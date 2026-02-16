    16.02.2026 06:00
    Červenka o obnovenej spolupráci s Pastrňákom: Verím, že nadviažeme na minulý rok

    Český kapitán Roman Červenka v zápase proti Kanade na ZOH 2026.
    Český kapitán Roman Červenka v zápase proti Kanade na ZOH 2026. (Autor: REUTERS)
    ČTK|16. feb 2026 o 17:26
    Na vlaňajšom svetovom šampionáte jeho útok strelili v ôsmich zápasoch celkovo 16 gólov.

    Kapitán českej hokejovej reprezentácie Roman Červenka verí, že v utorňajšom predkole play off olympijského turnaja proti Dánsku pomôže českému tímu k úspechu aj jeho obnovená spolupráca s Davidom Pastrňákom a Lukášom Sedlákom.

    Na vlaňajšom svetovom šampionáte spoločne strelili v ôsmich zápasoch celkovo 16 gólov a Pastrňák sa stal najproduktívnejším hráčom turnaja.

    "Verím, že nadviažeme na minulý rok," povedal novinárom Červenka po pondelkovom tréningu. Pastrňák sa k nemu a Sedlákovi presunul už v priebehu nedeľňajšieho zápasu proti Švajčiarsku, ktorý Česko prehralo 3:4 v predĺžení.

    "Nemyslím, že by sme odohrali so Švajčiarmi zlý zápas. Jednoducho chýbalo málo a mohlo to byť rovnako možno na druhú stranu. Ale to už je jedno, to je za nami. Musíme sa sústrediť na utorok a dobre sa pripraviť na ďalší zápas, "uviedol 40-ročný útočník.

    Česi si druhou prehrou na turnaji skomplikovali boj o medaily. V prípade, že zdolajú Dánsko, nastúpia vo štvrťfinále proti vysoko favorizovanej Kanade. Keby Švajčiarov zdolali, čakalo by ich najprv Taliansko a potom prípadne Fínsko.

    "Pripomína mi to vlaňajšie majstrovstvá, kde sme hrali tiež o lepšie postavenie, o papierovo ľahšieho súpera a nepodarilo sa to," povedal Červenka. Na poslednom MS Česko na záver základnej skupiny prehralo s USA, vo štvrťfinále potom nastúpilo v Štokholme proti Švédsku a prehralo.

    "Zápasy sú rýchlo po sebe, tam nie je veľmi čo riešiť. Jednoducho sa pripravíme na Dánov a budeme chcieť ísť krok po kroku, "povedal odchovanec pražskej Slavie.

    Červenka očakáva proti Dánsku náročný zápas. "Je to hrozne nepríjemný tím. Vlani zdolali Kanadu na MS. Tu boli v skupine, kde to bolo veľa vyrovnané, mali to medzi sebou po troch bodoch. Majú veľkých a fyzických obrancov. Uvidíme.

    Budeme hrať našu hru, sústrediť sa hlavne na seba. Keď predvedieme dobrý výkon, tak to zvládneme, "verí Červenka. "Zatiaľ nám tam vždy trošku niečo chýbalo. Treba nájsť, čo to je, a ukázať to. Najlepšie už v utorok," dodal.

