Robili sme hlúposti, zhodli sa Slováci. Finále budú sledovať už iba v televízii

Šance Slovákov vyhrať semifinále olympijských hier proti USA hodnotili experti pred zápasom na približne 10 percent. Po prvej tretine percentá klesali rapídne smerom k nule.
Už v úvodnej dvadsaťminútovke sa totiž ukázal obrovský výkonnostný rozdiel, Američania strelili dva góly. Po druhej tretine bol stav 0:5.
V piatok večer to nebol zápas jeden z desiatich, v ktorom by mohli Slováci zaskočiť favorita, ale jeden z tých zvyšných deviatich.
Ak chceli slovenskí hokejisti uspieť, museli by podať oduševnený výkon bez chýb a na hranici svojich možností. Ten ale neprišiel.
Slováci nenadviazali na výkony zo skupiny či štvrťfinále, proti Spojeným štátom americkým prehrali 2:6.
Vo finále olympiády si zahrajú USA v nedeľu (14:10) proti Kanade, Slovákov čaká v sobotu (20:40) súboj o bronz proti Fínsku.
Na základe výrokov od Juraja Slafkovského a Šimona Nemca sme sa snažili nájsť dôvody, prečo Slováci nehrali s Američanmi aspoň vyrovnanú partiu.
Pri hodnotení zápasu v mixzóne sa dvojica zhodla na štyroch veciach, ktoré podľa nich rozhodli: zlý úvod, zbytočné chyby, nevyužité presilovky a kvalita súpera.
Zlý úvod
„Trochu to bolí, pretože kto vie, čo by sa stalo, keby sme mali lepší vstup do zápasu," konštatoval sklamaný Slafkovský.
Pred úvodným buly stál vedľa neho útočník Matthew Tkachuk, sekal mu po hokejke a provokoval ho. Slafkovský ho po vhodení buly sotil na zem, ale to bolo z aktívneho úvod v podaní Slovákov takmer všetko.
„Hovorili sme si, že sa musíme pripraviť na všetko. Vybehli na nás a my sme to nezachytili. Ak dáme takýmto hráčom čo i len maličkú šancu, okamžite to využijú," pokračoval Slafkovský.
A presne to sa aj stalo. Na prvý gól zápasu sa čakalo len štyri minúty. Po chybnom striedaní Slovákov sa presadil Larkin.
Podľa Šimona Nemca si hokejisti prehrali zápas ešte pred vhodením úvodného buly, keďže sa dobre nepripravili v hlavách.
Kým Američania z dobrého úvodu a streleného gólu ťažili aj v ďalších minútach, Slováci naopak.
Zbytočné chyby
„Po prvej tretine sme cítili nejakú nádej, ale robili sme hlúposti na ľade a potom sa to ukázalo aj na výsledku," hodnotil Nemec.
Stav po prvej časti hry bol 0:2 z pohľadu Slovenska. Hoci boli Američania na dostrel a jeden gól v ich sieti mohol ešte zdramatizovať duel, nestalo sa.
Už prvý gól USA vyplynul zo zlého striedania a v ďalšom priebehu duelu omyly na slovenskej strane pribúdali.
Zlá rozohrávka, chybné prihrávky v strednom pásme či viaznúca kombinácia pri pobyte v útoku.
Američania si práve po chybách Slovákov dokázali vytvárať tlak pred bránkou a príležitosti na skórovanie.
Chýb sa dopustili aj najväčšie defenzívne opory tímu.
„Najväčšou výzvou bolo nerobiť toľko chýb, koľko sme ich spravili, a to sa nám nepodarilo," komentoval Slafkovský.
Problémom boli aj vylúčenia, Slováci sa ich dopustili až päťkrát. V závere po potýčke s bratmi Tkachukovcami nedohral zápas Erik Černák.
VIDEO: Bitka v zápase Slovensko - USA na ZOH 2026
Až štyri menšie tresty inkasovali slovenskí hráči po situáciách, v ktorých sa nechali zbytočne vyprovokovať.
Nemec lamentoval, že proti tímu ako je USA, sa nedá hrať, keď je mužstvo často v oslabení.
Nevyužité presilovky
Prvé dve presilovky v zápase si ale zahrali Slováci, za stavu 0:1 sa nimi mohli dostať do zápasu.
Dá sa povedať, že Američania im ich dokonca darovali. McAvoy bol vylúčený za zbytočné atakovanie brankára Hlavaja, Werenski zase vyhodil puk do hľadiska.
Ani jedna z dvoch presilovkových formácií sa nedokázala na dlhšie usadiť v pásme, nie to ešte skórovať.
Američania dostali v prvej tretine jednu presilovku, využili ju za 16 sekúnd.
Hra Slovákov v početnej výhode bola statická a bez myšlienky. Počas jednej z presiloviek Slafkovský držal puk na hokejke v blízkosti bránky, ale nemal komu prihrať.
Po príchode na hráčsku lavicu svojich spoluhráčov gestami „hecoval", aby sa viac hýbali.
„Proti americkej defenzíve musíme mať hráča pred bránkou," snažil sa nájsť problém Nemec. „Musíme si k tomu sadnúť a dúfam, že zajtra to bude lepšie."
Slafkovský problém po zápase nevedel presne pomenovať. „Doteraz nám to vychádzalo, ale dnes nie. V sobotu možno dáme dva góly a zabudne sa na to. Musíme sa pripraviť."
Ak nerátame šarvátku v závere zápasu, Slováci nevyužili štyri presilové hry. Američania si tak dokázali udržať stopercentnú úspešnosť v oslabeniach.
S dobrým bránením súvisí aj posledný bod neúspechu - kvalita súpera.
Kvalita súpera
Slafkovský po zápase priznal, že hoci Slováci nemal svoj deň a neodohrali najlepší duel, Američania jasne preukázali svoju kvalitu.
„Majú v podstate štyri formácie zložené z hráčov, ktorí v kluboch NHL hrajú v prvých útokoch," dodal.
Aj „najslabší" útočník v zostave USA Matt Boldy strelil v aktuálnej sezóne NHL 32 gólov.
V aktuálnom ročníku zámorskej profiligy sa predstavilo 208 Američanov a presne o 200 menej Slovákov.
Platy amerických hokejistov dosahujú necelých 200 miliónov dolárov. Slovenskí hráči v NHL nezarábajú dohromady ani 20 miliónov.
Kvalita z papiera sa jasne prejavila aj na ľade. Výborne to ilustruje gól Jacka Hughesa na 3:0.
Na modrej čiare sa jedinou kľučkou zbavil vystupujúceho Tomáša Tatara a uvoľnil sa k strele, ktorá okamžite zapadla za chrbát brankára Hlavaja.
Proti Slovákom sa presadili štyria hráči. Skórovali v presilovke, po dorážke, zo samostatného úniku aj po chybe.
Američania na ľade dominovali, boli lepší vo všetkých aspektoch hry. Na strely vyhrali 39:24, na vyhrané buly 37:19 a na skóre 6:2.
O bronz proti Fínsku
Slafkovský aj Nemec sa zhodli, že nevydarený zápas proti USA musí tím hodiť za hlavu. Už o necelých 24 hodín nastúpia Slováci v súboji o bronz proti Fínsku.
„Verím, že táto partia sa na druhý deň vzchopí, pretože sme výborní hráči a stále ide o veľký úspech. Verím, že tretie miesto nejako urveme," hovoril Nemec.
Slovensko hralo proti Fínsku prvý zápas v skupinovej fáze, vyhralo 4:1. Bola to prvá výhra nad Suomi po 22 rokoch.
„Proti Fínom treba hrať to isté čo v prvom zápase. Iný recept na nich nie je," dodal slovenský obranca.
Slafkovský vie, ako proti Fínom hrať, ale zajtrajší zápas bude podľa neho úplne iný než ten prvý na turnaji.
„Hráme o medailu a oni ju chcú rovnako ako my," povedal.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026
Slafkovský a Nemec už bronzovú medailu z olympiády vlastnia, vyhrali ju v Pekingu 2022. Turnaj s účasťou hráčov NHL má však väčší punc a preto by medaila z Milána mala pre nich oveľa väčší význam.
A aký je scenár pre zopakovanie úspešného výsledku? „Musíme sa vrátiť k hre, ktorú sme hrali do semifinále. Nesmieme zopakovať to, čo sme hrali proti USA.
Môže nás to trochu hnevať, ale ráno sa musíme zobudiť s úsmevom. Hráme o bronz, to sa nedeje každé štyri roky. Môžeme vyhrať bronz dvakrát po sebe, bude to veľký zápas. Musíme prísť dobre naladení a odovzdať všetko," dodal Slafkovský.
Proti Kanade si Američania zopakujú finále z vlaňajšieho Turnaja štyroch krajín, kde prehrali 2:3 po predĺžení.
Slafkovský vidí vysnívané vyvrcholenie turnaja v prospech Kanady.
„Majú asi o trochu väčšiu kvalitu. Ale kto vie? Možno Kanada nebude mať svoj deň, vyhrajú to Američania, ale to si my pozrieme už iba v telke."
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
