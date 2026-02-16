Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu

Takto vyzerá aktuálna tabuľka produktivity hokejového turnaja na olympiáde v Miláne na prvých piatiach miestach:
- Connor McDavid: 9 bodov (2+7)
- Macklin Celebrini: 6 bodov (4+2)
- Juraj Slafkovský: 6 bodov (3+3)
- Sidney Crosby: 6 bodov (2+4)
- Auston Matthews: 5 bodov (3+2)
Hoci sú všetci draftové jednotky, jedno meno aj tak vyčnieva - JURAJ SLAFKOVSKÝ.
Ak by sa po základnej fáze udeľovalo ocenenie pre najužitočnejšieho hráča, Slafkovský by patril medzi favoritov na jeho získanie.
Jeho šesť bodov v troch zápasoch výraznou mierou prispelo k tomu, že Slovensko sa zo skupiny s dvoma severskými hokejovými veľmocami Švédskom a Fínskom dostalo do štvrťfinále priamo.
To znamená o zápas menej, o deň voľna navyše a tiež prijateľný súper mimo najlepšiu šesticu. Slováci sa postavia lepšiemu z dvojice Francúzsko/Nemecko.
Slafkovský aj vďaka vynikajúcej forme patrí na turnaji s hviezdami NHL medzi žiadaný mediálny artikel.
Prakticky po každom tréningu a zápase odpovedá na otázky slovenských či zahraničných novinárov.
Na tréningu po postupe do štvrťfinále hovoril:
- o tom, aké je to byť v spoločnosti najlepších Slovákov,
- o tom, aký má vzťah k Miroslavovi Šatanovi,
- o tom, či sa mu hrá dobre v centre pozornosti,
- ale aj o tom, prečo sa mu darí, aj keď si súperi na neho dávajú väčší pozor.
V desiatich zápasoch olympiády ste strelili 10 gólov, medzi slovenskými hráčmi ste druhý za Mariánom Hossom. Predbehli ste hráčov ako Marián Gáborík či Pavol Demitra. Aké je to byť v takejto spoločnosti?
Je to určite pekné. Viete, snom každého hráča je dávať veľké góly na veľkom turnaji. A ja chcem hlavne naďalej pomáhať tímu. Ak to dokážem takto, že strieľam góly, tak to beriem.
Boli to hráči, ku ktorým ste ako dieťa vzhliadali?
Jasné, určite. Hossa bol spomedzi nich asi ten hlavný.
Desať presných zásahov má aj Miroslav Šatan, súčasný generálny manažér reprezentácie a šéf zväzu. Aký máte s ním vzťah?
Myslím, že veľmi dobrý. Je to náš generálny manažér, občas sa rozprávame, ale teraz sa drží trochu bokom, nechce s nami hovoriť až príliš.
Samozrejme, niekedy sa snaží pomôcť, ale máme tu trénerov. Je to super.
Skvelý výkon na turnaji predvádza aj brankár Samuel Hlavaj. Myslíte si, že by si raz mohol zachytať v NHL?
Dúfam v to, naozaj dúfam. Dokázal, že vie veľmi dobre chytať. Páči sa mi, čo predvádza. Potrebuje len šancu a musí sa ukázať v zámorí, že na to má.
Na turnaji sú aj iné superhviezdy - napríklad David Pastrňák či Leon Draisaitl - ktorým sa možno až tak nedarí. Súperi sa sústreďujú na vás, no napriek tomu stále bodujete. Ako sa vám darí byť úspešný?
Mám veľkú podporu od spoluhráčov. Snažia sa mi pomôcť a nájsť ma, keď som voľný. Ja sa len snažím vždy vystreliť na bránku a zatiaľ z toho padli dobré veci.
Dúfam, že v tom budem pokračovať. Ale nikdy neviete. Hráči, ktorých ste spomenuli, môžu v ďalšom zápase dať hetrik a nikto o tom nebude viac hovoriť.
Vyhovuje vám hrať veľké zápasy a byť v centre pozornosti?
Myslím, že si to užívam. Hranie v Montreal je samo o sebe pod tlakom a ja to milujem. Užívam si každý zápas, na ktorom záleží. Chcem byť ten hráč, ktorý ich rozhoduje.
Je tu niečo iné oproti NHL?
Určite. Máte tu najlepších hráčov z každej krajiny v jednom tíme. V NHL je to viac rozptýlené, je tam iná hĺbka kádrov. Podľa mňa je toto turnaj najlepších proti najlepším.
Lídrom produktivity Slovenska ste boli aj pred štyrmi rokmi v Pekingu, ale v Miláne, s účasťou hráčov z NHL, je to určite iné. Ste hrdý na to, že sa vám darí aj teraz?
Chcem byť lídrom svojho tímu a som rád, že to zatiaľ funguje. Ale skutočný turnaj sa začína až teraz. V stredu sa musíme ukázať a zopakovať výkony zo skupiny.
Priebeh turnaja bol doteraz naplánovaný, vedeli ste, s kým budete hrať a kedy. Teraz to neviete a musíte čakať na výsledok zápasu Nemecko - Francúzsko. Ako sa na to dá pripraviť?
Úprimne, v tejto fáze už ani veľmi nezáleží na tom, proti komu hráte. Musíte byť pripravení, začať vyhraným buly a streliť o jeden gól viac než súper.
Čo pre vás znamená hrať v tíme s chalanmi, ktorých poznáte ešte z juniorských čias? Máme na mysli Šimona Nemca a Dalibora Dvorského.
Poznáme sa od chlapčenských čias, hrali sme spolu kade-tade, keď sme boli mladí. Teraz si to užívame.
Deň oddychu navyše niekomu môže pomôcť, inému zase uškodiť. Ako to vnímate vy?
Ja som veľmi rád, že máme o deň voľna naviac. Keď počítam aj sezónu v zámorí, odohrali sme už viac než 60 zápasov. Som rád, že máme voľno, zatrénujeme si a potom oddýchneme. Mne, ale aj ostatným, to určite pomôže.
Slovensko sa vo štvrťfinále postaví víťazovi duelu medzi Nemeckom a Francúzskom. Akí sú to súperi?
Je to úplne jedno, s kým budeme hrať. Musíme predviesť svoju hru a prinútiť ich, aby sa oni prispôsobili nám, nie my im.
Pozerali ste zápas USA – Nemecko?
Trošku som videl, áno.
Ukázali Tkachukovci, ako treba ísť na Stützleho a Draisaitla? Neviem, či ste videli aj tie provokácie…
To som nevidel, ale proti najlepším hráčom treba hrať do tela. Treba im znepríjemňovať hru a chodiť do cesty. Aj oni sa potom trošku vytočia. Určite je to jedna z ciest ako na najlepších hráčov.
