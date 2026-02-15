Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 16. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 10. V pondelok 16. februára sa predstavia ďalší Slováci.
Jedinou Slovenkou v akcii bude Viktória Čerňanská. Tú čakajú záverečné jazdy monobobov žien, ktoré sa idú v podvečerných hodinách.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v pondelok 16. februára 2026 (deň 10).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 10)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
19:00
monoboby, 3. jazda
21:06
monoboby, 4. jazda
