Česi stratili šancu na postup. Obhajcovia zlata majú na konte len jedno víťazstvo

Českí reprezentanti v curlingu prehrali aj svoj šiesty zápas na ZOH 2026 a stratili šancu na postup do bojov o medaily.
V pondelok v Cortine d'Ampezzo podľahli 2:8 Kanaďanom, bronzovým z Pekingu 2022, ktorí si tak pripísali piate víťazstvo a na konte majú len jednu prehru.
Domáce Taliansko podľahlo 4:11 Číne a po šiestich stretnutiach má vyrovnanú bilanciu, zatiaľ čo pre jediný ázijský tím na turnaji to bol prvý triumf.
Obhajcovia zlata zo Švédska majú na konte len jedno víťazstvo, v pondelok prehrali s Nemeckom 3:7. Strieborní z Pekingu Briti podľahli Nórom 6:7.
Turnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
ZOH26 - curling - muži základná skupina
Švédsko - Nemecko 3:7
Veľká Británia - Nórsko 6:7
Česko - Kanada 2:8
Taliansko - Čína 4:11
