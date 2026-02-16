Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti

„Slováci sú bojovnejší než český tím,“ povedal v rozhovore pre Sportnet bývalý reprezentačný tréner VLADIMÍR VŮJTEK.
Sedemdesiatosemročný niekdajší kormidelník českého aj slovenského národného mužstva otvorene pomenoval, čo ho na výkone Slovákov na hokejovom turnaji na ZOH 2026 zaujalo najviac – ich bojovnosť, súdržnosť a mentálnu silu.
Vyzdvihol aj osobnosť Juraja Slafkovského, ktorého označil za hráča, ktorý dokáže rozhodovať zápasy. Porovnal herný prejav Slovákov s českým tímom a pomenoval rozdiely v prístupe i organizácii hry.
V rozhovore sa dozviete:
- ktorý zápas označil za ideálny herný model
- ako hodnotí progres Juraja Slafkovského
- v čom vidí silu slovenskej defenzívy
- prečo pôsobí český tím bezkrvne
- kto ho na turnaji najviac nadchol
- prečo sú podľa neho Fíni a Švédi sklamaním turnaja
Keď sa pozriete na skupinovú fázu olympijského turnaja, ako by ste charakterizovali herný prejav slovenského tímu?
Hlavne bojovnosť. Je to bojovné mužstvo, ktoré chce uspieť. Myslím si, že hrali veľmi sympaticky a išli až do konca.
Ako sme videli so Švédmi, už v podstate boli stratení, ale dokázali v posledných dvoch minútach obrátiť výsledok vo svoj prospech. Myslím si, že tam je veľmi dobrá partia.
Ktorý zápas Slovenska sa podľa vás najviac približoval k ideálu, ako by mal tento tím na turnaji hrať?
Ja myslím, že ten prvý. Prvá polovica zápasu ležala na brankárovi, chytal veľmi dobre. V tom čase bolo Fínsko trošku lepšie, ale od polovice sa to úplne otočilo a Slovensko hralo vynikajúci hokej. Prejavilo sa to aj na výsledku.
V čom vidíte, že sa Slovensko herne posunulo oproti posledným veľkým turnajom?
Sú viac sebavedomí a hlavne sú súdržní. Majú Slafkovského, ktorý tie zápasy nakoniec rozhoduje.
Kde má slovenský tím ešte rezervy alebo čo mu chýbalo?
Nepovedal by som, že mu niečo chýbalo, pretože vlastne prekvapilo. So Slovenskom sa nepočítalo medzi prvú štvorku a v skupine s Fínskom a Švédskom boli jasní outsideri. Musím vyzdvihnúť, že hrajú možno nad svoje možnosti.
Ako by ste zhodnotili defenzívu tímu?
Je závislá na brankárovi. Chytá veľmi dobre a drží ich v rozhodujúcich momentoch, keď sa láme zápas. Hráči si to uvedomujú, veľmi mu pomáhajú, obetavo padajú do striel.
Systém obrany je veľmi dobrý, pružný. Hráči stíhajú, aby držali kontakt s útočiacim hráčom. Je tam veľká práca trénera Vladimíra Országha.
Ktorý slovenský hráč vás najviac prekvapil svojím výkonom alebo posunom?
Ťažko povedať, ale samozrejme Slafkovský. Pred dvoma rokmi ho tu v Ostrave veľmi kritizovali. Neviem prečo. Ja som sa ho vtedy zastával, že je to mladý chlapec a jeho čas príde.
Myslím si, že je trošku vyššie nad ostatnými v rozhodujúcich momentoch, kde dokáže urobiť zápas z ničoho.
Majú aj výbornú brankársku dvojicu, kvalitnú obranu so štyrmi hráčmi z NHL a skúsených Európanov, ktorí sa k nim pridali. Obrana dáva výsledkom punc.
Hviezdou a lídrom tímu na turnaji je zatiaľ jednoznačne Juraj Slafkovský. Ako hodnotíte jeho výkony?
Pôsobí na ľade veľmi pokojne. Momenty, ktoré sa mu naskytnú, vie správne vyriešiť. Napríklad gól proti Fínom – dostal nie celkom dobrú prihrávku od fínskeho obrancu, vykorčuľoval si, zbavil sa ďalšieho hráča aj brankára a zakončil do prázdnej bránky.
To nevie každý, on má tú danosť. Má svoj pokoj a to sa mi na ňom páči.
Aký veľký progres dosiahol za štyri roky oproti posledným olympijským hrám, kde bol v roli nováčika?
Už vtedy dal sedem gólov na olympiáde. Aj keď ho kritizovali pred dvoma rokmi na šampionáte v Ostrave, mal sedem asistencií, body robil. Dozrel už vtedy a teraz sa presadzuje aj v Montreale. Jednotkou draftu sa nestal náhodou.
V čom je jeho najväčší prínos?
Má veľký prehľad – vie, kedy nahrať, vystreliť, kde sa pohybovať. Hrá úsporný hokej, ale vždy má hlavu hore. Vie, kde preniknúť pred brankára a ako zakončiť. To je jeho sila.
Rezervy sú možno trošku v pohybe, ale je vysoký, takže pôsobí trochu neohrabane. Vždy je však tam, kde má byť. Je to hráč budúcnosti.
Ak by ste ho trénovali, nechali by ste mu voľnosť?
Taký hráč potrebuje voľnosť. Musí pracovať dozadu podľa predstáv trénera, ale v útočnej fáze potrebuje slobodu. Keď ho dáte do rámčeka, bude polovičný. Keď ho necháte tvoriť, bude vynikajúci.
Aký dojem na vás urobil český tím v porovnaní so Slovenskom?
Český tím je viac o individualitách, ktoré by sa mali presadiť, ale zatiaľ to veľmi neukazujú. Výkon je trošku bezkrvný a zaostáva za očakávaniami.
Sú pre vás výkony českého tímu sklamaním?
Sklamaním by som nepovedal. Prvý zápas bol proti Kanade, ktorá je úplne niekde inde. Má veľmi dobré mužstvo, dala krásne góly. Boli to akcie, ktoré sa často nevidia. So Švajčiarskom to bol vyrovnaný zápas.
Sklamal ma priebeh s Francúzskom, kde sme z 2:0 prehrávali 2:3 a ťažko dosiahli víťazstvo. Inak tie zápasy boli pomerne dobré. Na Kanadu sme nestačili, to je favorit číslo jeden.
Rozbehne sa ešte český tím na turnaji?
Ťažko povedať. Dánsko je v osemfinále nevyspytateľný súper. V minulosti nám robili problémy na majstrovstvách sveta. Ak postúpime, čaká nás Kanada, jasný favorit. Keď chce mužstvo uspieť, musí sa vybičovať aj proti silným tímom. V bránke máme silu a ak brankár zachytá parádne, môže prísť prekvapenie.
Čo hovoríte na Davida Pastrňáka?
Zatiaľ sa trošku hľadá, aj keď body má. Myslím si, že mu chýbajú partneri v útoku. Na začiatku nemal vedľa seba správnych hráčov, potom zmenili formácie. Mal by hrať tam, kde pred rokmi, s Červenkom. Je to svetový hráč, musíme si ho vážiť a nájsť mu miesto.
Ktorý tím je lepšie mentálne pripravený do vyraďovacej fázy – Slovensko alebo Česko?
Slováci sú bojovnejší než český tím. Nechcem však povedať, že Česi nebojujú. Zo Slovákov srší chuť. Boli outsideri. Chceli sa proti tomu vzoprieť a postavili sa k tomu dobre. Momentálne sú morálne vyššie, ale všetko sa môže zmeniť v jednom zápase.
Ktoré mužstvo vás doposiaľ najviac nadchlo?
Kanada. Dlho som nevidel také útočné akcie.
Sklamal vás niekto?
Fíni aj Švédi. Hokejovo mali Slovensko zdolať. Obe krajiny zložili tímy z hráčov NHL a malo by sa to prejaviť. NHL je najlepšia liga na svete a Slovensko má v zostave menej hráčov z tejto ligy ako oni. Postup Slovenska je ich neúspech.
Ako hodnotíte pripravenosť tímov na veľkom turnaji?
Nikto sa nepripravoval dlhodobo, všetko prišlo päť dní pred turnajom. Niektoré tímy sa ešte formujú a niektoré tímy prekonali očakávania. Uvidíme, či Švédsko a Fínsko ukážu kvalitu NHL alebo ostanú tam, kde sú teraz.
Slovensko má tri dni voľno pred štvrťfinálovým zápasom. Pomôže mu to?
Pomôže, vyhnú sa zraneniam kľúčových hráčov. Na druhej strane, niekedy je však lepšie byť v zápasovom rytme. Zámorské tímy sa môžu každým dňom zlepšovať. Je to dvojsečné.
Koho tipujete na víťaza?
Najväčšie hviezdy má Kanada. Amerika tiež nie je zlá. Čakám, či sa Švédsko alebo Fínsko zdvihnú. Majú veľa hráčov z NHL a mali by konkurovať zámorským tímom.
Má tím Kanady slabinu?
Myslím si, že nemá. Bude záležať na vývoji zápasu a na brankároch, lebo tímy sú vyrovnané.
