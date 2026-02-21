Slováci sa pokúsia rehablitovať v súboji o bronz. Kde sledovať Slovensko - Fínsko? (TV program)

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 zápas o bronz.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti Fínsku, ktoré v semifinále nestačilo na reprezentáciu Kanady.
Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.
V boji o postup medzi najlepšiu štvorku triumfovali nad Nemeckom hladko 6:2, no v semifinále hladko prehrali s Američanmi.
Fíni sa pokúsia pomstiť za prehru v skupine, keď nestačili na Slovensko pomerom 1:4. V ďalších zápasoch v skupine však zdolali Švédsko 4:1 a s domácim Talianskom si poradili jasne 11:0. Vo štvrťfinále zdolali Švajčiarsko 3:2 po predĺžení a v semifinále nestačili na Kanadu 2:3.
Zápas sa začína v sobotu o 20.40 hod a odvysielajú ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ORF.
Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu spolu s audiokomentárom.
S komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
