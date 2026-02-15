    16.02.2026 06:00
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 16. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok 16. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok 16. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 10 (16.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 10. V pondelok 16. februára sa predstavia ďalší Slováci.

    Jedinou Slovenkou v akcii bude Viktória Čerňanská. Tú čakajú záverečné jazdy monobobov žien, ktoré sa idú v podvečerných hodinách.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v pondelok 16. februára 2026 (deň 10).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 10)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    16. február

    19:00

    Viktória Čerňanská

    boby

    monoboby, 3. jazda

    16. február

    21:06

    Viktória Čerňanská

    boby

    monoboby, 4. jazda

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

