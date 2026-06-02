ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (1. zápas)

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL.
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. jún 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z prvého zápasu finále play-off NHL: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights.

Hokejisti tímov Carolina Hurricanes a Vegas Golden Knights hrajú dnes v noci prvý zápas finále play-off zámorskej NHL.

Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes (hokej, play-off NHL, finále, 1. zápas, výsledok, streda, NAŽIVO)

NHL Finále 2025/2026
03.06.2026 o 02:00
Carolina
0:0
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minúta
Plánovaný
Vegas
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:00.

Pavúk play-off NHL

NHL

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL.online
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights: ONLINE prenos z finále play-off NHL.online
ONLINE: Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights dnes, finále play-off NHL LIVE (1. zápas)
dnes 20:00
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