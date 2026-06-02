ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (1. zápas)

Hokejisti tímov Carolina Hurricanes a Vegas Golden Knights hrajú dnes v noci prvý zápas finále play-off zámorskej NHL.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes (hokej, play-off NHL, finále, 1. zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)
NHL Finále 2025/2026
03.06.2026 o 02:00
Carolina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.