Skúsený útočník nedostal šancu pokračovať v tíme KHL. Zamieri do slovenskej najvyššej súťaži?

Tomáš Jurčo s bronzovou medailou zo ZOH 2022 v Pekingu.
Tomáš Jurčo s bronzovou medailou zo ZOH 2022 v Pekingu. (Autor: TASR - Martin Baumann)
TASR|2. jún 2026 o 19:25
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Skúsený slovenský krídelník má na konte 231 štartov v zámorskej NHL.

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo opúšťa tím Lada Togliatti. Klub KHL na svojej webstránke informoval, že 33-ročnému útočníkovi vypršala po sezóne zmluva a novú mu neponúkol.

Jurčo prišiel do Lady vlani v novembri, s vedením sa dohodol na spolupráci do konca tejto sezóny.

V nej odohral 32 zápasov, v ktorých strelil sedem gólov a pridal šesť asistencií. Predtým nastupoval v KHL aj za Červenú hviezdu Kchun-Lun, Avangard Omsk a Barys Nur-Sultan. Medzitým odohral v ročníku 2023/24 17 zápasov za švajčiarsky Davos.

Skúsený slovenský krídelník má na konte 231 štartov v zámorskej NHL, kde v minulosti obliekal dresy Detroitu Red Wings, Chicaga Blackhawks, Edmontonu Oilers a Vegas Golden Knights.

KHL

    Tomáš Jurčo s bronzovou medailou zo ZOH 2022 v Pekingu.
    Tomáš Jurčo s bronzovou medailou zo ZOH 2022 v Pekingu.
    Skúsený útočník nedostal šancu pokračovať v tíme KHL. Zamieri do slovenskej najvyššej súťaži?
    dnes 19:25|2
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