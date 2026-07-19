    19.07.2026 13:10
    15. etapa
    Champagnole > Plateau de Solaison
    183,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Remco Evenepoel
    Soudal Quick-Step
    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Historická chvíľa aj tragédia. Tour de France už nebude rovnaká, vraví Pogačar po páde rivala
    Jonas Vingegaard spadol v 15. etape a musel odstúpiť z Tour de France 2026.
    Najhoršie obavy sa potvrdili. Vingegaard utrpel zlomeninu a musí ísť na operáciu
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    Profil etapyOnline prenosVýsledkyFotogalériaSúvisiace

    Historická chvíľa aj tragédia. Tour de France už nebude rovnaká, vraví Pogačar po páde rivala

    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Fotogaléria (30)
    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|19. júl 2026 o 21:16 (aktualizované 19. júl 2026 o 18:30)
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    Tour de France prišla v 15. etape o Jonasa Vingegaarda.

    Keď mal Jonas Vingegaard v roku 2024 ťažkú nehodu na pretekoch Okolo Basicka, počas ktorej si prepichol pľúca a zlomil niekoľko rebier, myslel si, že zomrie. 

    „V takej chvíli vôbec nemyslíte na cyklistiku, ale len na to, aby ste prežili. O to väčším snom je pre mňa, že som späť," vravel Dán po príchode na Tour de France 2026

    Po 1. etape sa obliekol do žltého dresu pre lídra celkového poradia a hovoril, že túto kapitolu života môže uzavrieť. 

    Ako sám povedal, na Tour prišiel v životnej forme a napriek tomu, že za lídrom Tadejom Pogačarom v doterajšom priebehu viditeľne strácal, v závere druhého týždňa chcel s nepriaznivým výsledkom niečo urobiť. 

    Lenže približne 20 kilometrov pred koncom 15. etapy neodhadol výjazd z kruhového objazdu a tvrdo narazil na zem. S veľkými boleťami nastúpil do sanitky a to znamenalo jediné: na Tour skončil predčasne. 

    Kým Vingegaard smeroval na vyšetrenia do nemocnice, z etapovej výhry sa radoval Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe), ktorý v závere ťažkého stúpania dokázal zdolať aj Pogačara. 

    „Historická chvíľa pre Evenepoela, tragédia pre Vingegaarda," znel titulok na oficiálnej stránke Tour de France po skončení etapy.

    Fotogaléria z 15. etapy na Tour de France 2026
    JB 71 Plateau de Solaison - Slovinský cyklista Tadej Pogačar (uprostred) v žltom drese vedúceho pretekára oslavuje na pódiu po skončení 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar, v žltom drese vedúceho pretekára pred štartom 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Cyklistický pelotón jazdí počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    Diváci sa pozerajú z balkóna na cyklistický pelotón počas 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Champagnole.
    30 fotografií
    Spectators wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the start of the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Supporters wait for the riders to pass during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators cheer France's Benjamin Thomas, right, during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Daan Hoole, right, rides with the pack during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Riders steer their bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Norway's Anders Johannessen is pushed by his mechanics following a damage on his bicycle during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock, right, and Quinn Simmons of the U.S., second from right, ride in the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Britain's Tom Pidcock leads the break away group during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers as the pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The break away rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)The pack rides during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Kevin Vauquelin speeds down the Cote du Mont during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)A spectator cheers riders during the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line ahead Slovenia's Tadej Pogacar to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel celebrates as he crosses the finish line to win the fifteenth stage of the Tour de France cycling race, from Champagnole to the Plateau de Solaison, France, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)JB 70 Plateau de Solaison - Belgický cyklista Remco Evenepoel (uprostred) oslavuje na pódiu po jeho víťazstve 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.JB 65 Plateau de Solaison - Belgický cyklista Remco Evenepoel (vpredu) špurtuje do cieľa pred Slovincom Tadejom Pogačarom v žltom drese vedúceho pretekára po jeho víťazstve 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.JB 66 Plateau de Solaison - Belgický cyklista Remco Evenepoel (vpredu) špurtuje do cieľa pred Slovincom Tadejom Pogačarom v žltom drese vedúceho pretekára po jeho víťazstve 15. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Champagnole – Plateau de Solaison, dlhej 183,9 km vo francúzskom meste Plateau de Solaison 19. júla 2026.

    Dopingové kontroly uprostred noci

    Všetci vieme, že cyklisti majú počas náročných horských etapách skutočne dlhý deň. Pogačar a Vingegaard ho však pred 15. etapou mali ešte dlhší. Dopingoví kontrolóri ich prišli testovať uprostred noci zo soboty na nedeľu. 

    Medzinárodná testovacia agentúra (ITA), ktorá zabezpečuje nezávislé antidopingové kontroly, prišla najskôr o druhej hodine ráno za Vingegaardom, Pogačara zobudili približne o tri hodiny neskôr.

    „Potom som už nedokázal zaspať. Spal som len štyri hodiny, pretože som išiel spať až o jednej ráno. Ráno som si púšťal staré pesničky od Eminema a urobil som si kávu. Je mi ľúto ľudí, ktorí nás musia budiť. Robia len svoju prácu,“ povedal Pogačar pred štartom etapy.

    S podobnou skúsenosťou sa podelil aj Vingegaard. „Spal som výborne, ale o druhej ráno mi niekto zaklopal na dvere. Samozrejme, je správne, že testujú, ale ak to ovplyvňuje výkon a spánok, nie je to ideálne.

    Dúfam, že som nebol jediný a že pravidlá platia pre všetkých rovnako. Do izby som sa vrátil asi po štyridsiatich minútach. Nebola to najlepšia noc, hoci sa cítim v poriadku,“ uviedol pre TNT Sports.

    Ešte ostrejšie reagoval jeho tímový kolega Matteo Jorgenson. „Povedali mi, aby som si svoj názor nechal pre seba. Ale je to úplný nedostatok rešpektu voči jazdcom.

    Regenerácia je pre nás mimoriadne dôležitá, najmä medzi dvoma z najťažších horských etáp na tohtoročnej Tour. A potom vás zobudia o druhej ráno. To ma naozaj hnevá,“ vyhlásil Američan.

    Neohlásené antidopingové kontroly počas Tour de France sú povolené od roku 2016.

    „Skutočnosť, že sa to teraz deje medzi dvoma náročnými horskými etapami, je prinajmenšom nešťastná," opisoval situáciu portál Het Nieuwsblad. 

    Vingegaard pôjde na operáciu

    Pogačar vstupoval do 15. etapy s náskokom štyroch minút a 30 sekúnd pred Vingegaardom. 

    Išlo o najväčší rozdiel medzi prvými dvoma jazdcami pred záverečným týždňom Tour de France od triumfu Vincenza Nibaliho v roku 2014.

    Napriek tomu tím Visma od úvodu kontroloval dianie v pelotóne a početnému úniku nedávali veľa priestoru. 

    To, že Vingegaard sa bude snažiť na poslednom stúpaní potrápiť Pogačara, bolo jasné aj pri zostupe z kopca Côte de la Moussière. 

    Dánsky cyklista bol v popredí väčšieho balíka, keď na jednom z kruhových objazdov nezvládol výjazd a spolu s ďalšími štyrmi pretekármi spadol na zem. 

    VIDEO: Pád Jonasa Vingegaarda na Tour de France 2026

    Pád postihol aj tímových kolegov Pogačara z UAE Team Emirates Isaaca Del Tora a Felixa Großschartnera, no iba Vingegaard nedokázal pokračovať. 

    Keď o zopár minút neskôr nastúpil do sanitky, pričom sa držal za pravé rameno, bolo jasné, že na Tour skončil. 

    „Jonas utrpel zlomeninu kľúčnej kosti a viacnásobné odreniny. Vzhľadom na závažnosť zlomeniny je odporúčaný chirurgický zákrok, ktorý absolvuje v najbližších dňoch,“ uviedol v stručnom vyhlásení jeho tím Visma-Lease a Bike. 

    Vingegaardov tímový kolega Davide Piganzoli kritizoval motorku organizátorov, ktorá išla pred pelotónom.

    „Išli sme pomerne rýchlo, motorka bola tesne pred balíkom a nezvolila ideálnu stopu. Narazili sme do múru, respektíve do nejakej prekážky.

    Videl som, že Jonas spadol hneď za mnou. Chvíľu sme sa ho snažili počkať, ale potom nám povedali, že z pretekov odstúpil,“ uviedol.

    Jonas Vingegaard spadol v 15. etape a musel odstúpiť z Tour de France 2026.
    Jonas Vingegaard spadol v 15. etape a musel odstúpiť z Tour de France 2026. (Autor: REUTERS)

    Veľkú ľútosť nad zranením Vingegaarda vyjadril aj tím UAE s lídrom Pogačarom. 

    „Je obrovská škoda. Tadeja (Pogačara) dostával na limit. Je strašné, že odchádza po takomto páde, bol favoritom na celkové poradie. Budem rád, ak z toho čoskoro dostane," hovoril pre Eurosport šéf tímu Mauro Gianetti.

    Pogačar označil predčasný odchod najväčšieho konkurenta za „smutnú udalosť". 

    „Od roku 2021 sme spolu bojovali o víťazstvo na Tour. Možno sme na začiatku nemali najlepší vzťah, ale myslím si, že v posledných rokoch sme si nastavili veľmi dobrú rivalitu a myslím, že sme sa stali aj priateľmi. Tour bez neho nebude rovnaká."

    Podľa Slovinca môže s nehodou súvisieť aj nočná dopingová kontrola, ktorá Vingegaardovi prerušila spánok. Strata koncentrácie pri zjazde mohla podľa neho prísť aj vplyvom únavy. 

    Pogačar rozdáva darčeky

    „Záverečné stúpanie by mi malo vyhovovať," povedal pred etapu Evenepoel. „Dnes do toho dám všetko. V utorok (16. etapa, časovka jednotlivcov) sa pokúsim dohnať stratené a zabojovať o etapové víťazstvo."

    Belgičan vyhral doteraz na Tour dve etapy, obe v časovke. V nedeľu ale ukázal, že sa z neho pomaly stáva elitný vrchár. 

    VIDEO: Zostrihy z 15. etapy Tour de France 2026

    V záverečnom stúpaní Plateau de Solaison (11,3 km, 9,1 %) sa dokázal ako jediný udržať pri dvojici Pogačar - Del Toro. 

    Mexičan dokonca dvakrát zaútočil, no Evenepoel stratu dvakrát poľahky zmazal a na cieľovej páske dokázal udržať za sebou aj Pogačara, ktorý v horských etapách doteraz nemal konkurenciu. 

    „Remco Evenepoel vyhráva… Ale čo na to povedať?" lamentoval expert Eurosportu Štěpán Straka. „Že Tadej Pogačar sa naučil rozdávať darčeky," dodal spolukomentátor Martin Hačecký. 

    Pogačar v súboji o výhru viditeľne nešiel na maximum. Po etape priznal, že pracoval pre Del Tora a chcel mu dopriať druhú výhru na Tour. 

    „V závere asi cítil (Del Toro) nejakú bolesť z toho pádu a stratil motiváciu bojovať s Remcom, ale je v bielom drese pre najlepšieho mladého pretekára.

    Klobúk dole pre Remcom, je to ťažké stúpanie, občas asi potrebuje takýto zdroj motivácie a keď má dobrý deň, je to raketový pretekár," dodal Pogačar. 

    Remco Evenepoel (vpredu) špurtuje do cieľa pred Slovincom Tadejom Pogačarom.
    Remco Evenepoel (vpredu) špurtuje do cieľa pred Slovincom Tadejom Pogačarom. (Autor: TASR/AP)

    Evenepoela po príchode do cieľa premohli emócie, rozplakal sa. „Je to fantastické, trasiem sa od emócií," vravel Belgičan. 

    „Bol to veľmi ťažký deň, od štartu sa išlo veľmi rýchlo. Ja som sa necítil vôbec dobre, ale počas dňa som sa rozbehol. 

    Pre mňa je veľký krok dopredu, že som v poslednom kopci dokázal držať krok s nimi dvoma. Je to skvelý pocit a znamená to pre mňa veľa. Druhý útok Isaaca bol pre mňa perfektný, keďže som držal to tempo až do cieľa."

    Po odstúpení Vingegaarda sa Evenepoel posunul v celkovom poradí na 2. miesto práve za Pogačara, na ktorého stráca rovných päť minút. Tretí je so stratou 5:58 min Del Toro. 

    Celkové poradia po 15. etape

    Žltý dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    55:41:31 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 5:00 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 5:58 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN

    + 6:23 min

    5.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 6:48 min

    6.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 7:28 min

    7.

    DEU

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 9:38 min

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 10:28 min

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    + 11:19 min

    10.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 19:26 min

    Zelený dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl - Trek

    417 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    386 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    BEL

    Tim Merlier

    Soudal Quick-Step

    307 b

    5.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    6.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    210 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    127 b

    10.

    BEL

    Milan Fretin

    Cofidis

    117 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    67 b

    2.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    45 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    39 b

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM Team

    34 b

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    31 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    30 b

    7.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    28 b

    8.

    MEX

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    22 b

    9.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    20 b

    10.

    FRA

    Nicolas Prodhomme

    Decathlon CMA CGM Team

    17 b

    Biely dres:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    55:47:29 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 25 s

    3.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 1:30 min

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 4:30 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 18:44 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:17:32 h

    7.

    BEL

    Lennert Van Eetvelt

    Lotto Intermarché

    + 1:27:35 h

    8.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:28:05 h

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 1:37:19 h

    10.

    ITA

    Antonio Tiberi

    Bahrain Victorious

    + 1:48:28 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    167:15:39 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 3:19 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 47:39 min

    4.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:23:40 h

    5.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:36:54 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 2:34:37 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    21.07.2026
    13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    individuálna časovka
    individuálna časovka
    22.07.2026
    13:20
    17. etapa
    Chambery > Voiron
    174,7 km
    rovinatý
    rovinatý
    23.07.2026
    12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Historická chvíľa aj tragédia. Tour de France už nebude rovnaká, vraví Pogačar po páde rivala
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar (vľavo) a Jonas Vingegaard počas Tour de France 2026.
    Historická chvíľa aj tragédia. Tour de France už nebude rovnaká, vraví Pogačar po páde rivala
    Martin Turčindnes 21:16
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    Domov»Tour de France 2026»Historická chvíľa aj tragédia. Tour de France už nebude rovnaká, vraví Pogačar po páde rivala