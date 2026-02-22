Nemec strávil na ľade takmer 24 minút. Slováci výrazne zaostali v úspešnosti streľby

Slovenskí hokejisti nezískali bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026. V zápase o 3. miesto prehrali s Fínskom 1:6.
Slováci boli podľa štatistických údajov vyrovnaným súperom. Fíni zaznamenali len o štyri strely na bránu viac ako slovenský tím. Výnimkou je štatistika úspešnosti streľby, kde mal súper jasne navrch. Opäť sa však nedokázala slovenská reprezentácia presadiť v presilovej hre.
Bodovať proti Fínom dokázali zo Slovákov len dvaja hráči. Je ním strelec jediného slovenského gólu Tomáš Tatar a Martin Fehérváry, ktorý mu asistoval. Suverénne najviac striel na brankára (5) vyslal Juraj Slafkovský.
Na ľade strávil opäť najviac času, takmer 24 minút, Šimon Nemec.
Pozrite si štatistiky Slovákov po zápase o bronz s Fínskom na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
Štatistiky zápasu a hráčov v zápase proti Fínsku
Slovenskí hokejisti sa druhýkrát v histórii umiestnili na 4. mieste olympijského turnaja. Nepopulárnu pozíciu za medailovými priečkami obsadili aj pred 16 rokmi na ZOH vo Vancouveri, na ktorých takisto štartovali hráči z NHL.
Vtedy, rovnako ako v sobotu v Miláne, podľahli v súboji o bronz Fínsku.
Olympijským maximom slovenskej hokejovej reprezentácie ostáva bronz zo ZOH v Pekingu 2022.
