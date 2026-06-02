Prešov druhé zaváhanie vo finále nedopustil. Oslavuje jubilejný titul v najvyššej súťaži

Niké Handball Extraliga - 4. finále
HK Bojnice - Tatran Prešov 22:28 (10:17)
Bojnice: Koller 1, Carolan - Melnyk 2, Michniewicz, Sivák 2, Ďurajka 5/2, Bogár 1, A. Smetánka, Klementovič, Páleš, T. Smetánka 8/2, Dudáš, Krkoška, Žilinčík 3, Petro
Prešov: Ereš, Mitošinka - Mitaľ, Karlov 4, Valent, Bogdanič 10/3, Dobrkovič, Fenár, Kravčák 1, Hozman 4, Antl 3, Djukic, Ushal, Jurkovič 2, Urban 4, Caballero Hernandez
Rozhodovali: Daňo, Sabol, 7 m: 9/4 - 4/3, vylúčení: 3:5, ČK: Ušal (Prešov)
Diváci: 1918
/konečný stav série: 1:3, Tatran Prešov získal titul majstra SR/
Hádzanári Tatrana Prešov vybojovali svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska.
Vo štvrtom finálovom zápase Niké handball extraligy zvíťazili v Prievidzi nad Bojnicami 28:22, v sérii triumfovali 3:1 a primát tak obhájili v predstihu. Tretie miesto obsadili hráči Považskej Bystrice.
Bojnice boli vo finále premiérovo a favorita zaskočili v druhom zápase, keď zvíťazili po sedmičkách. Tatran získal double, keďže má v tejto sezóne aj Slovenský pohár.
VIDEO: Tréner Prešova Radoslav Antl po zisku titulu
Zaistil si miesto v skupinovej fáze Európskej ligy, Bojnice by si mali zahrať v Európskom pohári.
Priebeh finálového zápasu Bojnice - Prešov
I. polčas:
Prešov sa dostal v úvode do dvojgólového náskoku 3:1, o ktorý ho domáci obrali najmä zásluhou Tomáša Smetánku.
Rovnakú pozíciu si znova vytvorili až po necelej štvrťhodine hry a aj keď Bojničania s kvalitným výkonom brankára Kollera odolávali, nakoniec ho hostia navýšili na pohodlných päť gólov.
Ďalšie dva presné zásahy do šatne už prišli v rýchlom slede a po vylúčeniach na oboch stranách sa skončilo prvé dejstvo 10:17. Najaktívnejším strelcom domácich bol Bogdanič, ktorý sa postaral o takmer polovicu presných zásahov (8).
II. polčas:
Hostia pokračovali v navyšovaní náskoku aj po prestávke a skórovali z prvej akcie. Náskok si udržiavali napriek červenej karte pre Aljakseja Ušala, ktorej predchádzali tri dvojminútové tresty.
VIDEO: Tréner Bojníc Tomáš Mažár po štvrtom finále
Bojnice sa snažili živiť nádej na veľký zvrat, no do formy sa dostávali brankári Ereš i Mitošinka. Domáci zo straty niečo skresali, no hostia doviedli duel do víťazného konca 28:22.
Hlasy po zápase
Radoslav Antl, tréner Prešova: „Pocity sú veľmi pekné, séria bola zdanlivo jednoduchá, nakoniec sme ale stratili jeden zápas. Toto finále sme si zaslúžili vyhrať, ale pred Bojnicami dávam klobúk dole. Pred tímom aj pred ich kultúrnymi fanúšikmi.“
Tomáš Mažár, tréner Bojníc: „Pocity sú výborné napriek prehre, pretože sezóna bola z našej strany veľmi dobrá. Po dvoch bronzoch sme premiérovo vo finále. Prehra doma mrzí, ale cieľom bola účasť vo finále. Sme jediný tím, ktorý zdolal Prešov. Dnes sme odohrali výborný zápas, no nevyšla nám koncovka a sedmičky. Som hrdý na chalanov, počas sezóny sme zdolali Prešov, Košice i Považskú. Som veľmi spokojný.“
Josef Hozman, krídelník Prešova: „Sú to určite skvelé pocity, získali sme 20. titul, čo je určite obrovský úspech. Táto sezóna sa nám podarila, získali sme aj pohár. Celú sezónu sme to ťahali bez prehry a chceli sme aj proti Bojniciam vyhrať 3:0 na zápasy, ale bohužiaľ, toto je play off a Bojnice ukázali svoju kvalitu.“
Marco Antl, krídelník Prešova: „Je to určite fantastický pocit, síce až na štvrtý zápas, ale sme radi, že sme to ukončili aj po minulotýždňovej prehre. Nebolo však ľahké sa pripraviť, sú tu aj dobrí diváci. Bojniciam už dochádzali sily, dávali sme ľahké góly a rodilo sa naše víťazstvo.“
Prehľad doterajších majstrov SR
1993/1994 Lokomotíva Trnava
1994/1995 Agro VTJ Topoľčany
1995/1996 Agro VTJ Topoľčany
1996/1997 VSŽ Košice
1997/1998 HC Topoľčany
1998/1999 VSŽ Košice
1999/2000 ŠKP Sečovce
2000/2001 ŠKP Sečovce
2001/2002 MŠK Považská Bystrica
2002/2003 MŠK Považská Bystrica
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