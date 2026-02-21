    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Slováci sa pokúsia rehablitovať v súboji o bronz. Kde sledovať Slovensko - Fínsko? (TV program)

    Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Tomáš Tatar (90) sa teší z gólu na 4:1, ktorý strelil do prázdnej brány Adam Ružička (21) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR)
    Sportnet|21. feb 2026 o 07:05
    Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Fínsko v zápase o bronz na ZOH v hokeji 2026.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká na ZOH 2026 zápas o bronz.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v Santa Giulia Arene proti Fínsku, ktoré v semifinále nestačilo na reprezentáciu Kanady.

    Slováci v skupine B najprv zdolali Fínsko (4:1) a uspeli aj nad Talianskom (3:2). Napriek prehre 3:5 so Švédskom si zaistili prvenstvo v tabuľke a priamy postup medzi najlepšiu osmičku.

    V boji o postup medzi najlepšiu štvorku triumfovali nad Nemeckom hladko 6:2, no v semifinále hladko prehrali s Američanmi.

    Fíni sa pokúsia pomstiť za prehru v skupine, keď nestačili na Slovensko pomerom 1:4. V ďalších zápasoch v skupine však zdolali Švédsko 4:1 a s domácim Talianskom si poradili jasne 11:0. Vo štvrťfinále zdolali Švajčiarsko 3:2 po predĺžení a v semifinále nestačili na Kanadu 2:3.

    Zápas sa začína v sobotu o 20.40 hod a odvysielajú ho stanice STVR Šport, ČT Sport, či ORF.

    Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu spolu s audiokomentárom.

    S komentárom Sportnetu budete môcť zápas sledovať na platforme Youtube.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    21.2.2026 20:40
    Slovensko
    Slovensko

