Belgicko bude musieť hľadať nového trénera. Francúz končí aj napriek postupu do štvrťfinále

Francúzsky tréner Rudi Garcia skončil napriek účasti vo štvrťfinále MS na lavičke belgickej futbalovej reprezentácie.
Tamojší zväz deň po finále šampionátu oznámil, že so 62-ročným koučom nepredĺži zmluvu platnú do konca júla.
„Belgicko opúšťam v A-divízii Ligy národov UEFA a medzi ôsmimi najlepšími tímami sveta,“ uviedol Garcia podľa vyhlásenia zväzu.
Za favorita na uvoľnený post označujú belgické médiá bývalého holandského reprezentanta Marka van Bommela. Niekdajší hráč Bayernu Mníchov už trénoval PSV Eindhoven, VfL Wolfsburg či Royal Antverpy.
Garcia prevzal belgický tím začiatkom roka 2025 od Domenica Tedesca a doviedol ho medzi najlepšiu osmičku na MS.
Belgičania vo štvrťfinále prehrali tesne 1:2 s neskoršími majstrami sveta zo Španielska. Garcia po rozhovoroch so zväzom odmietol predĺžiť jedenapolročnú spoluprácu až do ME 2028 vo Veľkej Británii.
Výrazným momentom jeho pôsobenia bolo osemfinálové víťazstvo 4:1 nad spoluorganizátorom turnaja USA v Seattli.
„Spoločne so svojím tímom sa momentálne pripravujem na nový cyklus vrátane vymenovania nového reprezentačného trénera,“ povedal športový riaditeľ belgického zväzu Vincent Mannaert podľa DPA.