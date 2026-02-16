Mexičan sa postaral o historický zápis. Na preteky nebude spomínať v dobrom

Historické olympijské vystúpenie sa skončilo pre mexického lyžiara Lasseho Gaxiolu smolne.
Osemnásťročný pretekár, ktorý ako prvý štartoval na zimných hrách spoločne s mamou, vypadol hneď v úvode dnešného slalomu v Bormiu po tom, ako sa udrel rukou do bránky a zrejme si zlomil prst.
"Teraz mi veľmi dobre nie je. Nie som veľmi spokojný s tým, čo som predviedol. Zisťujeme, čo mám s prstom. Myslím, že je zlomený, ale zatiaľ nevieme, "povedal mexickej televízii Gaxiola, ktorý bol jedným z päťdesiatky pretekárov, ktorí v hustom snežení nedošli v prvom kole do cieľa.
"Celkovo to bol ale úspech. Veľmi ma to tu bavilo a som rád, že som mohol na hrách reprezentovať Mexiko. Som hrdý na to, že som Mexičan. Je mi ľúto, že som sa nedostal do cieľa, "vyhlásil Gaxiola, ktorý obsadil 53. miesto v sobotňajšom obrovskom slalome.
Jeho matka Sarah Schleperová skončila v piatok v super-G na 26. mieste a v 46 rokoch sa stala najstaršou zjazdárkou v histórii olympijských hier. Predstavila sa už na siedmej olympiáde.
Rodáčka z Colorada reprezentovala USA prvýkrát na hrách v Nagane v roku 1998 a potom na ďalších troch olympiádach v Salt Lake City, Turíne a Vancouveri. Jej najlepším výsledkom je desiate miesto v slalome na predchádzajúcich hrách v Taliansku v roku 2006.
Šesť rokov nato ukončila kariéru, no o dva roky neskôr už v mexickej kombinéze sa k pretekom vrátila. Odvtedy sa objavila na ďalších troch olympiádach a zvažuje aj ôsme hry.
