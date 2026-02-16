Medaily na ZOH Miláno 2026: Nóri stále vedú, blížia sa k tretej desiatke medailí (16. február)

Výprava Nórska je aj po desiatom súťažnom dni na čele medailovej bilancie na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Na konte má spolu 28 cenných kovov - dvanásť zlatých, sedem strieborných a deväť bronzových medailí.
Druhé Taliansko nazbieralo 23 medailí a tretie USA ich má na konte celkovo 19.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 10 (pondelok, 16. február)
