Ich životy už nikdy neboli ako predtým. Tréner splnil sľub, MS rozhodol gól storočia

Bolo to iba druhé finále MS vo futbale, v ktorom sa muselo predlžovať. Domáce Anglicko viedlo nad Západným Nemeckom 3:2 a takmer 100-tisíc divákov na zaplnenom Wembley s napätím čakalo na záverečný hvizd.
Švajčiar Gottfried Dienst si však dal načas. Hoci sa pozrel na hodinky a následne si dal píšťalku do úst, nechal v hre pokračovať, čo mnohých pomýlilo.
Angličania však vďaka tomu mohli rozbehnúť ešte jednu akciu, ktorá nielen definitívne uzavrela finále, ale jej komentár vošiel do dejín.
Príbehy MS vo futbale
Od 11. júna do 19. júla sa v USA, Kanade a Mexiku uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale. Pamätné okamihy, slávne zápasy svetových šampionátov a osudy legendárnych hráčov mapuje Sportnet v seriáli Príbehy MS vo futbale.
"A tu ide Hurst. Niektorí ľudia sú na ihrisku. Oni si myslia, že je koniec. Teraz už je! Je to štvrtý gól," vravel komentátor BBC Kenneth Wolstenholme po tom, čo Geoff Hurst upravil skóre na konečných 4:2.
Hoci od smrti Wolstenholma uplynulo už 24 rokov, jeho slová žijú dodnes. Odkazujú totiž na najväčší úspech kolísky futbalu - titul majstra sveta.
"Mladý muž, v kariére odohráš ešte veľa zápasov, ale veľa lepších ako tento nie. Výborne, mám z teba radosť," povedal tréner Alf Ramsey Hurstovi, ktorý ako prvý zaznamenal hetrik vo finále MS.
VIDEO: Anglicko - Západné Nemecko vo finále MS vo futbale 1966
Poníženie či hanba
Futbal je anglickým národným dedičstvom. Ľudia sú naň patrične hrdí, ale už trom generáciám sa nepodarilo zopakovať slávny triumf z 30. júla 1966.
Predchádzalo mu ťažké obdobie, v ktorom si národný tím musel uvedomiť, že nie je nedotknuteľný a že iba futbalová tradícia nestačí.
Na MS 1950 cestovali Angličania ako kandidát na víťazstvo. Po prehrách s USA a Španielskom, zhodne 0:1, však mohli na titul rýchlo zabudnúť.
Najmä prehra s Američanmi išla do sveta. Angličania podľahli amatérskemu tímu, v ktorom hrali poštár, umývač riadu či vodič pohrebného auta. Podľa denníka The Guardian bol kurz na ich víťazstvo 500:1.
Kapitán amerického tímu Walter Bahr, ktorý bol učiteľom na strednej škole, priznal, že to bol zápas, v ktorom nevyhral lepší tím a zrejme ak by spolu hrali desaťkrát, deväťkrát by prehrali.
Kým ich víťazstvo nabralo za oceánom na vážnosti až s rozvojom európskeho futbalu a vznikli o ňom kniha a film s názvom Zápas ich životov, v Anglicku sa okamžite písalo o ponížení a hanbe.
"Tri levy" neskôr dostali v prípravných zápasoch na frak od Maďarov v (3:6, 1:7), čo viedlo k profesionalizácii či k zmenám v tréningu a taktike.
Výzva (Belehrad 76)
Z tretej ligy do reprezentácie
Nové metódy si osvojil aj Alf Ramsey, ktorý bol na ihrisku pri prehre s USA. Stal sa trénerom, ktorý sa preslávil hrou bez klasických krídelníkov, posilnením stredu poľa či rôznym zahrávaním rohov.
Keď v roku 1955 prijal ponuku od Ipswichu Town, klub spadol do tretej ligy. Hneď v prvých dvoch sezónach pod jeho vedením nastrieľal vyše sto gólov.
V roku 1961 prvýkrát postúpil do najvyššej anglickej súťaže a v následnom ročníku získal titul, ktorý je doposiaľ jediný v histórii klubu.
O dva roky neskôr už viedol Ramsey národný tím a hoci pri premiére na ME 1964 neuspel, celej krajine dal sľub, že Anglicko vyhrá domáce MS 1966.
VIDEO: Cesta Anglicka za titulom na MS 1966
Ramsey bol majster taktiky, no svojím chladným prejavom mohol často pôsobiť až arogantne. Jack Charlton vravel, že si pri prvom stretnutí podali ruky a potom sa s ním šesť rokov nerozprával.
Od hráčov si držal odstup a nikto nemal isté miesto v zostave. Výnimkou bol azda len Bobby Moore, ktorého Ramsey neváhal vymenovať za najmladšieho kapitána v histórii národného mužstva.
Ukradnutú trofej našiel pes
Anglicko následne zažilo dve šokujúce chvíle. Najskôr v marci zlodeji ukradli počas výstavy v Londýne víťaznú trofej (Jules Rimet Cup, pozn.), ktorú o týždeň neskôr vyhrabal spod kríka pes Pickles.
Druhý šok prišiel už na samotnom šampionáte, keď domáci nedobyli pevnú defenzívu Uruguaja a do turnaja vstúpili iba bezgólovou remízou.
"Tréner nás zobral na výlet do Pinewood Studios, kde nakrúcali film o Jamesovi Bondovi. Stretli sme Seana Conneryho, zabavili sa, zrelaxovali a myslím si, že nám to pomohlo," spomínal si Sir Bobby Charlton.
Práve on strelil prvý gól Anglicka na MS, ktoré postupne zdolalo Mexiko, Francúzsko, Argentínu a bez inkasovaného gólu preniklo do semifinále.
V ňom síce Eusébio z penalty uťal sériu Gordona Banksa bez inkasovaného gólu, no vtedy už Portugalsko prehrávalo 0:2 po góloch Bobbyho Charltona.
Vo finále tak domácu reprezentáciu čakalo Západné Nemecko vedené kapitánom Uwem Seelerom a druhým najlepším strelcom turnaja Helmutom Hallerom.