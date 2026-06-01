Sedem príbehov MS: Najväčší mal byť švajčiarsky, je nórsky. Mama zlatého chlapca skolabovala

Hokejové dianie na MS 2026 vo Švajčiarsku sa skončilo. Domáci sú len strieborní, zlatí sú po štyroch rokoch Fíni a bronz berú Nóri, ktorí dosiahli najväčší úspech v histórii.
Čo priniesli zápasy v Zürichu a Fribourgu?
Sportnet vybral sedem príbehov turnaja.
Strieborná generácia Švajčiarov
Najväčší príbeh MS zostal nedopísaný.
Švajčiarski novinári už zrejme mali prichystané ódy na víťaznú éru domácej reprezentácie, ale tá svoju striebornú povesť nezmenila na zlatú.
Najsilnejšia generácia švajčiarskeho hokeja zostáva "len" päťkrát strieborná.
Ak mal niekto šampionát rozbehnutý perfektne, boli to práve domáci hokejisti.
Hnaní vypredanou arénou v každom zápasy podávali takmer bezchybné výkony. V ofenzíve boli najlepší, strelili 48 gólov, v defenzíve detto – inkasovali ich len deväť v desiatich stretnutiach.
Všetky tieto štatistiky sú však teraz nepodstatné. Vo finále dostali o gól viac ako strelili a tretíkrát za sebou brali striebro.
„Švajčiari neprehrali jeden zápas. Prehrali príležitosť, ktorá sa už nemusí vrátiť. Nikdy v histórii švajčiarskeho športu nevládlo také veľké sklamanie ako teraz,“ písal vo svojom komentári švajčiarsky novinár Klaus Zaugg.
Veľké sklamanie môže prežívať najlepší brankár turnaja Leonard Genoni.
Na celom šampionáte chytal takmer perfektne. Zastavil viac ako 97 percent striel, inkasoval len štyrikrát, zaznamenal aj tri čisté konta a stal sa rekordérom MS v počte zápasov s nulou.
Navyše, vo finále chytal tri roky za sebou, dovedna inkasoval tri góly, z čoho len jeden v hre 5 na 5 a aj tak všetky tri zápasy prehral.
Čo mohol spraviť lepšie? Už asi len streliť gól.
Rozhodol najmladší hráč a mama skolabovala
Jediný gól vo finále strelil najmladší hráč na ľade. O výhre Fínska nad Švajčiarskom 1:0 rozhodol v predĺžení 20-ročný Konsta Helenius.
Mladík však pôsobil veľmi skúsene a trpezlivo. Po góle ešte poslal na ľad dvoch Švajčiarov, zhodil prilbu a išiel sa radovať so spoluhráčmi.
„Bolo to neuveriteľné. V zápase bol stav 0:0 a vedeli sme, že to rozhodne jeden zásah,“ opisoval víťazný moment mladý útočník.
„Ak máte šancu vystreliť puk, tak ho doparoma vystreľte. Fungovalo to.“
VIDEO: Víťazný gól Konstu Heleniusa vo finále MS
Mladý prospekt Buffala prišiel do Švajčiarska rovno po vypadnutí Sabres z play-off NHL a ukázal, že play-off štýl mu vyhovuje.
Za Fínov sa gólovo presadil vo štvrťfinále, v semifinále a napokon aj vo finále.
Zlatý moment sledovala z tribúny aj matka Heleniusa, ktorá po víťaznom góle omdlela.
„Vyskočila som a potom som zrazu ležala niekde medzi sedačkami. Omdlela som. Nemala som v sebe ani kvapku alkoholu, takže to bolo trochu trápne. Hneď mi však pomohli vstať. Bola to horská dráha emócií,“ vysvetľovala.
Všetko sa začína u Barkova
Fínsky kapitán Aleksander Barkov je víťazný typ.
30-ročný obojsmerný center má vo svojej zbierke mnoho ocenení. Z individuálnych vyčnievajú tri Selkeho trofeje pre najlepšieho defenzívneho útočníka NHL, King Clancy Trophy za líderstvo aj trofej Lady Byngovej pre najslušnejšieho hráča na ľade.
Ako kapitán doviedol Floridu Panthers k zisku dvoch Stanleyho pohárov a teraz pridal aj titul majstra sveta.
Cesta k nemu však nebola jednoduchá a možno by bola hodná aj filmového spracovania.
Barkov sa v septembri pred začiatkom sezóny zranil na prípravnom kempe. Po kolízii so spoluhráčom Nikom Mikkolom musel absolvovať operáciu predného skríženého väzu.
Toto zranenie mu prakticky ukončilo klubovú sezónu. Definitívne sa to potvrdilo, keď jeho Panthers nepostúpili do play-off.
Rodák z Tampere však využil možnosť obliecť si reprezentačný dres a na ľade vyzeral ako pred zranením.
Bol jasným lídrom Fínov, získal najviac bodov z celého mužstva (11) a dostal sa do all-star výberu turnaja. Svoje kvality ukázal aj počas dvojminútového oslabenia troch proti piatim vo finále proti Švajčiarom.
Prínos kapitána chválil aj portál IltaSanomat:
„V zlatom tíme Suomi sa všetko začína u Aleksandra Barkova. Kapitán bol hlavným dôvodom, prečo Fíni bojovali o zlato.
Jeho rozhodnutie ísť na MS vytvorilo takú pozitívnu špirálu, že zrazu nič nebolo dôležitejšie. Nasledoval ho rad ďalších posíl z NHL. Barkov priniesol pokoj, sebavedomie a odvahu, čo bolo vidieť na výkonoch tímu.“
Ako reagoval na pochvalné slová Barkov?
„Ja som bol kľúč k úspechu? Tomu neverím,“ uviedol s typickým humorom.
Zisk zlata vyvolal radosť aj v Česku. Jeho priateľka je česká tenistka Marie Bouzková, ktorej patrí v svetovom rebríčku 28. miesto.
Nórska rozprávka
Najväčším prekvapením celého turnaja boli Nóri. Severská krajina nikdy predtým nezískala medailu ani nehrala v semifinále MS.
Národ všelijakých zimných športov, len nie hokeja, si vo Švajčiarsku vypýtal pozornosť.
Za svoju spanilú jazdu Nóri nevďačia náhode alebo jednému vydarenému zápasu. Predvádzali výborné výkony. Naprázdno odišli len z dvoch zápasov.
V prvom stretnutí turnaja prehrali so Slovenskom 1:2 a v semifinále s domácim Švajčiarskom 0:6.
V základnej skupine prehrali s Kanadou 5:6 až po predĺžení a plný bodový zisk zaznamenali zo zápasov so Švédskom aj Českom.
Najcennejšia výhra však prišla v dueli o bronz. Kanadu zdolali 3:2 po predĺžení.
„Neuveriteľné pocity, nemôžem tomu uveriť. Vlani sme boli gól od vyradenia, teraz máme bronz," vravel brankár Haukeland, ktorý proti Kanade chytil 44 striel.
Nórska rozprávka vyvolala absolútnu eufóriu. V základnej skupine neboli vo Fribourgu nórski novinári. Postupne však začali prichádzať a historický bronz sprevádzali komentátori naživo priamo z Zürichu.
„Toto je najväčšia vec, aká sa kedy v nórskom hokeji stala. Celá partia odviedla skvelú prácu. Je to veľmi dobré pre nórsky hokej. Je to niečo, čo si treba užiť," uviedol najslávnejší nórsky hokejista Mats Zuccarelo pre TV2.
Najväčšia výhra v histórii Slovinska na MS
Ešte skôr, ako zaujali Nóri, sa zdalo, že najkrajší príbeh trpaslíkov môžu písať Slovinci.
Maličký hokejový národ sa vo Švajčiarsku vôbec prvýkrát v histórii zachránil medzi elitou dvakrát za sebou. O úspešnom turnaji rozhodla výhra 5:1 nad Talianskom, ale pozornosť si získali už v ich prvom stretnutí na šampionáte.
Slovinci v ňom zdolali Česko 3:2 po predĺžení. Pre malý hokejový národ išlo o najväčšiu výhru v histórii MS.
„Dá sa to porovnať iba s víťazstvom nad Slovenskom na olympiáde v Soči 2014, keď mali súper hráčov z NHL. Alebo s výhrou nad USA v Pjongčangu 2018,“ hodnotil úspech slovinský novinár Siniša Uroševič.
Duel bol výnimočný pre brankára Lukáša Horáka, ktorý je Čech, ale získal aj slovinské občianstvo. V stretnutí bol hráčom zápasu, zastavil 33 českých striel.
„Hádam mi doma nezapália auto,“ vravel po česky prítomným novinárom.
Slovinci získali cenný bod aj proti Slovensku, ktorému podľahli 4:5 po nájazdoch. Krajina má len 204 registrovaných seniorských hráčov. To, že dokázala bodovať v troch stretnutiach, je pre ňu veľký úspech.
„Sme Slovinsko, maličká krajina, a bod so Slovenskom je podľa mňa super. Ukázali sme odolnosť a bojovnosť, takže je to skvelé,“ hovoril vyčerpaný Horák.
Kanadský rok bez zlata
Kanadskí hokejisti prehrou s Nórskom po predĺžení v zápase o bronz uzavreli smolný rok pre kolísku hokeja.
Prvýkrát od osemdesiatych rokov nevyhrali zlato ani na jednom turnaji IIHF.
Na MS do 20 rokov prehrali v semifinále s Českom a získali bronz. Na zimných olympijských hrách nestačili vo finálovom predĺžení na hráčov USA, na MS do 18 rokov skončili už vo štvrťfinále a tentokrát im na seniorských MS patrilo štvrté miesto.
„Je strata času prísť sem a odísť s prázdnymi rukami,“ hovoril sklamaný rekordér v počte zápasov na MS v kanadskom drese Ryan O’Reilly.
Kanada mala mužstvo postavené na zlato. Lídrami ofenzívy boli legendárny veterán Sidney Crosby a azda najlepší hokejový tínedžer, Macklin Celebrini.
Okrem nich bolo v kádri mnoho ďalších hviezd NHL. Ani to však nestačilo. Medailu nezískali a suchoty bez medaily na MS natiahli na tri roky.
O mnoho lepšie to nie je ani v zámorskej NHL. Tam sedmička kanadských klubov čaká na Stanley Cup už od roku 1993, keď ho naposledy získal Montreal.
Derby, v ktorom mali Česi šťastie
Pre Slovákov a Čechov bolo veľkým lákadlom derby. Národy bývalého Česko-Slovenska sa stretli v súťažnom zápase prvýkrát od roku 2023.
V BCF Aréne vo Fribourgu sa duel niesol v krásnej atmosfére. Fanúšikovia z oboch táborov neúnavne povzbudzovali a pokrik „Slovensko!“ striedalo burcovanie „Česi!“.
Na tribúnach boli mnohé rodiny, v ktorých mali dresy oboch národov a český DJ hral mnoho českých aj slovenských piesní.
Duel dopadol lepšie pre Čechov. Vďaka víťaznému gólu korčuľou v podaní kapitána Romana Červenku zdolali niekdajších federálnych bratov 3:2.
Slovákov mrzela na celom turnaji najviac zrejme práve táto prehra. Čechov prestrieľali 30:18 a cenný skalp mali na dosah.
„Rozhodla šťastná situácia, hovorím to na rovinu. Myslím si, že to bol vyrovnaný zápas,“ hovoril po zápase český tréner Radim Rulík. „Veľmi vyrovnaný zápas rozhodlo to, že sme boli o trochu šťastnejší, nie lepší.“
Česi v zápase lepšie ovládli svoje emócie a dávali si pozor na to, aby neboli premotivovaní. Slováci hrali dobre, ale na body to nestačilo.
„Myslím si, že sme boli viac než vyrovnaným súperom veľmi silnému českému tímu. Mrzí ma len to, že odchádzame bez bodu, pretože chalani by si za predvedený výkon nejaký určite zaslúžili,“ zhodnotil duel Vladimír Országh.