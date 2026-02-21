Českí experti: U Slovákov prevláda sklamanie, hrať medzi štyrmi je veľký úspech

Slovenskí hokejisti v zápase o bronz nedokázali nadviazať na víťazný vstup do hokejového turnaja proti Fínsku a tentoraz odišli naprázdno.
Po prehre 1:6 zostali tesne pod medailou a Slovensko na týchto zimných olympijských hrách nezískalo žiadny cenný kov.
Fíni boli organizovanejší, silnejší v osobných súbojoch a efektívnejší v zakončení. „Fíni boli na tento zápas oveľa lepšie nastavení,“ uviedol moderátor ČT Sport Tomáš Jílek.
Zverenci Vladimíra Országha však počas turnaja ukázali výkony, ktoré Slovensko opäť zaradili medzi elitné tímy.
„Slováci majú za sebou veľmi vydarený turnaj. Účasť medzi poslednými štyrmi a boj o medaily je výrazný úspech. Teraz prevládne sklamanie, ale svojím prejavom vzbudili doma veľký záujem o hokej. Hráčom patrí poďakovanie za to, ako sa na olympijských hrách prezentovali,“ doplnil bývalý hokejista a expert Petr Hubáček.
Fínsko udrelo, Slovensko sa trápilo
Slováci vstúpili do zápasu o bronz opatrne. „V úvode vôbec nenapádajú, rozostavia sa a čakajú. Možno budú čakať na výpad ako v prvom zápase, keď skóroval Slafkovský,“ uvažoval Hubáček.
Prvé minúty však patrili Fínom. Hlavaj sa musel vytiahnuť proti Kakkovi a potvrdil, že patrí medzi najlepších brankárov turnaja. V siedmej minúte už však inkasoval.
Po chybe za slovenskou bránkou sa dostal k puku Sebastian Aho, získal rozhodujúce dva metre náskoku a prekonal brankára – 1:0.
„Aho stále sledoval puk, bol rýchly a pohotový. Ružička reagoval neskoro,“ hodnotil Hubáček.
Jílek videl rozdiel v energii. „Fíni lepšie začali, vyhrávajú osobné súboje. Na slovenskej lavičke hľadajú spôsob, ako naštartovať motor.“
Podľa neho bolo cítiť ťažšie nohy. „Žiadna ich prihrávka nejde presne, vždy je tam Fín, ktorý ju zoberie. Je vidieť, že nechcú prehrať so Slovákmi dvakrát na turnaji.“
„Slováci sú veľmi pasívni, pripomína mi to Nemcov proti Slovensku vo štvrťfinále. Fíni s prehľadom kontrolujú zápas, majú jednoduchý vstup do útočného pásma,“ doplnil expert.
Súboj sklamaných semifinalistov
Slovenský tím potreboval impulz, no ani veľká šanca Regendu ho nepriniesla. „Slováci môžu ďakovať Hlavajovi, že to nie je 0:3. Je to veľké trápenie. Prevahu majú len na tribúnach, na ľade je to naopak,“ dodal Jílek.
Hubáček naznačil aj možný zámer trénera Országha. „Možno je to taktika – brániť pozorne a čakať na zaváhanie. Ale Fíni dominujú a Slovensko musí zlepšiť výkon, ak chce otočiť zápas.“
Intenzita zatiaľ nezodpovedala tomu, že ide o bronz. „Tento zápas má náboj dvoch sklamaných semifinalistov. Intenzita sa zvýši až v druhej polovici,“ uzavrel Hubáček.
Druhá tretina priniesla pre Slovensko ďalšiu nepríjemnú ranu. Erik Haula prekvapil Hlavaja strelou, ktorú málokto čakal.
„Presvedčil všetkých, že bude prihrávať, a bez prípravy vymietol bránku. Strela len zasvišťala okolo brankára,“ opísal expert situáciu po góle na 2:0. Fíni sa opäť priblížili k bronzu.
Zlom prišiel až v samotnom závere tretiny. Dvadsaťdeväť sekúnd pred sirénou sa Slováci dočkali. Po chybe fínskej obrany sa k puku dostal Tomáš Tatar, zvládol blafák a znížil na 1:2.
VIDEO: Gól Tomáša Tatara na 1:2
„Nečakaná okolnosť nahrala Slovákom. Tatar urobil výborný blafák a z odrazu získali gól nádeje,“ zhodnotil Hubáček.
„Pre Slovensko je to teraz veselšie a o to zaujímavejšia bude tretia tretina,“ dodal Jílek.
Koniec nádejí
V tretej tretine sa slovenský tím snažil o nápor, no chýbala mu sila, ktorá ho zdobila v predchádzajúcich zápasoch. Slováci mali dobré striedanie a dostali sa aj k streľbe, no dobrú pasáž pribrzdilo vylúčenie Ružičku.
Fíni presilovú hru využili a po teči pred bránkou zvýšili na 3:1. Krátko nato pridali aj štvrtý gól. „To už so slovenskými nádejami vyzerá zle,“ poznamenal Jílek.
Slováci otvorili hru a snažili sa o zvrat. „Snažia sa, ale nemajú z čoho. Čas sa kráti,“ konštatovali experti.
Približne štyri a pol minúty pred koncom odvolali brankára, no namiesto kontaktného gólu inkasovali do prázdnej brány. Fíni pridali ešte jeden zásah a zápas definitívne rozhodli.
„Fíni zápasy o bronz vedia hrať. Od prvej minúty kontrolovali vývoj a mali viac výrazných hráčov. S prehľadom dokráčali k bronzu,“ zhrnul Hubáček. Jílek dodal, že slovenskému lídrovi sa súper venoval dôsledne. „Slafkovskému nedovolili skórovať a nepúšťali ho do zakončenia.“
Slovensko tentoraz na bronz nedosiahlo, no turnaj ukázal tím, ktorý sa dokáže držať medzi elitou.
