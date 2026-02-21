    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme

    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|21. feb 2026 o 12:00
    "Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú," píše fínsky novinár.

    Na výhru nad Fínskom na veľkom turnaji čakalo Slovensko takmer 22 rokov. Tá druhá by mohla prísť už o desať dní neskôr.

    Slováci vstúpili do hokejového turnaja na olympijských hrách 2026 v Miláne víťazstvom 4:1 práve nad nepríjemným Fínskom. Zverenci Vladimíra Országha odohrali disciplinovaný zápas a do hry vstúpili tým najlepším možným spôsobom.

    Teraz ich čaká výzva zdolať tento tím aj druhýkrát. Výhra z 11. februára však vôbec nie je zárukou opakovaného úspechu.

    Slováci budú aj tentokrát outsiderom. Portál HockeyStats dáva Slovensku na výhru len 22-percentnú šancu. Analytický model magazínu TheAthletic verí slovenským hokejistom o trochu viac – na 24 percent.

    Kvalita je jednoznačne na strane Severanov. Celé mužstvo okrem jedného hráča majú z NHL.

    „Proti Fínom treba hrať to isté, čo v prvom zápase. Iný recept na nich nie je," povedal Šimon Nemec.

    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko. (Autor: TASR)

    Boli blízko k vypadnutiu, ale aj k finále

    Hráči Suomi zo seba striasli úvodnú prehru so Slovenskom už v druhom súboji a so susedmi zo Švédska si poradili 4:1. Následne prišla doposiaľ najvyššia výhra akéhokoľvek tímu na turnaji. Domácich Talianov zdemolovali 11:0.

    Vo štvrťfinále boli blízko k vypadnutiu so Švajčiarskom. „Helvéti“ viedli od 16. až do 59. minúty a boli blízko k prekvapeniu. Fíni však vyrovnali a nakoniec v predĺžení zvíťazili.

    V semifinále proti Kanade sa karta obrátila. Európsky celok viedol už v prvej tretine, ale „javorové listy“ duel v záverečnej časti hry zvrátili a víťazný gól strelili 36 sekúnd pred záverečnou sirénou.

    Aj keď sa hráči Suomi v niektorých momentoch semifinále možno videli už vo finále, aj bronz by bol solídnym úspechom.

    Z posledného stretnutia s Kanadou môžu mať potrebné sebavedomie na to, aby sa čelom postavili Slovákom.

    V prvom dueli nezvládli tretiu tretinu. Teraz budú mať oproti slovenským reprezentantom o niekoľko hodín viac oddychu.

    Snáď budú Slováci myslieť na Vancouver

    Slováci hrali s Fínskom dvakrát aj na posledných ZOH v Pekingu. V oboch prípadoch prehrali. Najprv v základnej skupine 2:6 a potom v semifinále 0:2.

    Oba tímy si potom poradili v medailových zápasoch. Fínsko vyhralo zlato, Slovensko bronz.

    Teraz k dispozícii ostáva už len jedna medaila, rovnako ako vo Vancouveri 2010. Slováci na tento duel o bronz spomínajú neradi.

    Po druhej tretine viedli 3:1 a cez prestávku sa už videli s medailou na krku. Tretiu tretinu nezvládli, inkasovali štyrikrát a prehrali 3:5.

    Zaujímavosťou je, že aj vtedy sa vo finále stretli Kanada a USA. V azda najsledovanejšom hokejovom zápase histórie zvíťazili na domácom ľade „javorové listy“ 3:2 po predĺžení gólom Sidneyho Crosbyho.

    Branko Radivojevič hral vo Vancouveri 2010 a pamätá si na to veľmi dobre. Dúfa, že to platí aj o súčasnom kádri Slovákov:

    „Veľmi zle sa na to spomína. Je to história a verím, že chalani urobia všetko preto, aby im to vrátili. Verím, že budú na to trochu myslieť.“

    Fínom by bronz chutil naozaj dobre

    Medailu chcú aj Fíni. Tí majú zlato z roku 2022, bronz z rokov 2010 a 2014 a striebro z roku 2006. Z posledných piatich olympijských hier tak získali štyri medaily.

    „Levi nemusia stŕkať hlavu do kríku,“ písal pre web YLE Tommi Seppälä po prehre s Kanadou.

    „Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú, takže po všetkých počiatočných ťažkostiach a mediálnom humbuku by bronz chutil naozaj dobre každému v tíme.“

    Ten by chutil aj Slovákom. Novinári, experti ani fanúšikovia pred začiatkom turnaja neočakávali, že Slováci budú hrať v Miláne o medaily.

    Zisk bronzu by teraz znamenal ešte oveľa viac ako v Pekingu. Vtedy sa hralo počas obdobia Covidu bez fanúšikov a hlavne bez hráčov z NHL.

    Už len samotný fakt, že Slováci hrajú o medaily na turnaji najlepších na svete, je veľkým úspechom a je potrebné to doceniť.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    21.2.2026 20:40
    Slovensko
    Slovensko

