Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie

V ruke držal pohárik s kávou, na hlave mal šiltovku, v ušiach slúchadlá. Ako zvyčajne. Obľúbil si slovenský olympijský sveter, repliku modelu, ktorý nosil v 70. rokoch najúspešnejší slovenský športovec 20. storočia Ondrej Nepela.
Craig Ramsay a Ondrej Nepela sa narodili v tom istom roku. Obaja dosiahli svoj najväčší úspech na olympiáde. Krasokorčuliar získal zlato na ZOH 1972 v Sappore, hokejový tréner priviedol slovenskú reprezentáciu v Pekingu 2022 k bronzu.
Žiadne video, väčší relax
Na olympijskej visačke má pod menom nápis Team leader. Ramsay skončil na striedačke slovenského tímu minulý rok, štafetu prebral po ňom Vladimír Országh.
Zápasy olympijského turnaja sleduje z hľadiska, často ho zastavujú slovenskí fanúšikovia s prosbou o podpis alebo fotografiu.
„V nedeľu sme mali dlhý deň. So Suzanne sme sa prechádzali po meste a pozerali si pamiatky - to som si na iných olympiádach možno nemohol dovoliť. Teraz môžem vypnúť, nemusím riešiť video ani prípravu. Môžem si ísť oddýchnuť. Pre staršieho chlapa je to na konci kariéry pekná príležitosť si to užiť,“ rozhovoril sa 74-ročný Kanaďan.
Slafkovský a Nemec sú lídri novej generácie
Pred štyrmi rokmi zobral na olympiádu do Pekingu aj dvoch 17-ročných tínedžerov Juraja Slafkovského a Šimona Nemca.
Slafkovský sa stal so siedmimi gólmi najlepším strelcom turnaja a o niekoľko mesiacov neskôr si ho na drafte NHL vybrali Montreal Canadiens z prvého miesta. Hneď za ním šiel Nemec.
„Mám z toho skvelý pocit. Beriem ich ako mojich chlapcov. Som na nich veľmi hrdý, nielenže sú dobrí, ale chcú byť lepší. Chcú byť hviezdy, najlepší hráčmi. Navzájom sa posúvajú dopredu.
Začínali ako mladíci, teraz ťahajú tím a vedú ho. Slafkovský vyhráva množstvo súbojov, vďaka čomu sa ostatným hrá ľahšie.
Nemec dokáže vyviezť puk z pásma – to nám na začiatku chýbalo. Teraz to máme. Obaja sa stali lídrami novej generácie. Je skvelé ich sledovať,“ vravel Ramsay.
Regenda je skvelý príbeh
Pavla Regendu a Miloša Kelemena vytiahol kanadský kouč do reprezentácie zo slovenskej extraligy. Obaja si neskôr zahrali v NHL. Kelemen sa vrátil do Európy, Regenda stále bojuje v zámorí o svoju šancu.
„Regenda ma za sebou skvelý príbeh. Chce hrať presilovky, vyhrávať súboje a strieľať góly. Aj Kelemen hrá tvrdo, je fajn vidieť ho. Viacerí chalani spravili krok vpred,“ hovoril Kanaďan.
Zámorských reportérov zaujímal najmä názor na Juraja Slafkovského. Aj turnaj v Miláne mu zatiaľ extrémne chutí. V troch zápasoch dosiahol šesť bodov a v produktivite konkuruje severoamerickým hviezdam.
„Na poslednej olympiáde bol ako 17-ročný najlepší strelec turnaja. Kto to dokáže? Je to typ hráča, ktorý chce byť v každom tíme ten hlavný, chce byť líder. Tento chalan bude ešte dlho hviezda. O niekoľko rokov budeme s hrdosťou spomínať, že sme boli pri jeho začiatkoch.“
Štýl sa mu páči
Ďalšia z otázok mierila na herný štýl slovenského tímu. Vladimír Országh kladie v porovnaní s kanadským koučom väčší dôraz na defenzívu. Čo na to hovorí Ramsay?
„Moja trénerská filozofia bola vždy: poďme ich naháňať, donúťme ich k chybe. Nemyslím si, že by teraz hralo mužstvo až tak defenzívne. Stále sa snažia forčekovať, tlačiť a útočiť. Páči sa mi náš štýl, keď dobre forčekujeme a vyhrávame súboje, som spokojný.“
Turnaj v Miláne Slováci výborne rozohrali. Senzačne zdolali Fínov, nezaváhali proti nevyspytateľným Talianom a Švédom strelili tri góly, čo stačilo na priamy postup do štvrťfinále. V ňom sa v stredu stretnú s víťazom zápasu Francúzsko - Nemecko.
„Hneď ako som videl týchto chalanov, povedal som, že môžeme na turnaji zdolať kohokoľvek. V minulosti nám chýbala viera. Myslím si, že sme sa už cez to preniesli.
Vieme, že môžeme víťaziť, ak podáme maximálny výkon. Musíme veriť, že dokážeme zopakovať to, čo sme predviedli pred štyrmi rokmi na olympiáde v Číne. Nevidím dôvod, prečo nie,“ dodal Ramsay.
