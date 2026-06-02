Chladoňová je tretia v boji o biely dres. Čas víťazky? Doslova zíram, čudoval sa expert

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 4. etapy: (časovka Belluno - Nevegal, 12,7 km):
1.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
31:38 min
2.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 1:04 min
3.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 1:10 min
4.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:26 min
5.
Monica Trinca Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 1:31 min
6.
Lauren Dicksonová
Veľká Británia
FDJ United - SUEZ
+ 1:38 min
25.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 3:55 min
138.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 12:10 min
Mladá slovenská cyklistka Viktória Chladoňová má za sebou prvú náročnú vrchársku skúšku tohtoročných pretekov Giro d'Italia Donne.
Devätnásťročná pretekárka tímu Visma-Lease a Bike absolvovala horskú časovku na 12,7 km s cieľom v meste Nevegal. V nabitej konkurencii obsadila 25. miesto s mankom takmer štyroch minút na Annu van der Breggenovú.
Skúsená holandská cyklistka, ktorá štyrikrát vyhrala Giro d'Italia a v rokoch 2022 až 2024 bola športovou riaditeľkou tímu SD Worx - Protime, predviedla výkon, vďaka ktorému môže pomýšľať na celkový triumf.
Do ružového dresu sa obliekla po tom, čo nadelila 64 sekúnd úradujúcej majsterke sveta v časovke Marlen Reusserovej. O ďalších šesť sekúnd zaostala najväčšia favoritka a jej bývalá zverenka Demi Volleringová.
VIDEO: Zábery zo 4. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
"Doslova zíram na obrazovku. Čo sa to udialo? Anna van der Breggenová rozdrvila štartové pole. Minútový náskok v časovke na Marlen Reusserovú?
To je neuveriteľný rozdiel. Majsterka sveta dostala obrovskú lekciu. Mama mia," neskrýval prekvapenie komentátor českej verzie Eurosportu Petr Nejedlý.
Van der Breggenová takisto nečakala takéto dominantné víťazstvo, ktoré pre jej rodnú krajinu znamená jubilejný 100. deň v ružovom drese na Gire.
"Verím, že som príkladom toho, že sa oplatí bojovať. V posledných dvoch rokoch som tvrdo pracovala, aby som sa dostala na túto úroveň. Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená," uviedla v televíznom rozhovore.
"Pred nami je ešte veľa etáp, veľa sa toho môže stať a bude náročné udržať si ružový dres až do cieľa. Stredajšia etapa bude náročná, sú tam technické zjazdy a má pršať. S tímom okolo seba som však sebavedomá," dodala.
Výsledky časovky sa premietli aj do celkového poradia, v ktorom si Chladoňová udržala 20. miesto. Jej krajanka Nora Jenčušová figuruje na 139. mieste so stratou viac než pol hodiny na vedúcu Holanďanku.
Celkové poradie po 4. etape
1.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
11:31:32 h
2.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
Movistar
+ 1:04 min
3.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 1:10 min
4.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 1:26 min
5.
Monica Trinca Colonelová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 1:31 min
6.
Lauren Dicksonová
Veľká Británia
FDJ United - SUEZ
+ 1:38 min
20.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 3:55 min
139.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 30:20 min
Celkové poradie - biely dres
1.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
11:33:27 h
2.
Lore De Schepperová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
+ 35 s
3.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 2:00 min