Zostava Slovenska proti Fínom je známa. Bez Pospíšila a v bránke opäť s Hlavajom

Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká boj o bronz na ZOH 2026.
Zverenci Vladimíra Országha nastúpia druhýkrát počas turnaja v hokejovej aréne Santagiulia proti favorizovaným Fínom.
Zápas sa začína v sobotu o 20.40 a odvysiela ho stanica STVR Šport.
Slováci v prvom zápase na turnaji zdolali Severanov 4:1. V súťažnom stretnutí uspeli nad Fínmi po takmer 22 rokoch.
„Suomi“ pred štyrmi rokmi v Pekingu vyhrali v základnej skupine 6:2 a aj v semifinále 2:0. Slovenským hokejistom sa môže podariť to isté v Miláne, ale majú pred sebou ťazkú úlohu.
Do bránky sa postaví tradične Samuel Hlavaj, prvú obrannú formáciu tvoria Šimon Nemec a Martin Fehérváry. V elitnom útoku sa predstavia Juraj Slafkovský, Adam Ružička a Tomáš Tatar.
V porovnaní so semifinále nastalo niekoľko zmien. Zo zdravotných dôvodov nemôže nastúpiť Martin Pospíšil. Jeho miesto v druhej formácii zaujal Lukáš Cingel.
Do zostavy sa vracia útočník Peter Cehlárik. Obranné formácie aj brankársky post je bez zmeny.
Zápas Slovensko - Fínsko nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu a takisto aj ako audiostream.
Zostava Slovenska proti Fínsku
Hlavaj - Nemec, Fehérváry - Gernát, Černák - Čerešňák, Marinčin - Koch - Slafkovský, Ružička, Tatar - Kelemen, Cingel, Regenda - Okuliar, Dvorský, Hudáček - Cehlárik, Sukeľ, Liška - Takáč
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
