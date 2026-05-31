    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, O 3. miesto
    2 - 3
    0:1, 0:1, 2:0, 0:1
    Po predĺžení
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Historický okamih na MS v hokeji. Nóri najskôr smútili, no v predĺžení prvýkrát vybojovali medailu

    Hokejisti Nórska oslavujú gól proti Kanade v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (29)
    Hokejisti Nórska oslavujú gól proti Kanade v zápase o bronz na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|31. máj 2026 o 17:59
    Nórsko dnes zdolalo Kanadu v zápase o bronz na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - o 3. miesto

    Kanada - Nórsko 2:3 pp (0:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

    Góly: 59. Thomas – 7. Pettersen (Kåsastul), 33. Solberg (Brandsegg-Nygård, Johannesen)

    Hokejisti Nórska si vybojovali historicky prvýkrát bronzové medaily na MS vo Švajčiarsku. V súboji o 3. miesto zdolali Kanadu 3:2 po predĺžení.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026 (o bronz)
    John Tavares počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Johannes Johannesen a Connor Brown počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Macklin Celebrini počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Hráči Nórska počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Michael Brandsegg-Nygard počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026. Max Krogdahl a John Tavares počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Sidney Crosby a Max Krogdahl počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Ryan O'Reilly a Havard Ostrem Salsten počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Christian Kaasastul a Sidney Crosby počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Mark Scheifele a Sander Hurrod počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Ryan O'Reilly počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.John Tavares a Johannes Johannesen počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Fraser Minten a Sander Hurrod počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Johannes Johannesen, Ryan O'Reilly a Mark Scheifele počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Johannes Johannesen, Ryan O'Reilly a Mark Scheifele počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.Jacob Berglund a Parker Wotherspoon počas zápasu Kanada - Nórsko v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    0
    Kanada
    2
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    0
    O 3. miesto
    Kanada
    2
    Nórsko
    3

    Priebeh zápasu Kanada - Nórsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    II. tretina:

    III. tretina:

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 31. mája

    31.05. 15:30
    | Playoff | O 3. miesto
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    2 - 3 PP
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    31.05. 20:20
    | Playoff | Finále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

