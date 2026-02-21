    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Slovenskí hokejisti po prehre v zápase o 3. miesto na ZOH Vancouver 2010.
    Doteraz nevedia, čo sa stalo. Slováci sa už videli s medailou, prišiel kolaps
    Šarvátka v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Stávkové kancelárie veria Fínom, no Slováci už nie sú jasnými outsidermi. Surový: Získame bronz
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fíni boli krok od vypadnutia, ale potom aj od finále. Bronz by chutil každému v tíme
    Juraj Slafkovský.
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailu
    Sedemnásťročný úkaz a jeho bufet. Slovensko získalo na olympiáde historickú medailu

    Juraj Slafkovský.
    Juraj Slafkovský. (Autor: TASR)
    Pavol Spál|21. feb 2026 o 17:12
    O mesiac si na to nikto nespomenie, tvrdil hrdina.

    Mal sedemnásť. Vek, keď sa o veľkých zápasoch skôr sníva. On v nich rozhodoval – proti Švédom, o olympijský bronz.

    Na olympiáde v Pekingu sa stal najlepším strelcom turnaja a novinári ho zvolili za najužitočnejšieho hráča – MVP.

    „O mesiac si na to nikto nespomenie,“ prehodil vtedy pokojne Juraj Slafkovský. „Medailu si budú ľudia na Slovensku pamätať navždy.“ Mal pravdu.

    Tím bez hviezd, ale s vierou

    Slovensko získalo v Pekingu 2022 historický olympijský bronz. Po výhre 4:0 nad Švédskom viseli hráčom na krku medaily, ktoré sa zapísali hlbšie než akékoľvek individuálne ceny.

    Tréner Craig Ramsay priviedol do Číny jeden z najmladších výberov (priemer 26,5 roka). Po Američanoch a domácej Číne tretí najmladší tím. Bez veľkých rečí, bez alibizmu.

    Kanadský stratég mal odvahu. Nekázal brániť, nekázal čakať. Kázal hrať. Útočiť. Veriť si aj proti silnejším. A keď prišiel duel o bronz, Slováci Švédov prestrieľali 43:28. Žiadny strach z medaily, žiadne déjà vu z Vancouveru 2010, kde sa sen rozsypal v tretej tretine proti Fínsku.Tentoraz nie.

    „Bol to zážitok vidieť takú oddanú partiu,“ vravel Ramsay.

    „Možno tu neboli najväčšie hviezdy NHL, ale pre našu krajinu je to obrovská vec,“ doplnil Peter Cehlárik.

    Generácia Šatana, Bondru, Demitru či Pálffyho priniesla medaily z majstrovstiev sveta. Olympijský kov však do vlasti priviezli až títo chlapci.

    Gól „z bufetu“

    Slafkovský v Pekingu rástol každým zápasom. Zo štvrtého útoku sa posunul do prvého. Nastupoval v elitnej presilovke. A strieľal.

    „Keď mám šťastie, padne mi to tam aj z bufetu,“ žartoval. „Stál som niekde na hot dog a aj tak z toho bol gól.“

    Narážal na moment z 24. minúty súboja o bronz. Vjazd do pásma, strela od ľavého mantinelu, jemný teč obrancu Folina – a puk zapadol presne do horného rohu.

    Zápas o bronz na ZOH 2022

    Slovensko - Švédsko 4:0 (0:0, 2:0, 1:0)

    Góly: 24. Slafkovský (Čerešňák), 33. Takáč (Regenda, Miloš Roman), 59. Slafkovský (Cehlárik), 59. Regenda

    Rozhodovali: Gouin (Kan.), Romasko - Lazarev, Šalagin (všetci Rus.). Vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Regenda, M. Roman, Takáč - Daňo, L. Hudáček, K. Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Jurčo

    Švédsko: Lars Johansson - Bengtsson, Fantenberg, Folin, Holm, Pudas, Tömmernes, Lennström - Klingberg, Lander, Bromé - Everberg, Wallmark, Holmberg - Friberg, De La Rose, Nordström - Brodin, Linus Johansson, Rydahl

    1:0 pre Slovensko. Zápas, ktorý už nepustili. Slafkovský dal v boji o tretie miesto dva góly.

    Múr menom Rybár

    Za chrbtom tímu stál brankár Patrik Rybár. Turnaj zakončil s čistým kontom v zápase o bronz, s fantastickou úspešnosťou zákrokov 96,6 percenta a priemerom 0,7 inkasovaného gólu na zápas.

    To už nie je forma. To je olympijský stav mysle.

    Slovensko v Pekingu nevyhralo len medailu. Vyhralo sebavedomie. A novú generáciu.

    Dnes večer (hrá sa o 20.40) sa kruh symbolicky uzatvára.

    Slovenskí hokejisti budú opäť hrať o bronz. Tentoraz v Miláne. Proti inému severskému tímu – Fínsku. Spomienka na Peking 2022 je stále živá.

    Sedemnásťročný chlapec, ktorý tvrdil, že na MVP si nikto nespomenie.

    Finančná odmena

    A medaila, na ktorú sa nezabúda.

    Možno dnes večer pribudne ďalšia kapitola.

    A ešte jeden detail, ktorý sa v eufórii často stráca: okrem cenného kovu získali reprezentanti aj finančnú odmenu od Slovenského olympijského a športového výboru.

    „Hokejisti dostanú 275 000 eur a realizačný tím bonus desať percent z tejto sumy. Odmenu rozdelí medzi hráčov vedenie hokejového zväzu,“ vysvetlil vtedy mediálny manažér SOŠV Ľubomír Souček.

    Hokejová reprezentácia tak v roku 2022 zinkasovala spolu 302 500 eur. V prípade zisku zlata mali hráči prisľúbenú odmenu 412 500 eur.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    0

