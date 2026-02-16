Finále bez dvojice švajčiarskych favoritiek. Obe vyradilo z boja o medaily zranenie

Olympijské finále Big Airu akrobatických lyžiariek sa v Livigne uskutoční bez novopečenej šampiónky v slopestyle Mathilde Gremaudovej a ďalšej Švajčiarky Anouk Andraskaovej. Obe sa zranili pri páde v dnešnom tréningu, oznámila švajčiarska lyžiarska federácia.
Gremaudová, ktorá v Big Aire získala pred štyrmi rokmi v Pekingu bronz, patrila aj tentoraz medzi favoritky.
V Livigne už minulý týždeň obhájila zlato v slopestyle, teraz ju ale na mostík nepustí zranenie bedrovej kostice. Andraskaová si poranila zápästie.
Zatiaľ nie je jasné, kedy sa finále začne. Prvé z troch kôl malo v Livigne odštartovať o 19.30 h, kvôli vetru a hustému sneženiu je ale odložené. Podľa aktuálnych informácií nezačne súťaž skôr ako o 21.00 h.
Zimná olympiáda Miláno 2026
