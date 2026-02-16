16.02.2026 06:00
Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzania

Britskí curleri na ZOH 2026
Britskí curleri na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
TASR|16. feb 2026 o 13:48
Podozrenia spustilo takzvané dvojité dotknutie.

Kontroverzia okolo curlingu na ZOH 2026 sa v nedeľu rozšírila aj na britskú reprezentáciu. Rozhodcovia odobrali kameň, ktorý hodil člen britského mužského tímu, pre údajné rovnaké porušenie pravidiel, aké sa v predchádzajúcich dňoch týkalo kanadských tímov

V deviatom ende zápasu základnej skupiny proti Nemecku sa podľa rozhodcov škótsky reprezentant Bobby Lammie po vypustení dotkol kameňa na ľade.

Takzvané dvojité dotknutie je v curlingu zakázané. Veľká Británia zápas vyhrala 9:4. Do nedele sa obvinenia týkali výlučne kanadských tímov.

Kontroverzia sa začala v piatok po proteste švédskeho tímu voči kanadskému mužskému. O deň neskôr bol pre rovnaké porušenie odstránený kameň v zápase kanadských žien proti Švajčiarsku.

Videá šíriace sa na sociálnych sieťach naznačovali možné porušenie pravidiel, kanadské tímy však akékoľvek pochybenie odmietli.

V sobotu Svetová curlingová federácia nariadila, aby sa počas každého kola medzi štyrmi zápasmi pohybovali dvaja rozhodcovia a dohliadali na priebeh hry. Tento režim platil aj v čase, keď rozhodcovia zaznamenali porušenie pravidiel u Bobbyho Lammieho a Kanaďanky Rachel Homanovej.

Podľa viacerých hráčov nebol priestupok dvojitého dotknutia v minulosti posudzovaný s takou prísnosťou a jeho preukázanie je často problematické, informovala agentúra AP. Svetová curlingová federácia zároveň počas zápasov nepoužíva videozáznamy na preskúmavanie rozhodnutí.

Užívatelia na sociálnych sieťach si od piatkového večera robia srandu z kanadského reprezentanta Marca Kennedyho, ktorý sa podľa dostupných záznamov dotýkal kameňa za líniou odhodu, čo poprel.

Kameňa sa dotýkal jemne ukazovákom ľavej ruky, aby to nezachytili čidlá na držadle kameňa. Práve tento dotyk sa stal terčom rôznych videí vytvorených prostredníctvom umelej inteligencie.

