ONLINE: Olympiáda Miláno 2026 dnes LIVE. Sledujte dianie súťažného dňa 10 (pondelok, 16. február)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine a d'Ampezzo majú na programe súťažný deň 10. Pozrite si aj program Slovákov na dnes a minútu po minúte.
ZOH Miláno 2026 sledujte s nami naživo ako online prenos.
Kde sledovať ZOH Miláno 2026 v TV?
ONLINE: Olympiáda Miláno a Cortina 2026 dnes LIVE - deň 10 (pondelok, 16. február, OH Miláno 2026 NAŽIVO)
Zimné olympijské hry 2025/2026
16.02.2026 o 09:05
Prehľad udalostí na ZOH Miláno Cortina 2026 – 10. deň
Program 10. dňa:
9:05
Curling – 7. kolo žen
Švédsko – Švýcarsko
Čína – Kanada
Dánsko – Velká Británie
10:00
Alpské lyžování – slalom mužů, 1. kolo
Boby – dvojbob mužů, 1. jízda
11:00
Short track – 1 000 m žen, čtvrtfinále, semifinále
11:17
Short track – 500 m mužů, rozjížďky
11:57
Boby – dvojbob mužů, 2. jízda
12:06
Short track – štafeta mužů 5 000 m, semifinále
12:41
Short track – 1 000 m žen, finále
13:30
Alpské lyžování – slalom mužů, 2. kolo
14:05
Curling – 8. kolo mužů
Velká Británie – Norsko
Česko – Kanada
Švédsko – Germany
Itálie – Čína
16:40
Lední hokej – semifinále žen
USA – Švédsko
19:00
Boby – monobob žen, 3. jízda
Skoky na lyžích – supertýmy mužů, 1. kolo
19:05
Curling – 8. kolo žen
USA – Itálie
Korea – Čína
Švýcarsko – Velká Británie
Japonsko – Kanada
19:30
Akrobatické lyžování – Big Air žen, finále
19:43
Skoky na lyžích – supertýmy mužů, 2. kolo
20:00
Krasobruslení – sportovních dvojice, volné jízdy
21:06
Boby – monobob žen, 4. jízda
21:10
Lední hokej – semifinále žen
Kanada – Švýcarsko
Prenos
Vítam všetkých fanúšikov zimných športoch pri textovom prenose z prehľadu udalostí na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na programe je 10. deň súťaží, kde hneď niekoľko udalostí láka pozoenosť, predovšetkým asi mužský slalom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:05.
