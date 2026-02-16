Táto olympiáda je ako sen. Holanďanka rovnako ako krajan vyhrala aj ďalšie preteky

Holandská rýchlokorčuliarka na krátkej dráhe Xandra Velzeboerová na olympijských hrách vyhrala preteky na 1000 m a nadviazala na zlato z päťstovky.
Druhá bola Courtney Saraultová z Kanady, ktorá na polovičnej trati získala bronz, tretia bola Kórejčanka Kim Kil-i.
Holandsko vďaka Velzeboerovej na Olympiáde v Taliansku ovládlo aj štvrtú individuálnu disciplínu v šortreku. Oba doterajšie mužské preteky na 1000 a 1500 m vyhral Jens van 't Wout.
"Jensova druhá medaila mi dodala pozitívnu energiu a tiež som bola hladná po ďalšom úspechu," uviedla Velzeboerová, ktorá tiež v semifinále päťstovky vylepšila vlastný svetový rekord. "Táto olympiáda je ako sen. Verila som si a som veľmi šťastná, že som dokázala využiť svoju rýchlosť aj na kilometri. "
Až na štvrtom mieste v päťčlennom finále došla domáca hviezda Arianna Fontanaová. Najúspešnejšia rýchlokorčuliarka pod piatimi kruhmi v histórii šortreku nerozšírila zbierku trinástich olympijských medailí.
VIDEO: Zostrih z finále na 1000 m
Po pretekoch sa Fontanaová sťažovala, že do nej niekoľko kôl pred cieľom narazila Číňanka Kung Li. "Presne v momente, keď do mňa Číňanka narazila, som naberala rýchlosť.
Vedela som, že by som sa dokázala dostať na prvé miesto. Nestalo sa a štve ma, že som kvôli tomu nemala možnosť bojovať o medailu, "hnevala sa.
Fontanaová v Miláne zatiaľ získala striebro na päťstovke a v miešanej štafete na 2000 metrov pomohla Taliansku k zlatu. Na hrách by sa ešte mala predstaviť v ženskej štafete na 3000 m.
