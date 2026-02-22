Do výberu sa dostal na poslednú chvíľu, no svoju úlohu si zastal. Mrzí ma výsledok, vraví Cingel

Slovenský hokejista Lukáš Cingel patril medzi pozitívne prekvapenia tímu Vladimíra Országha na ZOH v Miláne.
Tridsaťtriročný útočník sa pritom do výberu dostal na poslednú chvíľu za zraneného Marek Hrivíka. Za účinkovanie pod piatimi kruhmi je vďačný, no mrzí ho, že z neho vrátil bez kovu.
Mali k nemu blízko. Ale v zápase o bronz podľahli Fínom 1:6, pričom za stavu 1:2 boli blízko k vyrovnaniu. Prišiel však gól na 1:3 a to zlomilo celý zápas.
„Päťdesiat minút sme sa držali v zápase, dávali sme si šancu niečo s tým urobiť. Ale dostali sme potom gól v oslabení a hneď na to ďalší. Ťažko sa to hodnotí, vedeli sme, že to bude o nejakých detailoch, o nejakej jednej strele a presne to rozhodlo.
Snažili sme sa o to, aby bol zápas čo najdlhší, nechceli sme dopustiť aby sme prehrávali viac ako o jeden či dva góly. Čakali sme, že sa rozhodne až v závere. Držali sme to 50 minút, potom rozhodol detail,“ povedal Cingel pre TASR.
Štvrté miesto je však v nabitej konkurencii pre slovenský hokej úspech. „Možno si to časom uvedomím, teraz to je ťažké, lebo štvrté miesto je štvrté miesto. Chýbal nám malý krôčik a neviem, kedy príde ďalšia takáto šanca. O to viac ma to mrzí.
My sme sa chceli pobiť o finále už aj predtým v semifinále, to nám nevyšlo. Do zápasu o bronz dal každý jeden do toho všetko, bolo to buď - alebo. Ale jedna vec rozhodla,“ dodal Cingel.
Tréner Országh ho zaradil v prvom zápase na pozíciu 13. útočníka, ale dostal šancu už počas neho a postupne si výkonmi vypýtal viac času na ľade. „Je som rád, že som tu mohol byť, že som to mohol zažiť. Mrzí ma, že sme to nedotiahli, chýbalo nám naozaj málo.“
Cingela teraz čaká boj v českej lige v drese Brna, Kometa má vysoké ambície. Potom sú na programe MS a na nich by sa mohol skúsený útočník opäť predstaviť.
„Ja som nikdy nepovedal nie, pokiaľ som bol zdravý. Sezóna je ešte dlhá, ale dúfam, že pôjdeme s klubom čo najďalej a chcem to riešiť až potom. Teraz ťažko povedať áno, alebo nie. Ale ak bude možnosť, určite rád pôjdem,“ uzavrel pre TASR skúsený útočník.
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
