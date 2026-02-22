    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    6 - 1
    1:0, 1:1, 4:0
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Štvrté miesto nie je obraz slovenského hokeja, tvrdí Országh. Medaila bola blízko aj ďaleko
    Juraj Slafkovský v zápase o bronz Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 v Miláne.
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Tomáš Tatar po prehre v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Kapitán Tatar po prehre plakal: Bolí to, mohli sme sa zapísať do histórie
    Martin Marinčin a Samuel Hlavaj po zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Radivojevič: Chlieb lacnejší nebude, ale hokej spravil Slovensku dobré meno vo svete
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po prehre 1:6 v zápase o 3. miesto Slovensko - Fínsko.
    Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech
    Momentka zo zápasu na ZOH 2026.
    Fehérváry neskrýva po prehre s Fínmi sklamanie. Je to najťažšia prehre v kariére, vraví
    Do výberu sa dostal na poslednú chvíľu, no svoju úlohu si zastal. Mrzí ma výsledok, vraví Cingel

    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026.
    Lukáš Cingel v súboji s Fínskom na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    22. feb 2026 o 10:46
    Za účinkovanie pod piatimi kruhmi je vďačný, no mrzí ho, že z neho vrátil bez kovu.

    Slovenský hokejista Lukáš Cingel patril medzi pozitívne prekvapenia tímu Vladimíra Országha na ZOH v Miláne.

    Tridsaťtriročný útočník sa pritom do výberu dostal na poslednú chvíľu za zraneného Marek Hrivíka.  Za účinkovanie pod piatimi kruhmi je vďačný, no mrzí ho, že z neho vrátil bez kovu.

    Mali k nemu blízko. Ale v zápase o bronz podľahli Fínom 1:6, pričom za stavu 1:2 boli blízko k vyrovnaniu. Prišiel však gól na 1:3 a to zlomilo celý zápas.

    „Päťdesiat minút sme sa držali v zápase, dávali sme si šancu niečo s tým urobiť. Ale dostali sme potom gól v oslabení a hneď na to ďalší. Ťažko sa to hodnotí, vedeli sme, že to bude o nejakých detailoch, o nejakej jednej strele a presne to rozhodlo.

    Snažili sme sa o to, aby bol zápas čo najdlhší, nechceli sme dopustiť aby sme prehrávali viac ako o jeden či dva góly. Čakali sme, že sa rozhodne až v závere. Držali sme to 50 minút, potom rozhodol detail,“ povedal Cingel pre TASR.

    Sen o obhajobe bronzu sa rozplynul. Fínsko sa pomstilo Slovákom a oslavuje medailu
    Súvisiaci článok
    Sen o obhajobe bronzu sa rozplynul. Fínsko sa pomstilo Slovákom a oslavuje medailu

    Štvrté miesto je však v nabitej konkurencii pre slovenský hokej úspech. „Možno si to časom uvedomím, teraz to je ťažké, lebo štvrté miesto je štvrté miesto. Chýbal nám malý krôčik a neviem, kedy príde ďalšia takáto šanca. O to viac ma to mrzí.

    My sme sa chceli pobiť o finále už aj predtým v semifinále, to nám nevyšlo. Do zápasu o bronz dal každý jeden do toho všetko, bolo to buď - alebo. Ale jedna vec rozhodla,“ dodal Cingel.

    Tréner Országh ho zaradil v prvom zápase na pozíciu 13. útočníka, ale dostal šancu už počas neho a postupne si výkonmi vypýtal viac času na ľade. „Je som rád, že som tu mohol byť, že som to mohol zažiť. Mrzí ma, že sme to nedotiahli, chýbalo nám naozaj málo.“

    Cingela teraz čaká boj v českej lige v drese Brna, Kometa má vysoké ambície. Potom sú na programe MS a na nich by sa mohol skúsený útočník opäť predstaviť.

    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Verím, že budeme ešte lepší, ale som nahnevaný. Štvrté miesto je ako posledné

    „Ja som nikdy nepovedal nie, pokiaľ som bol zdravý. Sezóna je ešte dlhá, ale dúfam, že pôjdeme s klubom čo najďalej a chcem to riešiť až potom. Teraz ťažko povedať áno, alebo nie. Ale ak bude možnosť, určite rád pôjdem,“ uzavrel pre TASR skúsený útočník.

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 1
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    0
    USA
    USA
    0
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

