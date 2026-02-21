    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    21.02.2026, Playoff, O 3. miesto
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20:40
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme
    Juraj Slafkovský.
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailu
    Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s Hlavajom

    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27).
    Na snímke slovenskí hokejisti kapitán Tomáš Tatar (90), Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a hráči Fínska Kaapo Kakko (84), Anton Lundell (15) a Eetu Luostarinen (27). (Autor: TASR)
    21. feb 2026 o 19:47
    Slováci hrajú v boji o bronz na ZOH 2026 proti Fínsku.

    Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká boj o bronz na ZOH 2026.

    Zverenci Vladimíra Országha nastúpia druhýkrát počas turnaja v hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.

    Zápas sa začína v sobotu o 20.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.

    Slováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1. V súťažnom stretnutí uspeli nad Fínmi po takmer 22 rokoch.

    „Suomi“ pred štyrmi rokmi v Pekingu vyhrali v základnej skupine 6:2 a aj v semifinále 2:0. Slovenským hokejistom sa môže podariť to isté v Miláne, ale majú pred sebou ťazkú úlohu.

    Do bránky sa postaví tradične Samuel Hlavaj, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.

    V porovnaní so semifinále nastalo niekoľko zmien. Zo zdravotných dôvodov nemôže nastúpiť Martin Pospíšil. Jeho miesto v druhej formácii zaujal Lukáš Cingel. 

    Do zostavy sa vracia útočník Peter Cehlárik. Obranné formácie aj brankársky post je bez zmeny. 

    Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu a takisto aj ako audiostream.

    Zostava Slovenska proti Fínsku

    Hlavaj - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčin - Koch - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Cingel, Regenda - Okuliar, Dvorský, Hudáček - Cehlárik, Sukeľ, Liška - Takáč

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    0

    Zimná olympiáda Miláno 2026

