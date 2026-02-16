    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 10 (pondelok, 16. február)

    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 10 (pondelok, 16. február).
    ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE - deň 10 (pondelok, 16. február). (Autor: Sportnet)
    Sportnet|16. feb 2026 o 07:00
    Sledujte s nami ONLINE prenos zo súťažného dňa 10 na ZOH Miláno 2026. Kto získa medaily a ako sa bude dariť Slovákom?

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 10. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.

    ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.

    Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
    ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 10 (pondelok, 16. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)

    Zimné olympijské hry  2025/2026
    16.02.2026 o 09:05
    Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 10. deň
    Plánovaný
    Prehľad
    Program 10. dňa:
    9:05
    Curling – 7. kolo žen
    Švédsko – Švýcarsko
    Čína – Kanada
    Dánsko – Velká Británie

    10:00
    Alpské lyžování – slalom mužů, 1. kolo
    Boby – dvojbob mužů, 1. jízda

    11:00
    Short track – 1 000 m žen, čtvrtfinále, semifinále

    11:17
    Short track – 500 m mužů, rozjížďky

    11:57
    Boby – dvojbob mužů, 2. jízda

    12:06
    Short track – štafeta mužů 5 000 m, semifinále

    12:41
    Short track – 1 000 m žen, finále

    13:30
    Alpské lyžování – slalom mužů, 2. kolo

    14:05
    Curling – 8. kolo mužů
    Velká Británie – Norsko
    Česko – Kanada
    Švédsko – Germany
    Itálie – Čína

    16:40
    Lední hokej – semifinále žen
    USA – Švédsko

    19:00
    Boby – monobob žen, 3. jízda
    Skoky na lyžích – supertýmy mužů, 1. kolo

    19:05
    Curling – 8. kolo žen
    USA – Itálie
    Korea – Čína
    Švýcarsko – Velká Británie
    Japonsko – Kanada

    19:30
    Akrobatické lyžování – Big Air žen, finále

    19:43
    Skoky na lyžích – supertýmy mužů, 2. kolo

    20:00
    Krasobruslení – sportovních dvojice, volné jízdy

    21:06
    Boby – monobob žen, 4. jízda

    21:10
    Lední hokej – semifinále žen
    Kanada – Švýcarsko
    Prenos
    Vítam všetkých fanúšikov zimných športoch pri textovom prenose z prehľadu udalostí na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je 10. deň súťaží, kde hneď niekoľko udalostí láka pozoenosť, predovšetkým asi mužský slalom.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.

