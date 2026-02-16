16.02.2026 06:00
Malinin priznal tlak aj vlnu hejtu: Odporná nenávisť na internete útočí na myseľ

Ilia Malinin
Ilia Malinin (Autor: TASR/AP)
TASR|16. feb 2026 o 15:18
Bol považovaný za najväčšieho favorita na zlato.

Americký krasokorčuliar Ilia Malinin prehovoril o svojom sklamaní na ZOH v Miláne a o nenávisti na internete.

Zároveň však naznačil, že by sa v sobotu mohol zúčastniť na exhibičnom podujatí na hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Dvojnásobný majster sveta bol považovaný za veľkého favorita, ale v piatkovej voľnej jazde sklamal, keď dvakrát spadol a po ďalších chybách skončil až na ôsmom mieste.

Malinin hovoril o obrovskom tlaku, ktorý sprevádza súťaženie na olympijských hrách. A v pondelok sa k tomu vrátil aj na sociálnej sieti.

„Na najväčšej svetovej scéne môžu tí, ktorí navonok pôsobia najsilnejšie, stále bojovať s neviditeľnými vnútornými zápasmi. Aj tie najšťastnejšie spomienky môžu byť nakoniec poznačené hlukom okolia.

Odporná nenávisť na internete útočí na myseľ a strach ju láka do temnoty, nech sa akokoľvek snažíte zostať príčetní pod nekonečným, zdanlivo neprekonateľným tlakom.

Všetko sa to hromadí, keď vám tieto okamihy prebleskujú pred očami, a vyústi to do nevyhnutného pádu. Toto je táto verzia príbehu,“ citovala Malinina agentúra DPA.

Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara
Neboli sme jediní, ani ja, ani Malinin. Je to skúsenosť, ktorá ma posunie, vravel Hagara

Príspevok sprevádzalo video zachytávajúce jeho veľké úspechy a na záver obsahoval vetu „Prichádza 21. februára 2026“, čo odkazuje na olympijskú exhibíciu. Exhibícia je zvyčajne vyhradená pre medailistov a športovcov z hostiteľskej krajiny.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Krasokorčuľovanie

Krasokorčuľovanie

