silné, mali sme na dosah niečo obrovské. Na takto obsadenom turnaji sme prekvapili a myslím si, že s odstupom času budeme hrdí.“
Lukáš Cingel, útočník SR: „Päťdesiat minút sme sa držali v zápase, dávali sme si šancu niečo s tým urobiť. Ale dostali sme potom gól v oslabení a hneď na to ďalší. Ťažko sa to hodnotí, vedeli sme, že to bude o nejakých detailoch, o nejakej jednej strele a presne to rozhodlo.“
Miloš Kelemen, útočník SR: „Rozhodol gól na 3:1, škoda toho. Mali sme dobrý štart do tretej tretiny, boli sme blízko ku gólu. Mali som pocit, že Fíni pomaly odpadávali, ale sme im dali šancu blbosťou. Je to škoda.“
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
