Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailu

Mal sedemnásť. Vek, keď sa o veľkých zápasoch skôr sníva. On v nich rozhodoval – proti Švédom, o olympijský bronz.
Na olympiáde v Pekingu sa stal najlepším strelcom turnaja a novinári ho zvolili za najužitočnejšieho hráča – MVP.
„O mesiac si na to nikto nespomenie,“ prehodil vtedy pokojne Juraj Slafkovský. „Medailu si budú ľudia na Slovensku pamätať navždy.“ Mal pravdu.
Tím bez hviezd, ale s vierou
Slovensko získalo v Pekingu 2022 historický olympijský bronz. Po výhre 4:0 nad Švédskom viseli hráčom na krku medaily, ktoré sa zapísali hlbšie než akékoľvek individuálne ceny.
Tréner Craig Ramsay priviedol do Číny jeden z najmladších výberov (priemer 26,5 roka). Po Američanoch a domácej Číne tretí najmladší tím. Bez veľkých rečí, bez alibizmu.
Kanadský stratég mal odvahu. Nekázal brániť, nekázal čakať. Kázal hrať. Útočiť. Veriť si aj proti silnejším. A keď prišiel duel o bronz, Slováci Švédov prestrieľali 43:28. Žiadny strach z medaily, žiadne déjà vu z Vancouveru 2010, kde sa sen rozsypal v tretej tretine proti Fínsku.Tentoraz nie.
„Bol to zážitok vidieť takú oddanú partiu,“ vravel Ramsay.
„Možno tu neboli najväčšie hviezdy NHL, ale pre našu krajinu je to obrovská vec,“ doplnil Peter Cehlárik.
Generácia Šatana, Bondru, Demitru či Pálffyho priniesla medaily z majstrovstiev sveta. Olympijský kov však do vlasti priviezli až títo chlapci.
Gól „z bufetu“
Slafkovský v Pekingu rástol každým zápasom. Zo štvrtého útoku sa posunul do prvého. Nastupoval v elitnej presilovke. A strieľal.
„Keď mám šťastie, padne mi to tam aj z bufetu,“ žartoval. „Stál som niekde na hot dog a aj tak z toho bol gól.“
Narážal na moment z 24. minúty súboja o bronz. Vjazd do pásma, strela od ľavého mantinelu, jemný teč obrancu Folina – a puk zapadol presne do horného rohu.
Zápas o bronz na ZOH 2022
Slovensko - Švédsko 4:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Góly: 24. Slafkovský (Čerešňák), 33. Takáč (Regenda, Miloš Roman), 59. Slafkovský (Cehlárik), 59. Regenda
Rozhodovali: Gouin (Kan.), Romasko - Lazarev, Šalagin (všetci Rus.). Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Regenda, M. Roman, Takáč - Daňo, L. Hudáček, K. Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Jurčo
Švédsko: Lars Johansson - Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - Klingberg, Lander, Bromé - Everberg, Wallmark, Holmberg - Friberg, De La Rose, Nordström - Brodin, Linus Johansson, Rydahl
1:0 pre Slovensko. Zápas, ktorý už nepustili. Slafkovský dal v boji o tretie miesto dva góly.
Múr menom Rybár
Za chrbtom tímu stál brankár Patrik Rybár. Turnaj zakončil s čistým kontom v zápase o bronz, s fantastickou úspešnosťou zákrokov 96,6 percenta a priemerom 0,7 inkasovaného gólu na zápas.
To už nie je forma. To je olympijský stav mysle.
Slovensko v Pekingu nevyhralo len medailu. Vyhralo sebavedomie. A novú generáciu.
Dnes večer (hrá sa o 20.40) sa kruh symbolicky uzatvára.
Slovenskí hokejisti budú opäť hrať o bronz. Tentoraz v Miláne. Proti inému severskému tímu – Fínsku. Spomienka na Peking 2022 je stále živá.
Sedemnásťročný chlapec, ktorý tvrdil, že na MVP si nikto nespomenie.
Finančná odmena
A medaila, na ktorú sa nezabúda.
Možno dnes večer pribudne ďalšia kapitola.
A ešte jeden detail, ktorý sa v eufórii často stráca: okrem cenného kovu získali reprezentanti aj finančnú odmenu od Slovenského olympijského a športového výboru.
„Hokejisti dostanú 275 000 eur a realizačný tím bonus desať percent z tejto sumy. Odmenu rozdelí medzi hráčov vedenie hokejového zväzu,“ vysvetlil vtedy mediálny manažér SOŠV Ľubomír Souček.
Hokejová reprezentácia tak v roku 2022 zinkasovala spolu 302 500 eur. V prípade zisku zlata mali hráči prisľúbenú odmenu 412 500 eur.
