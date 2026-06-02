VIDEO: Zverev pokračuje svoj sen o titule. Španielsky mladík pritom v úvode dominoval

Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým semifinalistom dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Vo štvrťfinále na parížskej antuke si ako nasadená dvojka poradil s turnajovou dvadsaťsedmičkou Rafaelom Jodarom zo Španielska v troch setoch 7:6 (3), 6:1, 6:3.
Jeho súperom v boji o finále bude víťaz duelu medzi Čechom Jakubom Menšíkom a brazílskym tínedžerom Joaom Fonsecom.
Zverev sa prebojoval do semifinále Roland Garros piatykrát v kariére. Dvadsaťdeväťročný Nemec tak stále živí šancu na zisk svojho prvého grandslamového titulu, v doterajších troch finále na podujatiach veľkej štvorky nikdy neuspel.
Po vyradení svetovej jednotky Jannika Sinnera, štvorky Novaka Djokoviča a neúčasti zranenej dvojky Carlosa Alcaraza je najväčší favorit na celkový triumf v Paríži. „Chcem vyhrať zápasy, ktoré sú predo mnou. To je môj cieľ, to sú moje ambície.
Zatiaľ som v semifinále, chcem pokračovať vo víťaznom ťažení,“ povedal Zverev podľa AFP. „Cítim, že to dnes bol veľmi náročný test proti vynikajúcemu hráčovi a ja som v ňom uspel,“ dodal.
Roland Garros 2026
Dvojhra mužov - štvrťfinále:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Rafael Jodar (Šp.-27) 7:6 (3), 6:1, 6:3