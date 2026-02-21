Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme

Na výhru nad Fínskom na veľkom turnaji čakalo Slovensko takmer 22 rokov. Tá druhá by mohla prísť už o desať dní neskôr.
Slováci vstúpili do hokejového turnaja na olympijských hrách 2026 v Miláne víťazstvom 4:1 práve nad nepríjemným Fínskom. Zverenci Vladimíra Országha odohrali disciplinovaný zápas a do hry vstúpili tým najlepším možným spôsobom.
Teraz ich čaká výzva zdolať tento tím aj druhýkrát. Výhra z 11. februára však vôbec nie je zárukou opakovaného úspechu.
Slováci budú aj tentokrát outsiderom. Portál HockeyStats dáva Slovensku na výhru len 22-percentnú šancu. Analytický model magazínu TheAthletic verí slovenským hokejistom o trochu viac – na 24 percent.
Kvalita je jednoznačne na strane Severanov. Celé mužstvo okrem jedného hráča majú z NHL.
„Proti Fínom treba hrať to isté, čo v prvom zápase. Iný recept na nich nie je," povedal Šimon Nemec.
Boli blízko k vypadnutiu, ale aj k finále
Hráči Suomi zo seba striasli úvodnú prehru so Slovenskom už v druhom súboji a so susedmi zo Švédska si poradili 4:1. Následne prišla doposiaľ najvyššia výhra akéhokoľvek tímu na turnaji. Domácich Talianov zdemolovali 11:0.
Vo štvrťfinále boli blízko k vypadnutiu so Švajčiarskom. „Helvéti“ viedli od 16. až do 59. minúty a boli blízko k prekvapeniu. Fíni však vyrovnali a nakoniec v predĺžení zvíťazili.
V semifinále proti Kanade sa karta obrátila. Európsky celok viedol už v prvej tretine, ale „javorové listy“ duel v záverečnej časti hry zvrátili a víťazný gól strelili 36 sekúnd pred záverečnou sirénou.
Aj keď sa hráči Suomi v niektorých momentoch semifinále možno videli už vo finále, aj bronz by bol solídnym úspechom.
Z posledného stretnutia s Kanadou môžu mať potrebné sebavedomie na to, aby sa čelom postavili Slovákom.
V prvom dueli nezvládli tretiu tretinu. Teraz budú mať oproti slovenským reprezentantom o niekoľko hodín viac oddychu.
Snáď budú Slováci myslieť na Vancouver
Slováci hrali s Fínskom dvakrát aj na posledných ZOH v Pekingu. V oboch prípadoch prehrali. Najprv v základnej skupine 2:6 a potom v semifinále 0:2.
Oba tímy si potom poradili v medailových zápasoch. Fínsko vyhralo zlato, Slovensko bronz.
Teraz k dispozícii ostáva už len jedna medaila, rovnako ako vo Vancouveri 2010. Slováci na tento duel o bronz spomínajú neradi.
Po druhej tretine viedli 3:1 a cez prestávku sa už videli s medailou na krku. Tretiu tretinu nezvládli, inkasovali štyrikrát a prehrali 3:5.
Zaujímavosťou je, že aj vtedy sa vo finále stretli Kanada a USA. V azda najsledovanejšom hokejovom zápase histórie zvíťazili na domácom ľade „javorové listy“ 3:2 po predĺžení gólom Sidneyho Crosbyho.
Branko Radivojevič hral vo Vancouveri 2010 a pamätá si na to veľmi dobre. Dúfa, že to platí aj o súčasnom kádri Slovákov:
„Veľmi zle sa na to spomína. Je to história a verím, že chalani urobia všetko preto, aby im to vrátili. Verím, že budú na to trochu myslieť.“
Fínom by bronz chutil naozaj dobre
Medailu chcú aj Fíni. Tí majú zlato z roku 2022, bronz z rokov 2010 a 2014 a striebro z roku 2006. Z posledných piatich olympijských hier tak získali štyri medaily.
„Levi nemusia stŕkať hlavu do kríku,“ písal pre web YLE Tommi Seppälä po prehre s Kanadou.
„Medaily v takých ťažkých podmienkach na stromoch nerastú, takže po všetkých počiatočných ťažkostiach a mediálnom humbuku by bronz chutil naozaj dobre každému v tíme.“
Ten by chutil aj Slovákom. Novinári, experti ani fanúšikovia pred začiatkom turnaja neočakávali, že Slováci budú hrať v Miláne o medaily.
Zisk bronzu by teraz znamenal ešte oveľa viac ako v Pekingu. Vtedy sa hralo počas obdobia Covidu bez fanúšikov a hlavne bez hráčov z NHL.
Už len samotný fakt, že Slováci hrajú o medaily na turnaji najlepších na svete, je veľkým úspechom a je potrebné to doceniť.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - USA, semifinále ZOH 2026
- Dvojice finále a zápasu o bronz hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara