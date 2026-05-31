    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    Swiss Life Arena
    15:30
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, zápas o 3. miesto na MS v hokeji 2026 LIVE

    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes.
    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|31. máj 2026 o 12:30
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026: Nórsko - Kanada.

    Nórsko a Kanada dnes hrajú zápas o 3. miesto na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Nórsko - Kanada na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta O 3. miesto 2025/2026
    31.05.2026 o 15:30
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe vo súboji o bronz postaví Kanada a Nórsko.

    Pre javorové listy ide o obrovské sklamanie, keď sa ani na ďalšom svetovom šampionáte neprebojovali do zápasu o zlato. Po minuloročnom senzačnom vyradí už vo štvrťfinále proti Dánsku sa tentokrát ich cesta zastavila v semifinále, keď boli nad ich sily Fíni po porážke 2:4. Hviezdny výber okolo Crosbyho či Celebriniho tak zabojuje "iba" o bronz, ktorý sa Kanade podarilo vybojovať naposledy v roku 1995. Od vtedy zaznamenali až päť porážok v súbojoch o bronz. Na opačnej strane dnes bude stáť senzácia z Nórska, ktoré dnes zabojuje o svoj historicky prvý vzácny kov. Hoci je favorit zápasu jednoznačný, Nórom sa podarilo v skupine potrápiť javorové listy, ktorým podľahli až po predĺžení 5:6.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Kanada
    Kanada
    0
    Nórsko
    Nórsko
    0

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 31. mája

    Joj
    31.05. 15:30
    | Playoff | Finále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    31.05. 20:20
    | Playoff | Finále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes.online
    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes.online
    ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, zápas o 3. miesto na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 12:30
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes.online
    Nórsko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu o 3. miesto na MS v hokeji 2026 dnes.online
    ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, zápas o 3. miesto na MS v hokeji 2026 LIVE
    dnes 12:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»ONLINE: Nórsko - Kanada dnes, zápas o 3. miesto na MS v hokeji 2026 LIVE