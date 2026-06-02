    Chladoňová je tretia v boji o biely dres. Čas víťazky? Doslova zíram, čudoval sa expert

    Na snímke vľavo je slovenská cyklistka Viktória Chladoňová. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|2. jún 2026 o 17:11
    Anna van der Breggenová ovládla časovku na Gire.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 4. etapy: (časovka Belluno - Nevegal, 12,7 km):

    1.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    31:38 min

    2.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 1:04 min

    3.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 1:10 min

    4.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:26 min

    5.

    Monica Trinca Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 1:31 min

    6.

    Lauren Dicksonová

    Veľká Británia

    FDJ United - SUEZ

    + 1:38 min

    25.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:55 min

    138.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 12:10 min

    Mladá slovenská cyklistka Viktória Chladoňová má za sebou prvú náročnú vrchársku skúšku tohtoročných pretekov Giro d'Italia Donne.

    Devätnásťročná pretekárka tímu Visma-Lease a Bike absolvovala horskú časovku na 12,7 km s cieľom v meste Nevegal. V nabitej konkurencii obsadila 25. miesto s mankom takmer štyroch minút na Annu van der Breggenovú.

    Skúsená holandská cyklistka, ktorá štyrikrát vyhrala Giro d'Italia a v rokoch 2022 až 2024 bola športovou riaditeľkou tímu SD Worx - Protime, predviedla výkon, vďaka ktorému môže pomýšľať na celkový triumf.

    Do ružového dresu sa obliekla po tom, čo nadelila 64 sekúnd úradujúcej majsterke sveta v časovke Marlen Reusserovej. O ďalších šesť sekúnd zaostala najväčšia favoritka a jej bývalá zverenka Demi Volleringová.

    VIDEO: Zábery zo 4. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    "Doslova zíram na obrazovku. Čo sa to udialo? Anna van der Breggenová rozdrvila štartové pole. Minútový náskok v časovke na Marlen Reusserovú?

    To je neuveriteľný rozdiel. Majsterka sveta dostala obrovskú lekciu. Mama mia," neskrýval prekvapenie komentátor českej verzie Eurosportu Petr Nejedlý. 

    Van der Breggenová takisto nečakala takéto dominantné víťazstvo, ktoré pre jej rodnú krajinu znamená jubilejný 100. deň v ružovom drese na Gire.

    "Verím, že som príkladom toho, že sa oplatí bojovať. V posledných dvoch rokoch som tvrdo pracovala, aby som sa dostala na túto úroveň. Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená," uviedla v televíznom rozhovore.

    "Pred nami je ešte veľa etáp, veľa sa toho môže stať a bude náročné udržať si ružový dres až do cieľa. Stredajšia etapa bude náročná, sú tam technické zjazdy a má pršať. S tímom okolo seba som však sebavedomá," dodala.

    Výsledky časovky sa premietli aj do celkového poradia, v ktorom si Chladoňová udržala 20. miesto. Jej krajanka Nora Jenčušová figuruje na 139. mieste so stratou viac než pol hodiny na vedúcu Holanďanku.

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    11:31:32 h

    2.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    Movistar

    + 1:04 min

    3.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 1:10 min

    4.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 1:26 min

    5.

    Monica Trinca Colonelová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 1:31 min

    6.

    Lauren Dicksonová

    Veľká Británia

    FDJ United - SUEZ

    + 1:38 min

    20.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 3:55 min

    139.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 30:20 min

    Celkové poradie - biely dres

    1.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek

    11:33:27 h 

    2.

    Lore De Schepperová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal

    + 35 s

    3.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko 

    Visma-Lease a Bike

    + 2:00 min

    Cyklistika

