Historická chvíľa aj tragédia. Tour de France už nebude rovnaká, vraví Pogačar po páde rivala

Keď mal Jonas Vingegaard v roku 2024 ťažkú nehodu na pretekoch Okolo Basicka, počas ktorej si prepichol pľúca a zlomil niekoľko rebier, myslel si, že zomrie.
- ONLINE: 15. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
- 15. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
„V takej chvíli vôbec nemyslíte na cyklistiku, ale len na to, aby ste prežili. O to väčším snom je pre mňa, že som späť," vravel Dán po príchode na Tour de France 2026.
Po 1. etape sa obliekol do žltého dresu pre lídra celkového poradia a hovoril, že túto kapitolu života môže uzavrieť.
Ako sám povedal, na Tour prišiel v životnej forme a napriek tomu, že za lídrom Tadejom Pogačarom v doterajšom priebehu viditeľne strácal, v závere druhého týždňa chcel s nepriaznivým výsledkom niečo urobiť.
Lenže približne 20 kilometrov pred koncom 15. etapy neodhadol výjazd z kruhového objazdu a tvrdo narazil na zem. S veľkými boleťami nastúpil do sanitky a to znamenalo jediné: na Tour skončil predčasne.
Kým Vingegaard smeroval na vyšetrenia do nemocnice, z etapovej výhry sa radoval Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), ktorý v závere ťažkého stúpania dokázal zdolať aj Pogačara.
„Historická chvíľa pre Evenepoela, tragédia pre Vingegaarda," znel titulok na oficiálnej stránke Tour de France po skončení etapy.
Dopingové kontroly uprostred noci
Všetci vieme, že cyklisti majú počas náročných horských etapách skutočne dlhý deň. Pogačar a Vingegaard ho však pred 15. etapou mali ešte dlhší. Dopingoví kontrolóri ich prišli testovať uprostred noci zo soboty na nedeľu.
Medzinárodná testovacia agentúra (ITA), ktorá zabezpečuje nezávislé antidopingové kontroly, prišla najskôr o druhej hodine ráno za Vingegaardom, Pogačara zobudili približne o tri hodiny neskôr.
„Potom som už nedokázal zaspať. Spal som len štyri hodiny, pretože som išiel spať až o jednej ráno. Ráno som si púšťal staré pesničky od Eminema a urobil som si kávu. Je mi ľúto ľudí, ktorí nás musia budiť. Robia len svoju prácu,“ povedal Pogačar pred štartom etapy.
S podobnou skúsenosťou sa podelil aj Vingegaard. „Spal som výborne, ale o druhej ráno mi niekto zaklopal na dvere. Samozrejme, je správne, že testujú, ale ak to ovplyvňuje výkon a spánok, nie je to ideálne.
Dúfam, že som nebol jediný a že pravidlá platia pre všetkých rovnako. Do izby som sa vrátil asi po štyridsiatich minútach. Nebola to najlepšia noc, hoci sa cítim v poriadku,“ uviedol pre TNT Sports.
Ešte ostrejšie reagoval jeho tímový kolega Matteo Jorgenson. „Povedali mi, aby som si svoj názor nechal pre seba. Ale je to úplný nedostatok rešpektu voči jazdcom.
Regenerácia je pre nás mimoriadne dôležitá, najmä medzi dvoma z najťažších horských etáp na tohtoročnej Tour. A potom vás zobudia o druhej ráno. To ma naozaj hnevá,“ vyhlásil Američan.
Neohlásené antidopingové kontroly počas Tour de France sú povolené od roku 2016.
„Skutočnosť, že sa to teraz deje medzi dvoma náročnými horskými etapami, je prinajmenšom nešťastná," opisoval situáciu portál Het Nieuwsblad.
Vingegaard pôjde na operáciu
Pogačar vstupoval do 15. etapy s náskokom štyroch minút a 30 sekúnd pred Vingegaardom.
Išlo o najväčší rozdiel medzi prvými dvoma jazdcami pred záverečným týždňom Tour de France od triumfu Vincenza Nibaliho v roku 2014.
Napriek tomu tím Visma od úvodu kontroloval dianie v pelotóne a početnému úniku nedávali veľa priestoru.
To, že Vingegaard sa bude snažiť na poslednom stúpaní potrápiť Pogačara, bolo jasné aj pri zostupe z kopca Côte de la Moussière.
Dánsky cyklista bol v popredí väčšieho balíka, keď na jednom z kruhových objazdov nezvládol výjazd a spolu s ďalšími štyrmi pretekármi spadol na zem.
VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026
Pád postihol aj tímových kolegov Pogačara z UAE Team Emirates Isaaca Del Tora a Felixa Großschartnera, no iba Vingegaard nedokázal pokračovať.
Keď o zopár minút neskôr nastúpil do sanitky, pričom sa držal za pravé rameno, bolo jasné, že na Tour skončil.
„Jonas utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a viacnásobné odreniny. Vzhľadom na závažnosť zlomeniny je odporúčaný chirurgický zákrok, ktorý absolvuje v najbližších dňoch,“ uviedol v stručnom vyhlásení jeho tím Visma-Lease a Bike.
Vingegaardov tímový kolega Davide Piganzoli kritizoval motorku organizátorov, ktorá išla pred pelotónom.
„Išli sme pomerne rýchlo, motorka bola tesne pred balíkom a nezvolila ideálnu stopu. Narazili sme do múru, respektíve do nejakej prekážky.
Videl som, že Jonas spadol hneď za mnou. Chvíľu sme sa ho snažili počkať, ale potom nám povedali, že z pretekov odstúpil,“ uviedol.
Veľkú ľútosť nad zranením Vingegaarda vyjadril aj tím UAE s lídrom Pogačarom.
„Je obrovská škoda. Tadeja (Pogačara) dostával na limit. Je strašné, že odchádza po takomto páde, bol favoritom na celkové poradie. Budem rád, ak z toho čoskoro dostane," hovoril pre Eurosport šéf tímu Mauro Gianetti.
Pogačar označil predčasný odchod najväčšieho konkurenta za „smutnú udalosť".
„Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour. Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká."
Podľa Slovinca môže s nehodou súvisieť aj nočná dopingová kontrola, ktorá Vingegaardovi prerušila spánok. Strata koncentrácie pri zjazde mohla podľa neho prísť aj vplyvom únavy.
Pogačar rozdáva darčeky
„Záverečné stúpanie by mi malo vyhovovať," povedal pred etapu Evenepoel. „Dnes do toho dám všetko. V utorok (16. etapa, časovka jednotlivcov) sa pokúsim dohnať stratené a zabojovať o etapové víťazstvo."
Belgičan vyhral doteraz na Tour dve etapy, obe v časovke. V nedeľu ale ukázal, že sa z neho pomaly stáva elitný vrchár.
VIDEO: Zostrihy z 15. etapy Tour de France 2026
V záverečnom stúpaní Plateau de Solaison (11,3 km, 9,1 %) sa dokázal ako jediný udržať pri dvojici Pogačar - Del Toro.
Mexičan dokonca dvakrát zaútočil, no Evenepoel stratu dvakrát poľahky zmazal a na cieľovej páske dokázal udržať za sebou aj Pogačara, ktorý v horských etapách doteraz nemal konkurenciu.
„Remco Evenepoel vyhráva… Ale čo na to povedať?" lamentoval expert Eurosportu Štěpán Straka. „Že Tadej Pogačar sa naučil rozdávať darčeky," dodal spolukomentátor Martin Hačecký.
Pogačar v súboji o výhru viditeľne nešiel na maximum. Po etape priznal, že pracoval pre Del Tora a chcel mu dopriať druhú výhru na Tour.
„V závere asi cítil (Del Toro) nejakú bolesť z toho pádu a stratil motiváciu bojovať s Remcom, ale je v bielom drese pre najlepšieho mladého pretekára.
Klobúk dole pre Remcom, je to ťažké stúpanie, občas asi potrebuje takýto zdroj motivácie a keď má dobrý deň, je to raketový pretekár," dodal Pogačar.
Evenepoela po príchode do cieľa premohli emócie, rozplakal sa. „Je to fantastické, trasiem sa od emócií," vravel Belgičan.
„Bol to veľmi ťažký deň, od štartu sa išlo veľmi rýchlo. Ja som sa necítil vôbec dobre, ale počas dňa som sa rozbehol.
Pre mňa je veľký krok dopredu, že som v poslednom kopci dokázal držať krok s nimi dvoma. Je to skvelý pocit a znamená to pre mňa veľa. Druhý útok Isaaca bol pre mňa perfektný, keďže som držal to tempo až do cieľa."
Po odstúpení Vingegaarda sa Evenepoel posunul v celkovom poradí na 2. miesto práve za Pogačara, na ktorého stráca rovných päť minút. Tretí je so stratou 5:58 min Del Toro.
Celkové poradia po 15. etape
Žltý dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
55:41:31 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 5:00 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 5:58 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN
+ 6:23 min
5.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 6:48 min
6.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 7:28 min
7.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 9:38 min
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 10:28 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 11:19 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 19:26 min
Zelený dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl - Trek
417 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
386 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Tim Merlier
Soudal Quick-Step
307 b
5.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
6.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
210 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
127 b
10.
Milan Fretin
Cofidis
117 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
67 b
2.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
45 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
39 b
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM Team
34 b
5.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
31 b
6.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
30 b
7.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
28 b
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
22 b
9.
Florian Lipowitz
Red Bull Bora-Hansgrohe
20 b
10.
Nicolas Prodhomme
Decathlon CMA CGM Team
17 b
Biely dres:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
55:47:29 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 25 s
3.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 1:30 min
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 4:30 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 18:44 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:17:32 h
7.
Lennert Van Eetvelt
Lotto Intermarché
+ 1:27:35 h
8.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 1:28:05 h
9.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 1:37:19 h
10.
Antonio Tiberi
Bahrain Victorious
+ 1:48:28 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
167:15:39 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 3:19 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 47:39 min
4.
Visma Lease a Bike
+ 1:23:40 h
5.
Decathlon CMA CGM
+ 1:36:54 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 2:34:37 h