Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem

Slalom mal byť najvyrovnanejšou disciplínou mužského programu alpského lyžovania na ZOH 2026 a priebeh pretekov to napokon potvrdil.
V tejto sezóne sa na najvyšší stupeň postavilo sedem rôznych víťazov a na pódiu stálo jedenásť pretekárov, takže medailu si reálne nárokovala takmer celá prvá pätnástka.
„Odchádzať s tromi medailami a zlatom zo slalomu, to sa nedá opísať,“ vravel v cieli víťaz Loic Meillard, keď sa posledná mužská disciplína olympiády skončila.
Finále prinieslo presne to, čo sa od slalomu očakávalo – chaos, tlak a jazdy na hrane. Favoriti zaváhali a o medailách rozhodovali detaily aj nervy.
Nevyhral len najrýchlejší, ale ten, kto v rozhodujúcej chvíli zvládol emócie a dokázal ísť naplno.
Pini a jeho taktika
Na olympijskej trati v prvom kole nerozhodovala len forma, ale najmä podmienky a stav svahu. Husto snežilo, viditeľnosť sa zhoršovala a kvalita trate sa s každým štartovým číslom menila.
Trať postavil tréner talianskych slalomárov Mauro Pini. Neskrýval, že ju zámerne urobil taktickou.
„Chcel som postaviť trať, ktorá nebude len fyzicky náročná, ale aj taktická. Pretekári o nej musia premýšľať a dostať sa na svoju hranicu. Kto nebude uvoľnený a nepôjde dostatočne vysoko, nemá šancu uspieť,“ vysvetlil.
Zjazdovka Stelvio ponúka v iných disciplínach jednoduchší dojazd. „Snažil sa urobiť zo slalomu prestížnu záležitosť. Dá sa s ním súhlasiť,“ pritakal komentátor ČT Sport Tomáš Budka.
„Dnešné rozostavenie bude náročnejšie ako v tímovej súťaži. Kto udrží rýchlosť, má šancu,“ poznamenal expert Eurosportu Johan Clarey.
Nór využil jednotku
Nór Atle Lie McGrath mal ideálne štartové číslo a výhodu využil. Zvolil užšiu stopu, išiel kompaktne a bez výrazných zaváhaní. V cieli sa dostal do vedenia s výrazným náskokom.
„So štartovým číslom jeden to nie je nikdy jednoduché, ale chytil som rytmus. Nebola to len solidná jazda, bola dobrá. Tlak je tu veľký,“ priznal.
Najbližšie sa k nemu dostal Loic Meillard, ktorý štartoval s dvojkou. Švajčiar držal vysokú stopu a jazdu mal pod kontrolou. Stratil však takmer šesť desatín.
Rakúšan Fabio Gstrein už mal výraznejší odstup a s pribúdajúcimi štartovými číslami sa rozdiely zväčšovali.
Prvé kolo tak výrazne premiešalo štartové pole. Náročná trať a zhoršujúce sa podmienky vyradili viacerých favoritov.
Favoriti vonku
Podmienky nešetrili ani najväčšie mená. Braathen bol na prvých medzičasoch najrýchlejší, potom však urobil chybu.
„Preniesol som priveľa váhy na vnútornú lyžu. Bola to zásadná chyba,“ povedal.
Vypadli aj Vinatzer, Feller, Rassat či Hallberg. Francúz Clement Noel síce zostal v pretekoch, ale jazda bola na hrane.
„Veľmi som nevidel,“ priznal.
„Keď tak husto sneží, problémom nie je len povrch, ale aj bránky. Keď do nej trafíte, spadne a potom sa vráti späť, no ostane na nej sneh. V takýchto ťažkých podmienkach mali pretekári problém bránky vidieť a nájsť cit aj rytmus, ktorý na konci jazdy potrebovali,“ reagovala pre TNT Sports dvojnásobná olympijská víťazka Tina Mazeová.
Niektorí jazdci riskovali priamu líniu na tyče, no vyžadovalo si to extrémne rýchle nohy. Viacerí to nezvládli.
„Niekedy si kladiem otázku, či tréner vie, čo má svojmu zverencovi postaviť. Môže tým znevýhodniť aj vlastných,“ poznamenala Veronika Velette Zuzulová pri pohľade na kombináciu, ktorú Pini zaradil. Práve jeho zverenec Vinatzer túto situáciu nezvládol.
V prvom kole vypadlo až 52 lyžiarov.
„Nerozumiem, prečo to takto postavil. Keby na to jeho pretekári nedoplatili, nič nepoviem, ale aj oni na to doplatili. Možno keby bolo počasie lepšie, tak by sa pretekárom reagovalo na tie kombinácie ľahšie, ale dnešné podmienky a takto ťažko postavená trať spôsobili, že máme toľko vypadnutí,“ pokračovala bývalá slovenská lyžiarka.
Dvere pre outsiderov
Prvé kolo otvorilo priestor aj menej známym menám. Do druhého kola sa dostali aj pretekári zo zadných štartových pozícií, napríklad Haiťan Viano Richardson či Čiľan Tomas Holscher. Na postup stačilo približne osem sekúnd straty.
Rozbitá trať a vysoký počet vypadnutí premiešali poradie tak výrazne, že medzi postupujúcimi sa objavili aj mená, ktoré v slalome zvyčajne nebojujú o popredné priečky. Výsledková listina pôsobila nezvyčajne.
Trať druhého kola postavil Francúz Romain Velez, bývalý manžel Veroniky Vallete Zuzulovej. Sneženie už pretekárov nelimitovalo, no očakávala sa rovnako náročná jazda.
„Bude to veľmi ťažké a zložité kolo. Myslím si, že pretekári sa môžu posúvať vyššie, ak to poriadne nakopnú. Je to ešte náročnejšie, rozdiely medzi favoritmi sú výrazné, ale budú sa dať stiahnuť,“ uviedol expert Johan Clarey.
Podľa expertky STVR nebolo druhé kolo jednoduchšie ani napriek lepšej viditeľnosti.
„Prvá časť sa veľmi točí, nasleduje rýchly nájazd do roviny, potom je to veľmi zatvorené a zase pustené. Romain povedal, že to nebude najkrajší slalom na pozeranie,“ priblížila.
Ani Velez však svojim zverencom radosť neurobil. Amiez sa neposunul a obhajca zlata Noel dokonca vypadol.
Rozhodujúci moment
Druhé kolo bolo o tlaku. O tom, kto ho zvládne a kto nie.
Na čele sa postupne začalo meniť poradie a medailové ambície sa lámali v detailoch. Kristoffersen išiel s jasným cieľom zaútočiť na pódium. Zvolil priamu stopu, riskoval viac než jeho krajania a napokon sa posunul na bronzovú priečku.
Do zbierky tak pridal druhý olympijský bronz v slalome, prvý získal ešte v Soči 2014.
Gstrein chytil rytmus hneď od úvodu. Jazda bola plynulá, rýchla a bez výrazných zaváhaní. V cieli vedel, že má medailu istú. Pri svojej olympijskej premiére zvládol tlak a siahol na najväčší úspech kariéry.
„Vždy som vedel, že keď všetko vyjde, môžem byť vpredu. Podpora z domova je však rovnako dôležitá, najmä od mojej manželky Lisy. Medaila ako táto je odmenou nielen pre mňa, ale aj pre verných fanúšikov, ktorí za mnou vždy stoja,“ povedal Gstrein pre portál Laola.
Rozhodujúci moment však patril Meillardovi. Švajčiar išiel v druhej polovici trate naplno a v tesnom súboji napokon Gstreina predstihol.
Zronený Nór skončil v lese
Silnú emóciu priniesla jazda lídra po prvom kole. Atle Lie McGrath urobil chybu v úvode, dostal špicara a vyletel z trate. Okamžite sa chytil za hlavu, z celej sily odhodil palice a odišiel cez zábrany mimo trate.
Zamieril smerom k lesu vedľa zjazdovky, kde sa v snehu zrútil na zem. Sklamanie bolo okamžité a zjavné, tlak po vydarenej prvej jazde zjavne nezvládol.
Bronzový Kristoffersen mal v cieli zmiešané pocity. Okrem vlastnej medaily myslel aj na krajana McGratha, ktorý po vedúcej pozícii z prvého kola v druhom vypadol.
Pripomenul si pritom vlastnú skúsenosť spred ôsmich rokov, keď po prvej jazde útočil na medailové priečky a v druhej nedokončil.
VIDEO: Druhá jazda Atle Lie McGratha
„Mám trochu zmiešané emócie, najmä kvôli Atlemu. Viem, aký je to pocit, pretože som bol v presne rovnakej situácii. Je to súčasť nášho športu a tak to jednoducho je,“ povedal.
Sila tímu
Meillard po bronze v obrovskom slalome a striebre z tímovej kombinácie tak skompletizoval v Miláne a Cortine svoju medailovú zbierku ziskom zlata v disciplíne, v ktorej je úradujúcim majstrom sveta.
„Je to priam neuveriteľné – byť majstrom sveta a teraz vyhrať aj olympiádu. Po tom obrovskom množstve práce, ktorú sme do týchto pretekov v posledných týždňoch vložili, aby sme sem prišli v perfektnej forme…
Odchádzať s tromi medailami, kompletnou zbierkou a dnešným zlatom, to sa jednoducho nedá opísať,“ hovoril v cieli pre Eurosport.
Vyzdvihol aj silu švajčiarskeho tímu, ktorý patril v alpskom lyžovaní k najúspešnejším na hrách.
„Máme neskutočný tím. Každý na sebe tvrdo maká a navzájom sa motivujeme. Možno práve preto sme momentálne takí rýchli. Každý sa snaží vydať zo seba o niečo viac a človek chce urobiť to isté. Chcete im ukázať, že to tiež dokážete, a práve to posúva vpred celý národ.“
Švajčiari tým potvrdili svoju dominanciu, keď v alpskom lyžovaní získavali medaily naprieč disciplínami.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara