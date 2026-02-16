    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
    Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
    Atle Lie McGrath v cieli po výpadku v 2.kole slalomu mužov.
    Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem
    Vladimír Vůjtek.
    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
    Na snímke slovenská bobistka Viktória Čerňanská reaguje v cieli po 4. jazde v súťaži monobobov.
    Čerňanská predviedla kvalitnú štvrtú jazdu. Na vylepšenie umiestnenia to nestačilo
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10Súvisiace

    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri stále vedú, blížia sa k tretej desiatke medailí (16. február)

    Nóri Johann Andre Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal získali bronz.
    Nóri Johann Andre Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal získali bronz. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|16. feb 2026 o 23:32
    ShareTweet0

    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 10 (pondelok, 16. február).

    Výprava Nórska je aj po desiatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Na konte má spolu 28 cenných kovov - dvanásť zlatých, sedem strieborných a deväť bronzových medailí.

    Druhé Taliansko nazbieralo 23 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 19.

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 10 (pondelok, 16. február)

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Samuel Grega|dnes 00:22
    Nóri Johann Andre Forfang a Kristoffer Eriksen Sundal získali bronz.
    po 23:32
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri stále vedú, blížia sa k tretej desiatke medailí (16. február)Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 10 (pondelok, 16. február).
    po 23:32
    Riku Mijurová a Rjuiči Kihara sa tešia zo zlata.
    po 23:05
    Japonci ovládli súťaž dvojíc. Pomohla im k tomu najlepšia voľná jazda histórieÚradujúci majstri sveta triumfovali so súhrnnou známkou 231,24 bodu.
    po 23:05
    Kanaďanka Rachel Homanová.
    po 22:39
    Švédky pokračujú v skvelých výkonoch. Domáce Talianky vybojovali prvú výhruZvíťazili aj vo svojom šiestom vystúpení, zdolali Švajčiarsko 6:4.
    po 22:39
    Megan Oldhamová.
    po 22:11
    Kanaďanka vo finále prekvapila konkurenciu. Najväčšia favoritka neobhájila prvenstvoBronz získala Talianka Flora Tabanelliová (178,25).
    po 22:11
    Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    po 14:43
    Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený ŠvajčiarLíder prvého kola vypadol.
    po 14:43
    Na snímke najlepšie tri tímy. Zľava Poľsko, Rakúsko a Nórsko.
    po 21:19|1
    Rakúšania vyhrali premiérovú súťaž. Finálové kolo nedokončili pre nepriaznivé počasieKonečné výsledky určili na základe poradia po 2. kole.
    po 21:19|1
    Mathilde Gremaudová po páde.
    po 20:34
    Finále bez dvojice švajčiarskych favoritiek. Obe vyradilo z boja o medaily zranenieZatiaľ nie je jasné, kedy sa finále začne.
    po 20:34
    Lindsey Vonnová tesne pred desivým pádom v zjazde na ZOH 2026 v Cortine.
    po 19:52
    Vonnová odcestovala domov. V Taliansku absolvovala štyri operácie po hrozivom pádeV pondelok ráno ju sanitkou previezli na letisko Marca Pola v Benátkach.
    po 19:52
    Kanadské hokejistky sa tešia z postupu.
    po 23:47
    Finále prinesie očakávaný zámorský súboj. Kanaďanky sa v semifinále trápiliAmeričanky nedopustili zaváhanie ako v roku 2006, keď jediný raz absentovali v boji o zlato na ZOH.
    po 23:47
    Mexičan Lasse Gaxiola.
    po 19:13
    Mexičan sa postaral o historický zápis. Na preteky nebude spomínať v dobromAko prvý štartoval na zimných hrách spoločne s mamou.
    po 19:13
    Nemecký hokejista Leon Draisaitl (29).
    po 19:01|1
    Spôsob ako sa vyhnúť kŕčom? Draisaitl pozná to správne jedlo, vychutnával si ho aj proti USANemci budú s veľkou pravdepodobnosť súperom Slovenska vo štvrťfinále turnaja.
    po 19:01|1
    Českí reprezentanti v curlingu.
    po 18:35
    Česi stratili šancu na postup. Obhajcovia zlata majú na konte len jedno víťazstvoTurnaj má desať účastníkov. Do bojov o medaily postúpia najlepšie štyri tímy po základnej časti.
    po 18:35
    Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová sa raduje zo zisku zlata po pretekoch na 1000 m.
    po 18:18
    Táto olympiáda je ako sen. Holanďanka rovnako ako krajan vyhrala aj ďalšie pretekyXandra Velzeboerová nadviazala na zlato z päťstovky.
    po 18:18
    Český kapitán Roman Červenka v zápase proti Kanade na ZOH 2026.
    po 17:26
    Červenka o obnovenej spolupráci s Pastrňákom: Verím, že nadviažeme na minulý rok Na vlaňajšom svetovom šampionáte jeho útok strelili v ôsmich zápasoch celkovo 16 gólov.
    po 17:26
    Grécky lyžiar AJ Ginnis
    po 16:53
    Grék po premiére pod piatimi kruhmi prekvapil. Ťažké, ale správne rozhodnutie, zdôraznilVo Svetovom pohári sa raz prebojoval do najlepšej trojky.
    po 16:53
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Samuel Gregapo 10:20|3
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)Slováci sú v rebríčku síl IIHF na treťom mieste.
    Samuel Grega|po 10:20|3
    Martin Uldal
    po 16:37
    Nór ostro kritizoval zväz a cíti sa nespravodlivo odstrčený. Dostal druhú šancuNórsky biatlonista Martin Uldal sa po spore s vedením zväzu vracia do zostavy na štafetu na zimných olympijských hrách.
    po 16:37
    Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    po 15:27
    Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkonMusíme sa sústrediť na našu hru, zdôrazňuje líder obrany.
    po 15:27
    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    po 15:54
    Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHLDvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom.
    po 15:54
    Michail Šajdorov.
    po 15:37
    Kazach tomu stále nedokáže uveriť. Viac než som si dokázal vysnívať, povedal o zisku zlataKazašský reprezentant Michail Šajdorov sa stal nečakaným olympijským šampiónom v krasokorčuľovaní mužov.
    po 15:37
    Ilia Malinin
    po 15:18
    Malinin priznal tlak aj vlnu hejtu: Odporná nenávisť na internete útočí na myseľBol považovaný za najväčšieho favorita na zlato.
    po 15:18
    Britskí curleri na ZOH 2026
    po 13:48|1
    Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzaniaPodozrenia spustilo takzvané dvojité dotknutie.
    po 13:48|1
    Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
    po 13:24
    VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretiePo triumfe na 500 m zvíťazila aj na dvojnásobnej trati.
    po 13:24
    Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
    po 11:33
    Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailíV priebežnej bilancii domácich hier sú druhí.
    po 11:33
    ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    po 11:21|1
    ZOH Miláno a Cortina: Švajčiar Meillard získal zlato v slalomeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    po 11:21|1
    Lucas Pinheiro Braathen
    po 10:51|1
    Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženiePo prvom kole vedie Nór McGrath.
    po 10:51|1
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    po 07:00
    ZOH Miláno a Cortina 2026: McGrath bol na čele po prvom kole slalomuSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    po 07:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    David Pastrňák v zápase Česko - Švajčiarsko na ZOH 2026.
    Česko potrebuje svoju hviezdu. Kto si zahrá štvrťfinále proti Slovensku? (preview)
    Samuel Grega|dnes 00:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri stále vedú, blížia sa k tretej desiatke medailí (16. február)